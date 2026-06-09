Токсичный сотрудник: пошаговая инструкция по законному увольнению

«Токсичный сотрудник» — понятие не юридическое, но для HR-директоров и владельцев бизнеса оно означает одно: человек разрушает корпоративную культуру, демотивирует коллектив, снижает продуктивность и провоцирует текучку. При этом формально он может не опаздывать, не прогуливать, выполнять свой минимум. Уволить его «по собственному желанию» он не хочет, а по статье — страшно, потому что «вдруг суд восстановит».

Многие работодатели ошибочно полагают, что единственный способ избавиться от токсичного работника — это соглашение сторон с выплатой отступных. Это дорого и несправедливо. На самом деле закон позволяет уволить такого сотрудника, но только при соблюдении строгой процедуры и грамотной квалификации его действий.

Главный инструмент — это дисциплинарные взыскания и фиксация конкретных нарушений, которые подпадают под статьи ТК РФ: неисполнение должностных обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81), грубое нарушение (п. 6), либо утрата доверия (п. 7) для материально ответственных лиц. Ключевое слово — «конкретика». «Он токсичный» — не основание. «Он оскорбил коллегу в переписке, что подтверждается скрином, и после выговора продолжил» — уже основание.

В этой статье — два кейса из практики (изменены для сохранения конфиденциальности), которые показывают, как работодатели успешно увольняли токсичных сотрудников, а также пошаговый алгоритм, чтобы ваше решение устояло в суде.

Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.