👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (12-18 мая 2025): топ-10

В чеке от самозанятого должно быть указано основание получения денег. Общая фраза не подойдет
С 15 мая 2025 года начал действовать лимит на денежные переводы
❔ Если контрагент пропал, а налоговая требует убрать реализацию из декларации, нужно документально доказать оказание услуги
👀 Что известно об очередной донастройке налоговой системы: собрали все в одном месте
Роструд ответил, обязательно ли вести журнал учета трудовых договоров
👌 Уведомления ЕНП по налогам на имущество отменят полностью, а по НДФЛ и взносам — частично
❗ Роструд утвердил план проверок на 2025 год: проверьте, попала ли ваша компания
❗ ФНС опубликовала данные о налоговой нагрузке и рентабельности за 2024 год
Чтобы по-быстрому избавиться от сотрудника, компании пришлось съехать в другой офис
Как видно, на прошлой неделе нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с оформлением самозанятым своих услуг, изменения и новшества с мая 2025, большой пакет грядущих изменений в НК РФ в рамках налоговой политики и донастройки налоговой системы, план проверок работодателей Рострудом, а также открытые данные от ФНС для проверки риска выездной проверки.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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