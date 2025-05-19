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Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (12-18 мая 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 12 по 18 мая 2025 года.

  1. В чеке от самозанятого должно быть указано основание получения денег. Общая фраза не подойдет

  2. ✅ Все основные изменения с мая 2025 для бухгалтера: обзор

  3. С 15 мая 2025 года начал действовать лимит на денежные переводы

  4. ❔ Если контрагент пропал, а налоговая требует убрать реализацию из декларации, нужно документально доказать оказание услуги

  5. 👀 Что известно об очередной донастройке налоговой системы: собрали все в одном месте

  6. Роструд ответил, обязательно ли вести журнал учета трудовых договоров

  7. 👌 Уведомления ЕНП по налогам на имущество отменят полностью, а по НДФЛ и взносам — частично

  8. ❗ Роструд утвердил план проверок на 2025 год: проверьте, попала ли ваша компания

  9. ❗ ФНС опубликовала данные о налоговой нагрузке и рентабельности за 2024 год

  10. Чтобы по-быстрому избавиться от сотрудника, компании пришлось съехать в другой офис

Как видно, на прошлой неделе нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с оформлением самозанятым своих услуг, изменения и новшества с мая 2025, большой пакет грядущих изменений в НК РФ в рамках налоговой политики и донастройки налоговой системы, план проверок работодателей Рострудом, а также открытые данные от ФНС для проверки риска выездной проверки.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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