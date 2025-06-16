👓 Самые читаемые новости на «Клерке» на прошлой неделе (9-15 июня 2025): топ-10
Роструд объяснил, что будет с зарплатой у тех, кто работает 12 июня 2025 в День России
Налоговики автоматизируют процессы: где было «три клика» — кликов вообще не будет
📅 Сегодня, 11 июня 2025, сокращенный рабочий день, переходящий в четыре выходных подряд
📄 С 15 июня 2025 начали действовать новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий
Для получения стандартных налоговых вычетов на детей подавать заявление не нужно – ФНС
ФАС признала HeadHunter доминирующим на рынке поиска работы, проводится проверка — глава ведомства
Пользователи по все стране могут отправлять личные посылки через Ozon
Как видно, нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с кадрами, зарплатой и производственным календарем, а также цифровизация от ФНС.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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