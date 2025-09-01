💥Обзор новостей: предустановка Max стала обязательной, навязывать потребителям доптовары — незаконно, нельзя писать в объявлениях «цыганам не звонить»

Понедельник 1 сентября — День знаний, он принесет в нажу жизнь не только осень, но и гору изменений в законодательстве. Вот их краткий обзор. Итак, что меняется с 1 сентября в жизни бухгалтера и предпринимателя:

Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов на сайте оператора с 1 сентября. С 1 сентября россияне смогут отказаться от массовых звонков через личный кабинет на сайте мобильного оператора или с помощью приложения. Эта возможность предусмотрена законом о защите граждан от телефонных и кибермошенников.

👉 За рекламу на экстремистских и заблокированных ресурсах будут штрафовать

За поиск с умыслом экстремистских материалов и получение доступа к ним будут штрафовать.

А теперь переходим к другим новостям:

Предустановка Max на гаджеты стала обязательной. С 1 сентября мессенджер Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства. Он заменит «VK Мессенджер». Речь идет о всех гаджетах на Android, iOS и HarmonyOS.

С 1 сентября вступит в силу закон, запрещающий навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг без их согласия. Теперь такие услуги можно будет предложить только при наличии письменного согласия клиента, а автоматическая установка галочек или иных отметок о согласии не будет считаться действительным подтверждением.

МВД предупредило о схеме мошенничества через имитацию Mir Pay. По данным ведомства, злоумышленники убеждают жертв скачать предлагаемые ими приложения для бесконтактных платежей под видом переустановки мобильного приложения банка. Как объяснили в МВД, мошенники используют технологию под названием «обратный NFC», которая имитирует приложение Mir Pay и подключает к мобильному телефону жертвы карты злоумышленников. В итоге, когда жертва прикладывает смартфон к банкомату, средства переходят на карты мошенников.

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в ПДД, ужесточающие требования к перевозке детей. Как сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, теперь нельзя использовать различные адаптеры, лямки и бескаркасные автокресла, пишет ТАСС. Штраф за нарушение новых правил составит 3000 руб. для физических лиц и 100 000 руб. для юридических лиц, включая такси. Парламентарий подчеркнула, что теперь все такси обязаны использовать только сертифицированные автокресла.

Жители Юга России и Поволжья оказались более довольны жизнью, чем население Москвы и Петербурга, выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, сообщает РБК. Так, средний уровень удовлетворенности по стране составил 6,18 балла из 10. Наивысшие показатели зафиксированы в Самаре (6,75), Ростове-на-Дону (6,70) и Краснодаре (6,48), несмотря на более низкие зарплаты по сравнению со столицами. В Москве (5,81) и Санкт-Петербурге (5,85), где предлагают наиболее высокий средний заработок, уровень удовлетворенности жизни оказался одним из самых низких, почти наравне с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71).

Суд запретил объявления с уточнением «цыганам не звонить». Суд в Москве признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам и постановил запретить их распространение в России. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. В материалах дела указано, что на площадке «Авито» было опубликовано несколько объявлений о сдаче квартиры, в которых имелись признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам. Иск о запрете таких объявлений направила прокуратура. Ведомство обратило внимание на объявления с уточнениями: «Сдам <…> только для мусульман! Цыгане не звоните!» и «Только для славян». Суд удовлетворил административный иск прокурора и признал информацию, размещенную по нескольким электронным адресам, запрещенной к распространению в России.

Минтранс разрешил опоздавшим на рейс пассажирам пользоваться обратными билетами. Россиянам разрешили пользоваться обратными билетами при опоздании на рейс, сообщили в Минтрансе. Раньше в такой ситуации «сгорал» не только билет в одну сторону, но и в обратную. В министерстве также сообщили, что размер платы за аннулирование перевозки или изменение её условий будет ограничен только расходами авиакомпании — дополнительных комиссий с пассажиров взымать не будут.

Назвали регионы с самым большим числом нарушителей ПДД. В прошлом году в России было зафиксировано более 11,8 млн водителей-нарушителей, больше всего — в Москве, Подмосковье и Дагестане. В целом лидером по числу нарушений ПДД стал Центральный федеральный округ.

Французский тренер Жиль Сервара объявил о завершении сотрудничества с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Новость появилась после поражения Медведева в первом круге US Open, где он уступил французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. 28 августа Медведев был оштрафован Открытым чемпионатом США на $42 500 за эмоциональную реакцию во время поражения в первом раунде.