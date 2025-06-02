👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (26 мая-1 июня 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 26 мая по 1 июня 2025 года.

Как видно, на прошлой неделе нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с заполнением уведомления в РКН, а также новый реестр по алиментам.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.