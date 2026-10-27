Как делать запись о совместительстве задним числом: новые разъяснения Роструда

Если сотрудник уже не работает по основному месту, он может обратиться за записью к работодателю, у которого трудился по совместительству. Сведения вносят по желанию работника.

Запись о работе по совместительству обычно вносит работодатель по основному месту работы, следует из ответа Роструда на портале Онлайнинспекция.рф. Для этого сотрудник должен представить документ, подтверждающий совместительство.

Если работник уволился с основного места и больше не ведет трудовую деятельность, он вправе обратиться к работодателю, у которого работал по совместительству. Такой порядок предусмотрен частью 5 статьи 66 ТК и пунктом 11 приложения № 2 к приказу Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

Записи о приеме, переводе и увольнении по совместительству можно внести в хронологическом порядке или одним блоком после увольнения из организации. Основанием служит документ со сведениями о приеме на работу и прекращении трудового договора. Запись допускается и в случае, если совместительство было до трудоустройства по основному месту работы.