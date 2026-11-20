Как быть с будущим отпуском по графику, если работник увольняется раньше?
Роструд рассказал, как быть с запланированным отпуском при увольнении.
Работник увольняется по соглашению сторон 11 ноября 2026 года. В декабре стоит плановый ежегодный 7 дней отпуск. Имеет ли право работник отменить отпуск в декабре, доработать год и получить оплату за неиспользованный отпуск при увольнении – спросили Онлайнинспекцию.
«Не имеет, поскольку будет уже уволен. При увольнении работодатель обязан будет выплатить работнику компенсацию за все неиспользованные дни отпуска», — пояснил Роструд.
Это предусмотрено ч. 1 ст. 127 ТК.
Оформлять какие-либо документы в связи с тем, что отпуском работник не воспользуется по причине увольнения не нужно.
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