⚡️Обзор: амбассадоры «Клерка», отчетность для самозанятых, шпаргалка для кадровика

😍 У «Клерка» появились амбассадоры (подробнее о том, кто это такие можно почитать здесь). Уже три наших преданных фаната рассказывают в своих блогах, какие крутые у «Клерка» продукты. Представлю их по отдельности:

🔥Владислав Савушкин, главный мозгонапрягатель «Клерка», знаменитый манипулятор и провокатор, первым (почему я не удивлена?) вступил в ряды амбассадоров. Его публикация ✅️«Клерк» украл мой курс по Excel заинтриговала пользователей и вызвала обмороки в редакции. Даже Борис Мальцев испугался.

Владислав увлекательно рассказывает про любимые всеми таблицы и о том, как с ними может помочь наш курс Excel и Google-таблицы с нуля до профи. Вчера вышел второй пост про визуализацию данных в Excel. Подписывайтесь на Влада, читайте его разборы и сохраняйте в избранном.

❤️Наталья Боляева, настоящий фанат своего дела и «Клерка», она не только стала нашим амбассадором, но и сумела приехать из Ульяновска на «VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего». Эта потрясающая девушка — мама троих деток, а еще очень приятный человек. Мы познакомились лично, чему я очень рада.

Наталья выбрала для себя наш курс «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». Ее комментарий:

Судя по всему, Наталья успевает все: работать, воспитывать троих деток, летать на конференции, при этом успевает учиться и публиковать статьи. От нее уже вышло целых два материала — 🔥Личный опыт. В третий раз из декрета в бухучет... и С 1 сентября, ой декабря! Мой день знаний на «Клерке» и кое-что еще. Рекомендую подписаться!

💐София Солодовникова — вступила в ряды амбассадоров на этой неделе. Софии 28 лет, и 10 из них она изучает бухгалтерский учет🚀 София работает бухгалтером по заработной плате, с совмещением функций кадрового специалиста. Она записалась на наш курс «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности».