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Бухгалтеры

Что обсуждали бухгалтеры: уведомления по НДФЛ, Трибуну, мягкие навыки главбуха и радугу

Еще одна неделя в пролете. В Трибуне было много интересных тем, обсуждений и споров. Например, должен ли главбух быть коммуникабельным, пользоваться всевозможными мессенджерами и при этом успевать выполнять свои обязанности. Или как часто допустимо бегать на перекуры. Собрали самые яркие ваши высказывания.
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Что обсуждали бухгалтеры: уведомления по НДФЛ, Трибуну, мягкие навыки главбуха и радугу
Изображение: Вера Ревина, Клерк.ру

В Трибуне не бывает скучно и тихо. Неделя началась с обсуждения профессиональных и социальных навыков бухгалтеров. Конечно, такую тему наши пользователи не могли оставить без внимания.

Главбух отказалась от работы в общем таск-менеджере, битриксе. Отказалась его изучать и внедрять в свою работу. От участия в онлайн-совещаниях отказалась наотрез, — описала проблему DirektorDovolen.

На что многие наши пользователи возмутились, что на бухгалтера навешали кучу задач, которые не входили в нее прямые обязанности, а когда главбух стала отбрыкиваться, ее обвинили в неумении поддерживать контакт с коллегами.

Также пользователи отметили, что многие руководители не понимают всех нюансов, с которыми сталкивается бухгалтер. Так что, проблема была не в бухгалтере, а в руководстве.

Больше всего комментариев было под нашим опросом Как сделать нашу Трибуну еще лучше?Благодаря опросу выяснили много всего интересного. Например, что наши (ответившие на вопросы) пользователи — в большинстве женщины от 35 до 44 лет, состоящие в браке и воспитывающие детей. Больше всего им нравится читать посты на профессиональные темы, но заходят и те, где можно что-то обсудить. А видео на «Клерке» не пользуются большой популярностью.

А вот, что предлагали наши пользователи.

Во-первых, взять в штат «Клерка» корректора. Мы знаем, что выходят тексты с ошибками и опечатками, но, к сожалению, корректор не сможет вычитывать все тексты в том режиме, в котором работает интернет-СМИ. Понадобится очень много корректоров. Целая армия!

Во-вторых, пользователи считают, что мы перегрузили ленту вопросами из Красного уголка бухгалтера.

Мнение Татьяны

Пользователи советуют нам разделить потоки мнений из КУБ и «Клерка».

Предложение от Владислава

А что же у нас по профессиональный повестке? Конечно, это два уведомления по НДФЛ! В посте «Два уведомления в месяц по НДФЛ — я против. Как бухгалтеров лишили законного отпуска» автор подняла болезненную для всех бухгалтеров тему и предложила бороться с этим безобразием — на сайте Союз бухгалтеров собирают подписи, чтобы отменить дополнительное обязательное уведомление.

Пользователи согласны, что все эти «улучшения» и обновления от ФНС — сплошной вред.

А еще бухгалтеры обсуждали сколько раз допустимо бегать на перекур и должна ли компания регулировать этот вопрос.

Не должна

Конечно, не осталась без внимания наша жрульня рубрика Что ест бухгалтер. Всем голодным и сидящим на диете рекомендую пролистать этот абзац😂

Тыквенно-морковный хлебушек😍
ммм… домашний бургер

Специально для нашей жующей аудитории наши дизайнеры нарисовали новый стикерпак! Вот тут можно добавлять свои варианты для новых картинок. Напомню, что стикерпаки теперь живут не только в нашем ТГ-канале, но и комментариях, а также постах. Их будут постоянно добавлять.

Смотрите, какой классный!

А завершаем рабочую неделю обсуждением очень странного судебного решения. Девушку арестовали за сережку в форме лягушки в цветах радуги. Суд счел, что она демонстрировала запрещенную символику.

Вот что пишут коллеги.

А также предлагают чиновникам запретить всеми любимые советские киноленты.

Во, куда повернули!

Самую известную Бабу-Ягу советского пространства — Георгия Милляра, конечно, тоже надо запретить.

Милляр

В завершении нашего недельного обзора напомню о главном — мы открыли регистрацию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно не только офлайн, но и онлайн участие! Ждем всех!

💥Купить билеты можно прямо сейчас! Всего у нас будет четыре тарифа! Выбирайте!

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Присоединяйтесь к конференции и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Приходите, будет очень круто!

Вот такая была неделя в Трибуне!Скорее бы выходные. Кажется, ничего не забыла! Если забыла, напомните, пожалуйста! Читайте «Клерк», пишите комментарии, заводите свой блог в Трибуне!

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