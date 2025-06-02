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Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (26 мая-1 июня 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 26 мая по 1 июня 2025 года.

  1. ❗ Начал действовать реестр должников по алиментам: ссылка на проверку

  2. 〽 Сайт Роскомнадзора рухнул от наплыва уведомлений. Опрос

  3. 💳 Нужен ли кассовый чек, если ИП платит компании на УСН с личной карты как физлицо – ответ ФНС

  4. Взять льготный кредит на машину с 26 мая 2025 можно, даже если в семье двое детей

  5. ❗ Минфин поменял порядок заполнения платежек для уплаты налогов и взносов

  6. Уведомление об обработке персданных оформляют по правилам делопроизводства — РКН

  7. Какую дату начала обработки персданных писать в уведомлении в РКН, если компания работает давно

  8. Налоговики: «мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации, все будет происходить автоматически»

  9. В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам

  10. Почтовый адрес в уведомлении об обработке персданных нужно писать как в ЕГРЮЛ – Роскомнадзор

Как видно, на прошлой неделе нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с заполнением уведомления в РКН, а также новый реестр по алиментам.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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