Премия сотруднику: как работодателю сохранить право не платить ее автоматически

Премия должна мотивировать сотрудника, а не превращаться во вторую часть оклада, которую компания обязана выплачивать независимо от результата. Но именно это часто происходит на практике: работодатель годами перечисляет один и тот же процент, не фиксирует основания для начисления, а потом обнаруживает, что отказаться от выплаты уже сложно.
Основной риск возникает не из-за самой премии, а из-за того, как работодатель выстроил систему. Если выплата стала регулярной, одинаковой по размеру и фактически не зависит от результата, суд может воспринимать ее как устойчивый элемент заработной платы. Поэтому задача бизнеса — заранее сохранить различие между гарантированным окладом и стимулирующей выплатой.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, премирование сотрудников, увольнение и защиту работодателей.
Как работодателю сделать премию действительно стимулирующей
Лучше всего работает система, при которой сотрудник заранее понимает: премия зависит не от самого факта выхода на работу, а от конкретного результата.
Например, от выполнения плана, соблюдения сроков, качества работы, отсутствия существенных нарушений или достижения установленных KPI.
Чем яснее эта связь, тем проще компании объяснить, почему в одном месяце премия начислена, а в другом — нет.
Почему опасно платить один и тот же процент каждый месяц
Если сотрудник в течение года получает оклад плюс стабильные 30%, постепенно возникает устойчивая модель оплаты труда.
Особенно если компания при этом не рассчитывает KPI и не принимает отдельного решения по итогам каждого периода.
В такой ситуации формулировка «премия выплачивается по усмотрению работодателя» уже не выглядит настолько убедительно.
Поэтому регулярность должна сопровождаться реальной оценкой результата, а не автоматическим начислением.
Что лучше прописать в положении о премировании
Для работодателя выгоднее не оставлять решение полностью субъективным, а установить понятные правила.
Например:
Что закрепить
Зачем
Конкретные KPI
Показать связь премии с результатом
Период оценки
Понимать, за что именно платится
Формулу расчета
Исключить споры о размере
Основания уменьшения
Сохранить управляемость выплаты
Основания неначисления
Законно отказать при отсутствии результата
Порядок подтверждения KPI
Иметь доказательства для суда
Такая система для работодателя намного надежнее общей формулы «по решению директора».
Можно ли не платить премию сотруднику без дисциплинарного взыскания
Иногда да.
Если премия зависит не от отсутствия взысканий, а, например, от выполнения плана или достижения конкретных показателей, достаточно доказать, что соответствующее условие не выполнено.
То есть не каждое неначисление премии требует выговора или замечания.
Главное — чтобы основание было предусмотрено локальными документами заранее.
Как работодателю фиксировать невыполнение KPI
Не после конфликта, а в момент оценки результата.
Подойдут отчеты, служебные записки, выгрузки из CRM, план-факт анализ, показатели подразделения.
Если работодатель впервые начинает объяснять причины невыплаты уже в суде, это всегда выглядит слабее, чем документы, созданные до спора.
Нужно ли разделять премии на регулярные и разовые
Да, это удобно именно работодателю.
Регулярные премии лучше привязывать к измеримым показателям.
Разовые — к конкретному событию: завершению проекта, особо важному поручению, юбилею компании или индивидуальному достижению.
Тогда компания не смешивает разные по своей природе выплаты и сохраняет больше свободы по разовым поощрениям.
Что проверить работодателю в действующей системе премирования
Полезно посмотреть не только документы, но и реальную бухгалтерскую практику.
Если положение говорит, что премия зависит от результата, а фактически 100% работников получают ее каждый месяц в одинаковом размере, система работает не так, как написано.
Именно этот разрыв лучше устранить заранее.
Практический вывод
Работодатель может сохранить гибкость в премировании, если сама система изначально построена правильно.
Надежная модель выглядит так:
премия зависит от результата → критерии известны заранее → показатели реально оцениваются → решение подтверждается документами → одинаковые правила применяются ко всем сопоставимым сотрудникам.
Тогда отказ от премии выглядит не как произвольное лишение части зарплаты, а как нормальное следствие невыполнения условий стимулирования.