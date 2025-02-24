Владимир Бельковец
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (17-23 февраля 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 17 по 23 февраля 2025 года.

  1. 🚮 ФНС откажется от декларации по НДФЛ

  2. 📅 Ответ на налоговое требование надо дать через 11 рабочих дней после его получения

  3. 👼 Декретные предложили платить с первых недель беременности. Эксперт по трудовым отношениям оценила шансы на принятие

  4. 🙉 После возврата налога по 3-НДФЛ с вычетом сальдо ЕНС неожиданно становится отрицательным и идут пени

  5. ❗ Считать среднюю зарплату надо будет по-новому

  6. 🔐 Бухгалтеры обсуждают, что делать со старыми ЭЦП + комментарий оператора ЭДО (на основе «Красного уголка бухгалтера»)

  7. 😡 Вкладчики жалуются на хищение денег с депозитов

  8. ФНС оштрафует за покупку авто у иностранцев при наличном расчете

  9. С 1 марта начнут действовать новые правила работы с чеками

  10. ⚡️ Итоги дня: карту метро перевели на арабский, Минстрой хочет единую платежку ЖКУ, а мошенники разводят клиентов Wildberries

Как видно, все с интересом ждут отмену декларации по форме 3-НДФЛ, которую ФНС обещает в конце уже 2025 года. Это будет поистине революционный прорыв.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

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