Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

⚡️Обзор: амбассадоры «Клерка», отчетность для самозанятых, шпаргалка для кадровика

У нас сегодня целых два обзора. Первый вышел утром по новостям, второй публикуем сейчас. Рассказываем, какой полезный контент недавно вышел на «Клерке», а также поделимся интересными предложениями от редакции.

Добрый день, коллеги, еще раз)) Хочу поделиться классными публикациями которые выходили в последнее время, а также рассказать, что у нас нового.

Амбассадоры «Клерка»

😍 У «Клерка» появились амбассадоры (подробнее о том, кто это такие можно почитать здесь). Уже три наших преданных фаната рассказывают в своих блогах, какие крутые у «Клерка» продукты. Представлю их по отдельности:

🔥Владислав Савушкин, главный мозгонапрягатель «Клерка», знаменитый манипулятор и провокатор, первым (почему я не удивлена?) вступил в ряды амбассадоров. Его публикация ✅️«Клерк» украл мой курс по Excel заинтриговала пользователей и вызвала обмороки в редакции. Даже Борис Мальцев испугался.

Владислав увлекательно рассказывает про любимые всеми таблицы и о том, как с ними может помочь наш курс Excel и Google-таблицы с нуля до профи. Вчера вышел второй пост про визуализацию данных в Excel. Подписывайтесь на Влада, читайте его разборы и сохраняйте в избранном.

❤️Наталья Боляева, настоящий фанат своего дела и «Клерка», она не только стала нашим амбассадором, но и сумела приехать из Ульяновска на «VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего». Эта потрясающая девушка — мама троих деток, а еще очень приятный человек. Мы познакомились лично, чему я очень рада.

Наталья выбрала для себя наш курс «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». Ее комментарий:

Судя по всему, Наталья успевает все: работать, воспитывать троих деток, летать на конференции, при этом успевает учиться и публиковать статьи. От нее уже вышло целых два материала — 🔥Личный опыт. В третий раз из декрета в бухучет... и С 1 сентября, ой декабря! Мой день знаний на «Клерке» и кое-что еще. Рекомендую подписаться!

💐София Солодовникова — вступила в ряды амбассадоров на этой неделе. Софии 28 лет, и 10 из них она изучает бухгалтерский учет🚀 София работает бухгалтером по заработной плате, с совмещением функций кадрового специалиста. Она записалась на наш курс «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности».

Клерк.Премиум ждет своих амбассадоров

Не только наши курсы заслуживают своих амбассадоров, наша гордость — подписка Клерк.Премиум — ждет своих послов! Мы предлагаем вам уникальную возможность, стать лицом нашей компании и нашего лучшего продукта. Стать амбассадором Клерк.Премиум может любой пользователь, который любит «Клерк» также сильно, как и мы. Как это работает: мы предоставляем вам бесплатный доступ к подписке, а от вас ждем регулярные публикации о нашем продукте в социальных сетях или в Трибуне. Все легко и просто!

Хотите стать амбассадором — тестировать нашу подписку первыми и рассказывать о своем опыте? Пишите мне n.lukina@klerk.ru.

Что такое подписка Клерк.Премиум и что в ней нового

В подписке Клерк.Премиум мы собрали все самое нужное и важное для работы бухгалтера. Ежедневно выходят новые материалы, которые помогают бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. Например:

  • на вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам,

  • в разборах рассказываем простым языком о новых законах. Это статьи, мини-курсы и конспекты вебинаров с пошаговыми инструкциями, практическими решениями, тестами и полезными материалами. Каждый день выпускаем разбор на новую тему. Вчера вышел супер полезный и популярный разбор Оформляем совмещение должностей: шпаргалка для кадровика + образцы документов. Он уже набрал больше 40 тыс. просмотров.

  • в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом.

С подпиской получите доступ к экспертным статьям, вебинарам, онлайн-курсам, в которых мы не просто расскажем об изменениях, но и объясним на понятном языке, как они повлияют на работу бухгалтера, какие документы вам понадобятся, как их заполнять, как вести учет, сдавать отчеты, рассчитывать налоги по новым правилам.

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Отчеты для самозанятых и другие интересные статьи на «Клерке»

Самозанятость не такой уж простой режим, как казалось. По нему всегда много вопросов, как у бухгалтеров, так и у самих самозанятых. Например, можно ли ИП совмещать с самозанятостью и может ли самозанятый работать с самозанятым.

А новость про отчетность самозанятых в Росстат всех повергла в шок. Подробно можно почитать в статье — Какие отчеты должны сдавать самозанятые: новая обязанность с 2025 года.

Но если вкратце, то в 2025 году самозанятые начнут отправлять отчеты в Росстат. Передавать нужно будет сведения, которые связаны со своей деятельностью, в том числе те, что составляют коммерческую тайну.  Правительство пока не утвердило, какие именно данные и в какие сроки нужно будет отчитываться самозанятым. Но уже понятно, отчетность нужно будет подавать через электронный документооборот. Для этого самозанятому нужно:

  • Получить электронную подпись.

  • Установить программу для шифрования данных.

  • Заключить договор с оператором ЭДО, который будет передавать данные в Росстат. 

  • Установить себе программу для создания и сдачи отчетности.

Как-то все звучит сложно и тревожно, не находите?

Не одними самозанятыми едины, у нас много других интересных тем. Например, 1С! Вот тут собрали 10 фишек для бухгалтера в 1С: шпаргалка с лайфхаками. Собрали лайфхаки, которые помогут быстро освоить несколько полезных фишек в учетной программе, чтобы сэкономить силы и время специалиста.

А вот тут рассказываем, как заполнить раздел 2 в ЕФС-1. Напомним, что раздел 2 формы ЕФС-1 сдают все работодатели.

Спасибо, что дочитали обзор! Оставайтесь с нами, становитесь амбассадором «Клерка», подключайте Клерк.Премиум, заводите блог в Трибуне! Пишите в комментариях, что заинтересовало больше всего!

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