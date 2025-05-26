Бизнес Точка (Восход) 26.05 Мобилка
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (19-25 мая 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 19 по 25 мая 2025 года.

  1. Исследование: на работе труднее всего найти общий язык с бухгалтерами

  2. Если самозанятый невовремя выдаст чек, его оштрафуют на 20% от суммы расчета

  3. Бухгалтеру на аутсорсе нужно составить правила внутреннего контроля — иначе штраф до 100 тысяч рублей

  4. ❗ Самозанятым, которые обрабатывают персональные данные, нужно отчитаться в Роскомнадзор

  5. 👀 Что известно об очередной донастройке налоговой системы: собрали все в одном месте

  6. 17% россиян проголосовали за налог на профессиональное безделье

  7. Чтобы не было штрафов, нужно вовремя подать уведомление в Роскомнадзор о начале работы с персданными

  8. Минфин: нельзя уменьшать налог на прибыль в 2025 году на расходы прошлых лет, если ставка налога выросла

  9. Штрафы Роскомнадзора с 30 мая 2025: на «Клерке» появился инструмент для проверки сайта на наличие cookies и метрических программ

  10. 📅 В июне 2025 года будем отдыхать 4 дня подряд: когда выгодно взять отпуск

Как видно, на прошлой неделе нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с приближайщимся введением штрафов от РКН за персданные и соответствующие уведомления в ведомство, когда выгодно взять отпуск в июне 2025 (ведь снова отдыхаем 4 дня подряд), про чеки от самозанятых, а также про вредный характер бухгалтеров.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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