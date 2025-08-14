Оценка эффективности бизнес-тренингов и критерии успешности

Как оценить затраты в обучение персонала, самого себя как специалиста. Хорошее обучение стоит иногда немалых денег, и не все готовы тратиться. Но если есть хотя бы потенциальный положительный эффект, то легче решиться на траты. Но как оценить этот положительный эффект?

Хорошие бизнес-тренинги стоят недешево, а некоторые дорого. Как понять, что именно этот тренинг принесет пользу бизнесу? Как выбрать "правильный" тренинг? Есть возможность оценить успешность бизнес-тренинга до и после его проведения. Я как финансист предлагаю рассматривать затраты на бизнес-тренинг как инвестиционные вложения в персонал, а в последствии в развитие бизнеса.

Бизнес-тренинги — это важный инструмент для развития профессиональных навыков сотрудников, повышения их мотивации и улучшения общей производительности компании. Однако для того, чтобы оценить реальную пользу от таких мероприятий, необходимо провести оценку их эффективности.

Оценка эффективности бизнес-тренингов является важным этапом в процессе профессионального развития сотрудников. Она позволяет определить, насколько успешно участники усвоили материал и смогли применить полученные знания и навыки на практике.

Существует несколько методов и критериев, которые могут быть использованы для оценки эффективности бизнес-тренингов.

Выбор конкретных методов зависит от целей и задач тренинга, а также от доступных ресурсов и возможностей компании. Важно помнить, что оценка эффективности бизнес-тренингов должна быть комплексной и включать различные аспекты деятельности компании.

При этом эффективность можно рассматривать с позиции заказчика и исполнителя бизнес-тренинга.

С позиции заказчика – клиента эффективность бизнес-тренинга можно определить как соотношение затрат на его проведение и полученных результатов. Она может быть выражена в различных показателях, таких как увеличение продаж, снижение издержек, улучшение качества продукции или услуг, повышение уровня удовлетворённости клиентов и т. д.

Затраты на бизнес-тренинг можно рассматривать с точки зрения инвестиций в персонал, а следовательно, в развитие и рост компании. Затратами на тренинг можно считать расходы, осуществленные на проведение этого тренинга. А это оплата бизнес-тренеру, аренда оборудования, помещения, кофе-паузы и т.д.

Какие критерии здесь можно использовать.

Это:

Срок возврата инвестиций.

Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

Коэффициент эффективности инвестиций ARR

Суммарная чистая прибыль

Теперь давайте рассмотрим эти показатели более подробно.

Срок окупаемости инвестиций – называется продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости.

Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого суммарные текущие чистые денежные поступления становятся и в дальнейшем остаются неотрицательными.

Т.е. как быстро компания, заказавшая бизнес-тренинг вернет расходы, осуществленные на проведение этого тренинга.

РР = IC / CF,

где РР — простой срок окупаемости, IC — сумма инвестиций в проект, CF — планируемая ежегодная прибыль.

Коэффициент рентабельности инвестиций (Return On Investment, ROI) - финансовый показатель, характеризующий доходность инвестиционных вложений.

ROI= (доход от проекта – стоимость инвестиций)/ Сумма инвестиций х 100%

Если ROI меньше 0% — компания понесла убытки. Если равен 0% — вложения окупились, но прибыли нет. Если больше 0% — компания получила прибыль.

Норма доходности дисконтированных затрат (PI, индекс доходности, индекс рентабельности) дает инвестору/компании, заказавшей тренинг наглядное представление о целесообразности вложений в проведение конкретного бизнес-тренинга. Этот показатель показывает уровень отдачи на вложенный рубль инвестиций. PI — это относительная прибыльность будущего предприятия, а также дисконтируемая стоимость всех финансовых поступлений в расчете на единицу вложений. Этот показатель можно использовать заранее при выборе конкретного тренинга из ряда возможных, в том числе и по стоимости.

PI= дисконтированные денежные потоки от инвестиций/ сумму инвестиций х 100%

PI > 1. Тренинг заслуживает внимания и подробного анализа на предмет выявления возможных ошибок. Если расчеты подтверждаются, инвестиция целесообразна.

PI = 1. По критерию NPV наблюдается стопроцентная самоокупаемость без прибыли. Если модификация бизнес-тренинга не позволяет выжать из него более высокую рентабельность, от финансирования лучше отказаться.

PI < 1. Это не удачный вариант бизнес-тренинга. Денежный поток, инициируемый инвестициями, настолько скуден, что не покрывает вложений.

Чем выше индекс рентабельности бизнес-тренинга, тем привлекательней тренинг.

Коэффициент эффективности инвестиций ARR показатель, отражающий прибыльность объекта инвестиций без учета дисконтирования. Это показатель, отражающий прибыльность компании, проекта и любого объекта инвестирования. Он показывает, насколько выгодна данная инвестиция. Чем выше данный показатель, тем прибыль больше.

ARR = Средняя годовая чистая прибыль (после проведенного тренинга) / Стоимость тренинга х 100%

Суммарная чистая прибыль – общая чистая прибыль за весь период реализации проекта, после проведенного бизнес-тренинга.

Если оценивать успешность проведенного бизнес-тренинга с позиции тренера, то критериями успешности бизнес-тренинга будут другие факторы. Критерии успешности бизнес-тренингов могут варьироваться в зависимости от целей и задач тренинга, а также от специфики организации. Однако можно выделить несколько общих критериев, которые часто используются для оценки успешности тренингов.

Все эти показатели, конечно же требуют времени на подготовку расчетов. Но согласитесь, этот хоть как-то может помочь аргументировать затраты на проведение конкретного тренинга.

Если посмотреть на рынок бизнес-тренингов, то можно увидеть тренинги на одну и ту же тему по стоимости 10000 руб. и 250000 руб. При этом при сравнении личности и профессионализма бизнес-тренеров можно выяснить, что они схожи. Просто один более "раскручен", говоря маркетинговым языком, или у него основная деятельность именно проведение тренингов, а второй или только вышел на рынок или его основная деятельность лежит в другой плоскости, а тренинги это что-то дополнительное, просто показание себя как профессионала в этой области.

Как заказчику выбрать среди них? Я как финансист предлагаю рассмотреть вариант выбора именно через призму вложений. Конечно же, это не устраняет получение и другой информации о бизнес-тренере. Его репутации, отзывов.

Для выбора тренинга по цене из нескольких возможных нужно получить у бизнес-тренера программу тренинга и посмотреть какие навыки получать участники. И хоть как-то понять, как именно это улучшит ситуацию в компании, бизнесе.

Да, это довольно сложно. И это риск. А к риску можно также подходить с экономической точки зрения. Риск просчитывается, как любой другой показатель. Бизнес вообще штука рисковая. В бизнесе: нет риска - нет прибыли.

При использовании нескольких способов оценки при выборе бизнес-тренера расчет экономической эффективности, на мой профессиональный взгляд, взгляд финансиста, обязательно должен быть.