Зарплату за отработанное время нужно выплатить независимо от того, оформил ли работодатель распорядительные документы.

Отсутствие приказа о выплате зарплаты не освобождает работодателя от обязанности рассчитаться с сотрудником, разъяснил Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф». Причитающиеся суммы выплачивают полностью и в сроки, закрепленные внутренними правилами и трудовыми договорами.

По ч. 2 ст. 22 ТК работодатель обязан своевременно и в полном размере выплачивать сотрудникам зарплату. Она должна поступать не реже чем каждые полмесяца.

Конкретную дату выплаты устанавливают правила внутреннего трудового распорядка, коллективный или трудовой договор. По ч. 6 ст. 136 ТК срок не может быть позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начислена зарплата.