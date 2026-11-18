Отсутствие приказа о выплате зарплаты не освобождает работодателя от обязанности рассчитаться с сотрудником, разъяснил Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф». Причитающиеся суммы выплачивают полностью и в сроки, закрепленные внутренними правилами и трудовыми договорами.
По ч. 2 ст. 22 ТК работодатель обязан своевременно и в полном размере выплачивать сотрудникам зарплату. Она должна поступать не реже чем каждые полмесяца.
Конкретную дату выплаты устанавливают правила внутреннего трудового распорядка, коллективный или трудовой договор. По ч. 6 ст. 136 ТК срок не может быть позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начислена зарплата.
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много было странных вопросов, на которые отвечал Роструд
но такого....
А кто вообще решил, что каждые две недели отдельный приказ на выплату нужен? Неужели и правда кто-то делает??
И вот тут..... ситуация.... нет приказа! Ну тут разные причины быть могут, когда нет в наличии даже очень обязательного приказа! Случалось, что и через год, когда сам чего-то перелистывал, обнаруживалось, что какого-то приказа надо бы, но его нет. ПО возможности доделываем, подкладываем....
Но тут.... Нет приказа.... Ну и ладно, значит пока не напишут (кто там у них их пишет) до тех пор никаких выплат производить не будем!
Интересно.... а на все другие прочие платежи, они там тоже отдельный Приказ издают? Каждый платёж каждому контрагенту, каждую уплату каждого налога....