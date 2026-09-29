Премия сотруднику: как работодателю сохранить право не платить ее автоматически

Премия должна мотивировать сотрудника, а не превращаться во вторую часть оклада, которую компания обязана выплачивать независимо от результата. Но именно это часто происходит на практике: работодатель годами перечисляет один и тот же процент, не фиксирует основания для начисления, а потом обнаруживает, что отказаться от выплаты уже сложно.

Основной риск возникает не из-за самой премии, а из-за того, как работодатель выстроил систему. Если выплата стала регулярной, одинаковой по размеру и фактически не зависит от результата, суд может воспринимать ее как устойчивый элемент заработной платы. Поэтому задача бизнеса — заранее сохранить различие между гарантированным окладом и стимулирующей выплатой.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, премирование сотрудников, увольнение и защиту работодателей.