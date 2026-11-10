Роструд: полный отпуск на 28 дней можно взять после шести месяцев работы

После шести месяцев непрерывной работы сотрудник вправе использовать ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. По соглашению с работодателем уйти в отпуск можно раньше.

Право на отпуск за первый рабочий год возникает после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя, следует из ответа Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф». При этом оплачиваемый отпуск нужно предоставлять работнику ежегодно.

Стандартная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Для отдельных категорий работников ТК и другие федеральные законы предусматривают удлиненный основной отпуск.

До окончания шестимесячного периода работодатель обязан предоставить отпуск по заявлению сотрудниц перед отпуском по беременности и родам или сразу после него, работников младше 18 лет и сотрудников, усыновивших ребенка в возрасте до трех месяцев. Другие исключения могут быть установлены федеральными законами.