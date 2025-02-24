👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (17-23 февраля 2025): топ-10

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Как видно, все с интересом ждут отмену декларации по форме 3-НДФЛ, которую ФНС обещает в конце уже 2025 года. Это будет поистине революционный прорыв.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
Комментарии1
Володя, класс! Будем ждать новые обзоры за неделю))