Забыли выдать документы в день увольнения: Роструд объяснил последствия для компании

Работодатель обязан оформить прекращение трудового договора, выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности и выплатить все положенные суммы. За нарушением работник может обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Увольнение оформляют приказом, с которым работника нужно ознакомить под роспись не позднее последнего дня работы, следует из разъяснения Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф». По требованию сотрудника ему выдают заверенную копию приказа. Если ознакомить работника невозможно или он отказался поставить подпись, в приказе делают соответствующую запись.

В день прекращения трудового договора работодатель должен выдать трудовую книжку либо предоставить сведения о трудовой деятельности. По письменному заявлению сотруднику также передают заверенные копии других документов, связанных с работой. Эти требования установлены статьей 84.1 ТК РФ.

Окончательный расчет проводят в день увольнения по правилам статьи 140 ТК. Работнику выплачивают всю причитающуюся зарплату, компенсацию за неиспользованные отпуска, а также выходное пособие и другие компенсации, если они предусмотрены законом или трудовым договором.

Днем прекращения трудового договора обычно считается последний день работы. Если увольнение оформили неправильно или расчет провели не полностью либо с задержкой, работник вправе обратиться в территориальную государственную инспекцию труда, в том числе через «Онлайнинспекция.рф», или в суд.