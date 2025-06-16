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Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Самые читаемые новости на «Клерке» на прошлой неделе (9-15 июня 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 9 по 15 июня 2025 года.

  1. Роструд объяснил, что будет с зарплатой у тех, кто работает 12 июня 2025 в День России

  2. Работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

  3. Налоговики автоматизируют процессы: где было «три клика» — кликов вообще не будет

  4. 📅 Сегодня, 11 июня 2025, сокращенный рабочий день, переходящий в четыре выходных подряд

  5. 📄 С 15 июня 2025 начали действовать новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий

  6. Для получения стандартных налоговых вычетов на детей подавать заявление не нужно – ФНС

  7. ❗ Путин подписал закон об условиях назначения премий

  8. ФАС признала HeadHunter доминирующим на рынке поиска работы, проводится проверка — глава ведомства

  9. Сотрудникам предлагают давать отдых в случае выгорания

  10. Пользователи по все стране могут отправлять личные посылки через Ozon

Как видно, нашу аудиторию интересовали вопросы, связанные с кадрами, зарплатой и производственным календарем, а также цифровизация от ФНС.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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