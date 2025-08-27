Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года: что изменится в реквизитах и формате
Приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@ утвердил новые требования к кассовым чекам. Они вступают в силу уже с 1 сентября 2025 года. Изменения затронут всех, кто применяет ККТ, но в первую очередь они относятся к продавцам маркированных товаров.
Вводятся новые реквизиты кассовых чеков и форматы фискальных документов. Вот такие теги появятся:
Тег
Что означает
1011
Часовой пояс места расчета
1082
Сумма оплаты безналичным способом
1125
Признак расчета через интернет
1234
Все безналичные оплаты по чеку
1235
Детальная информация о каждой безналичной оплате
1236
Способ безналичной оплаты
1237
Идентификаторы безналичной оплаты
1238
Дополнительные сведения о безналичной оплате
2040
Номер фискального документа, который связан с маркированными товарами
Для бумажных чеков появятся новые стандарты. Они позволят унифицировать визуальный вид всех документов.
Высота символов — не менее 2 мм.
Интервалы между строками — не менее 0,5 мм.
Контрастность текста — не ниже 40%.
QR-код на бумажном носителе — не менее 20x20 мм.
Контрастность QR-кода на бумажном носителе — не менее 40%.
Такие же требования будут применяться к QR-кодам, которые отображаются на дисплеях устройств. Минимальный размер — 20x20 мм, контрастность — 250:1, для дисплеев с подсветкой — яркость не менее 250 кд/кв. м. QR-код должен отображаться до момента следующего расчета или не менее 40 секунд.
