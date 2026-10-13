В этот же день работодатель обязан провести окончательный расчет. Правило действует, даже если для кадровой службы или бухгалтерии это выходной.

Срочный трудовой договор с замещающим работником прекращается непосредственно в день выхода основного сотрудника, разъяснили на портале Онлайнинспекция.рф. Тогда же нужно оформить увольнение и выплатить все причитающиеся суммы.

Такой договор прекращается с выходом отсутствовавшего работника на работу. Это предусмотрено ч. 3 ст. 79 ТК.

Предупреждать замещающего работника об увольнении не менее чем за три календарных дня не требуется. Исключение для договоров, заключенных на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника, установлено ч. 1 ст. 79 ТК.