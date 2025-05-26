👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (19-25 мая 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 19 по 25 мая 2025 года.

Как видно, на прошлой неделе нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с приближайщимся введением штрафов от РКН за персданные и соответствующие уведомления в ведомство, когда выгодно взять отпуск в июне 2025 (ведь снова отдыхаем 4 дня подряд), про чеки от самозанятых, а также про вредный характер бухгалтеров.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.