Как делать запись о совместительстве задним числом: новые разъяснения Роструда
Если сотрудник уже не работает по основному месту, он может обратиться за записью к работодателю, у которого трудился по совместительству. Сведения вносят по желанию работника.
Запись о работе по совместительству обычно вносит работодатель по основному месту работы, следует из ответа Роструда на портале Онлайнинспекция.рф. Для этого сотрудник должен представить документ, подтверждающий совместительство.
Если работник уволился с основного места и больше не ведет трудовую деятельность, он вправе обратиться к работодателю, у которого работал по совместительству. Такой порядок предусмотрен частью 5 статьи 66 ТК и пунктом 11 приложения № 2 к приказу Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
Записи о приеме, переводе и увольнении по совместительству можно внести в хронологическом порядке или одним блоком после увольнения из организации. Основанием служит документ со сведениями о приеме на работу и прекращении трудового договора. Запись допускается и в случае, если совместительство было до трудоустройства по основному месту работы.
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