Автоматизированные системы налоговой службы видят признаки технических фирм по отсутствию активов и персонала, но не всегда отличают их от действующего бизнеса без имущества. Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, как служба разграничивает компании в цепочке НДС, почему нельзя предъявлять претензии только тому, у кого есть активы, и как такие споры проверяют при досудебном обжаловании.

Алгоритм ФНС фиксирует формальные сигналы вроде отсутствия людей и активов, транзакций, низкой зарплаты руководителя. Однако этих данных недостаточно, чтобы автоматически отличить техническую структуру от активной компании, у которой просто нет активов или с которой нечего взыскать.

«То есть выгодоприобретатель — это не тот, у кого есть деньги, у него должны быть какие-то еще особенности. Тогда бы мы просто пошли к нашим крупнейшим компаниям, потому что вся скажем так, цепочка взаимоотношений, вся экономика так или иначе с ними связана, и им бы сразу назначили за все. Нет, конечно, это не так», — сказал Даниил Егоров.

Также он добавил, что выгодоприобретателем по НДС признают не по одному лишь наличию денег или активов в цепочке, а по совокупности особенностей. Если предъявлять требования по принципу «у кого есть имущество, тот и платит», под удар попали бы крупнейшие компании, так как экономические цепочки так или иначе связаны с ними.