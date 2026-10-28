Что должно быть написано в трудовой книжке при увольнении по собственному желанию

При увольнении по собственному желанию в трудовую книжку вносят запись: «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». Такое разъяснение опубликовано на портале Онлайнинспекция.рф.

Запись в трудовой книжке и сведения о трудовой деятельности должны точно соответствовать формулировкам ТК или другого федерального закона. В документах также необходимо указать соответствующие статью, часть и пункт статьи, следует из части 5 статьи 84.1 ТК.

Работник должен письменно предупредить работодателя об увольнении не позднее чем за две недели, если другой срок не установлен законом. Отсчет начинается на следующий день после получения заявления. По соглашению сторон трудовой договор можно расторгнуть до окончания этого срока.

Если продолжать работу невозможно, например из-за зачисления в образовательную организацию или выхода на пенсию, работодатель обязан оформить увольнение в дату из заявления. Это правило также действует при установленном нарушении работодателем трудового законодательства, локальных актов, коллективного или трудового договора. После увольнения работник может встать на учет как нуждающийся в трудоустройстве.