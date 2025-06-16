👓 Самые читаемые новости на «Клерке» на прошлой неделе (9-15 июня 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 9 по 15 июня 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с кадрами, зарплатой и производственным календарем, а также цифровизация от ФНС.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.