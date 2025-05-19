👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (12-18 мая 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 12 по 18 мая 2025 года.

Как видно, на прошлой неделе нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с оформлением самозанятым своих услуг, изменения и новшества с мая 2025, большой пакет грядущих изменений в НК РФ в рамках налоговой политики и донастройки налоговой системы, план проверок работодателей Рострудом, а также открытые данные от ФНС для проверки риска выездной проверки.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.