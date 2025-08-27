Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года: что изменится в реквизитах и формате

54-ФЗ регулярно корректируют, чтобы расчеты между продавцами и покупателями были прозрачнее. С 1 сентября вводятся новые требования к чекам, которые затронут все компании, применяющие ККТ.

Приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@ утвердил новые требования к кассовым чекам. Они вступают в силу уже с 1 сентября 2025 года. Изменения затронут всех, кто применяет ККТ, но в первую очередь они относятся к продавцам маркированных товаров.

Вводятся новые реквизиты кассовых чеков и форматы фискальных документов. Вот такие теги появятся:

Тег Что означает 1011 Часовой пояс места расчета 1082 Сумма оплаты безналичным способом 1125 Признак расчета через интернет 1234 Все безналичные оплаты по чеку 1235 Детальная информация о каждой безналичной оплате 1236 Способ безналичной оплаты 1237 Идентификаторы безналичной оплаты 1238 Дополнительные сведения о безналичной оплате 2040 Номер фискального документа, который связан с маркированными товарами

Для бумажных чеков появятся новые стандарты. Они позволят унифицировать визуальный вид всех документов.

Высота символов — не менее 2 мм. Интервалы между строками — не менее 0,5 мм. Контрастность текста — не ниже 40%. QR-код на бумажном носителе — не менее 20x20 мм. Контрастность QR-кода на бумажном носителе — не менее 40%.

Такие же требования будут применяться к QR-кодам, которые отображаются на дисплеях устройств. Минимальный размер — 20x20 мм, контрастность — 250:1, для дисплеев с подсветкой — яркость не менее 250 кд/кв. м. QR-код должен отображаться до момента следующего расчета или не менее 40 секунд.

