💥Обзор новостей: предустановка Max стала обязательной, навязывать потребителям доптовары — незаконно, нельзя писать в объявлениях «цыганам не звонить»

Понедельник 1 сентября — День знаний, он принесет в нажу жизнь не только осень, но и гору изменений в законодательстве. Вот их краткий обзор. Итак, что меняется с 1 сентября в жизни бухгалтера и предпринимателя:
Будет новый порядок расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия.
Премировать сотрудников будем по новым правилам.
Согласия на обработку персональных данных надо оформлять отдельным документом.
Меняются правила оформления фискальных чеков.
Следователи смогут без решения суда приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых.
За поиск с умыслом экстремистских материалов и получение доступа к ним будут штрафовать.
С 1 сентября 2025 года меняется порядок подтверждения кодов ОКВЭД
👉 За рекламу на экстремистских и заблокированных ресурсах будут штрафовать
Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов на сайте оператора с 1 сентября. С 1 сентября россияне смогут отказаться от массовых звонков через личный кабинет на сайте мобильного оператора или с помощью приложения. Эта возможность предусмотрена законом о защите граждан от телефонных и кибермошенников.
А теперь переходим к другим новостям:
Предустановка Max на гаджеты стала обязательной.
С 1 сентября мессенджер Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства. Он заменит «VK Мессенджер». Речь идет о всех гаджетах на Android, iOS и HarmonyOS.
С 1 сентября вступит в силу закон, запрещающий навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг без их согласия. Теперь такие услуги можно будет предложить только при наличии письменного согласия клиента, а автоматическая установка галочек или иных отметок о согласии не будет считаться действительным подтверждением.
МВД предупредило о схеме мошенничества через имитацию Mir Pay. По данным ведомства, злоумышленники убеждают жертв скачать предлагаемые ими приложения для бесконтактных платежей под видом переустановки мобильного приложения банка.
Как объяснили в МВД, мошенники используют технологию под названием «обратный NFC», которая имитирует приложение Mir Pay и подключает к мобильному телефону жертвы карты злоумышленников. В итоге, когда жертва прикладывает смартфон к банкомату, средства переходят на карты мошенников.
С 1 сентября в России вступают в силу изменения в ПДД, ужесточающие требования к перевозке детей. Как сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, теперь нельзя использовать различные адаптеры, лямки и бескаркасные автокресла, пишет ТАСС.
Штраф за нарушение новых правил составит 3000 руб. для физических лиц и 100 000 руб. для юридических лиц, включая такси. Парламентарий подчеркнула, что теперь все такси обязаны использовать только сертифицированные автокресла.
Жители Юга России и Поволжья оказались более довольны жизнью, чем население Москвы и Петербурга, выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, сообщает РБК. Так, средний уровень удовлетворенности по стране составил 6,18 балла из 10. Наивысшие показатели зафиксированы в Самаре (6,75), Ростове-на-Дону (6,70) и Краснодаре (6,48), несмотря на более низкие зарплаты по сравнению со столицами.
В Москве (5,81) и Санкт-Петербурге (5,85), где предлагают наиболее высокий средний заработок, уровень удовлетворенности жизни оказался одним из самых низких, почти наравне с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71).
Суд запретил объявления с уточнением «цыганам не звонить».
Суд в Москве признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам и постановил запретить их распространение в России. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
В материалах дела указано, что на площадке «Авито» было опубликовано несколько объявлений о сдаче квартиры, в которых имелись признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам. Иск о запрете таких объявлений направила прокуратура.
Ведомство обратило внимание на объявления с уточнениями: «Сдам <…> только для мусульман! Цыгане не звоните!» и «Только для славян». Суд удовлетворил административный иск прокурора и признал информацию, размещенную по нескольким электронным адресам, запрещенной к распространению в России.
Минтранс разрешил опоздавшим на рейс пассажирам пользоваться обратными билетами. Россиянам разрешили пользоваться обратными билетами при опоздании на рейс, сообщили в Минтрансе. Раньше в такой ситуации «сгорал» не только билет в одну сторону, но и в обратную. В министерстве также сообщили, что размер платы за аннулирование перевозки или изменение её условий будет ограничен только расходами авиакомпании — дополнительных комиссий с пассажиров взымать не будут.
Назвали регионы с самым большим числом нарушителей ПДД. В прошлом году в России было зафиксировано более 11,8 млн водителей-нарушителей, больше всего — в Москве, Подмосковье и Дагестане. В целом лидером по числу нарушений ПДД стал Центральный федеральный округ.
Французский тренер Жиль Сервара объявил о завершении сотрудничества с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Новость появилась после поражения Медведева в первом круге US Open, где он уступил французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. 28 августа Медведев был оштрафован Открытым чемпионатом США на $42 500 за эмоциональную реакцию во время поражения в первом раунде.
Почувствуй себя старым: сегодня в школу пойдут люди 2018-2019 годов рождения. А вы в каком году пошли в школу?
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
