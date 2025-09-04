В какой месяц до конца 2025 года выгодно брать отпуск?

До конца 2025 года еще три с половиной месяца, и многие еще будут брать отпуск в это время. Расскажем, какие месяцы для отпуска самые выгодные в этом году. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Многие работники рассматривают возможность сходить в отпуск еще в этом году. Расскажем, как удачно выбрать даты для отдыха.

Выгодно ли брать отпуск в октябре 2025 года

При выборе месяца для отпуска стоит отдать предпочтение тому, где меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, будет «дороже» один рабочий день. Октябрь — самый выгодный месяц для отпуска в оставшемся году. В октябре 31 календарный день, из которых в соответствии с производственным календарем по пятидневной рабочей неделе 23 рабочих и 8 выходных.

Механизм расчета отпускных выплат основан на делении общей суммы заработной платы за расчетный период на 12 месяцев и среднемесячное число календарных дней — 29,3.

Пример расчет для работника Анны с зарплатой 50 тыс. рублей (которая не брала больничные и отгулы). Вычисляем общий доход за последние 12 месяцев: 50 000 рублей × 12 месяцев = 600 000 рублей. Разделяем общий годовой доход на 12, чтобы получить среднемесячный доход: 600 000 рублей / 12 = 50 000 рублей. Разделить среднемесячный доход на 29,3 — это среднее количество календарных дней в месяце (используется по закону): 50 000 рублей / 29,3 ≈ 1706,48 рубля. Умножить среднедневной доход на количество дней отпуска: 1706,48 рубля × 14 = 23 890,72 рубля.

Выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года

В ноябре 2025 года всего 19 рабочих дней и 11 выходных дней. Все, кто работает по пятидневному графику, будут отдыхать в 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 (субботы и воскресенья). Также будем отдыхать в понедельник — 3 ноября, и вторник — 4 ноября — День народного единства. Но до этого придется отработать шестидневную рабочую неделю с 27 октября по 2 ноября.

С финансовой точки зрения брать отпуск в ноябре уже не так выгодно, как в октябре. Ведь стоимость выплачиваемых сотруднику отпускных зависит от количества рабочих дней в том месяце, в котором работник будет отдыхать.

Выгодно ли брать отпуск в декабре 2025 и в январе 2026 года

В декабре 22 рабочих дня, что позволяет сочетать отдых с минимальными финансовыми потерями. Поэтому отдыхать в декабре — выгодно. Кроме того можно подлить себе отдых за счет новогодних каникул.

Новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

С финансовой точки зрения брать отпуск в январе невыгодно, если он частично попадет на нерабочие праздничные дни с 1 по 11 января — эти дни в отпуск не включают в расчет и не оплачивают.

Таблица расчетов отпускных по месяцам

Таблица расчетов на примере сотрудника с окладом 50 тыс. рублей и отпуском на 28 дней с 1-го числа месяца.

Месяц Отпускные за 28 дней Рабочие дни Оплата за рабочие дни Всего доход за месяц Январь 2025 47 781,44 0 0 47 781,44 Февраль 2025 47 781,44 0 0 47 781,44 Март 2025 47 781,44 1 2 380,95 50 162,39 Апрель 2025 47 781,44 2 4 545,45 52 326,89 Май 2025 47 781,44 0 0 47 781,44 Июнь 2025 47 781,44 1 2 631,58 50 413,02 Июль 2025 47 781,44 3 6 521,74 54 303,18 Август 2025 47 781,44 1 2 380,95 50 162,39 Сентябрь 2025 47 781,44 2 4 545,45 52 326,89 Октябрь 2025 47 781,44 3 6 521,74 54 303,18 Ноябрь 2025 47 781,44 0 0 47 781,44 Декабрь 2025 47 781,44 2 4 545,45 52 326,89

Когда в 2025 году выгодно брать отпуск

Месяц Рабочие дни Выгодно/не выгодно Январь 17 Невыгодно Февраль 20 Невыгодно Март 21 Выгодно Апрель 22 Выгодно Май 18 Невыгодно Июнь 19 Невыгодно Июль 23 Выгодно Август 21 Невыгодно Сентябрь 22 Выгодно Октябрь 23 Выгодно Ноябрь 19 Невыгодно Декабрь 22 Выгодно

Производственный календарь на «Клерке» на 2025 год здесь, а на 2026 год тут.

Как рассчитываются отпускные с 1 сентября 2025 года?

Обратите внимание, что с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением Правительства №540 от 24.04.2025. Изменения затронут алгоритм начисления отпускных, командировочных и некоторых других видов выплат сотрудникам.

С сентября 2025 года для расчета выходного пособия СДЗ надо будет умножать на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году. Формула такая:

Выходное пособие = СДЗ х Среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году

Как было Что будет с 1 сентября Как отразиться Сумма зависела от количества рабочих дней в месяце Средний дневной или часовой заработок необходимо умножать на среднее количество дней или часов. В 2026 году среднее количество дней: (247/12) — 20,58. Величина пособия больше не зависит от количества рабочих дней или часов. При выплате сотрудникам с одинаковым средним доходом выплата будет одинаковой, независимо от числа рабочих дней

Для работников с суммированным учетом рабочего времени средний заработок для выходного пособия считают исходя из среднего часового заработка (СЧЗ). С 1 сентября СЧЗ надо будет умножать на среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году.

Выходное пособие = СДЗ х Среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году

