Роструд рассказал, как быть с запланированным отпуском при увольнении.

Работник увольняется по соглашению сторон 11 ноября 2026 года. В декабре стоит плановый ежегодный 7 дней отпуск. Имеет ли право работник отменить отпуск в декабре, доработать год и получить оплату за неиспользованный отпуск при увольнении – спросили Онлайнинспекцию.

«Не имеет, поскольку будет уже уволен. При увольнении работодатель обязан будет выплатить работнику компенсацию за все неиспользованные дни отпуска», — пояснил Роструд.

Это предусмотрено ч. 1 ст. 127 ТК.

Оформлять какие-либо документы в связи с тем, что отпуском работник не воспользуется по причине увольнения не нужно.