Уволился — премию не получишь? Суд взыскал годовую премию с работодателя

Сотрудник уволился в январе. Приказ о годовой премии работодатель издал только в апреле. Премию бывшему работнику не выплатили — в положении было написано, что уволившимся сотрудникам она не положена.

Казалось бы, всё предусмотрено локальным актом. Но суды решили иначе: работодатель должен выплатить бывшему сотруднику годовую премию.

Почему обычная, на первый взгляд, формулировка в положении о премировании обернулась трудовым спором — и что теперь проверить бухгалтеру и кадровику?