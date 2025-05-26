👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (19-25 мая 2025): топ-10

Исследование: на работе труднее всего найти общий язык с бухгалтерами
Если самозанятый невовремя выдаст чек, его оштрафуют на 20% от суммы расчета
Бухгалтеру на аутсорсе нужно составить правила внутреннего контроля — иначе штраф до 100 тысяч рублей
❗ Самозанятым, которые обрабатывают персональные данные, нужно отчитаться в Роскомнадзор
👀 Что известно об очередной донастройке налоговой системы: собрали все в одном месте
17% россиян проголосовали за налог на профессиональное безделье
Чтобы не было штрафов, нужно вовремя подать уведомление в Роскомнадзор о начале работы с персданными
Минфин: нельзя уменьшать налог на прибыль в 2025 году на расходы прошлых лет, если ставка налога выросла
Штрафы Роскомнадзора с 30 мая 2025: на «Клерке» появился инструмент для проверки сайта на наличие cookies и метрических программ
📅 В июне 2025 года будем отдыхать 4 дня подряд: когда выгодно взять отпуск
Как видно, на прошлой неделе нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с приближайщимся введением штрафов от РКН за персданные и соответствующие уведомления в ведомство, когда выгодно взять отпуск в июне 2025 (ведь снова отдыхаем 4 дня подряд), про чеки от самозанятых, а также про вредный характер бухгалтеров.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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