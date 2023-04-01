Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) - 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию.

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 2 мая (т.к. 30 апреля выходной). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема 1 ! . С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - заявление 1 и справка о подтверждении вида деятельности. Сдается в СФР не позднее 17 апреля. Организациям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сдать не надо!

ЕФС-1 с разделом 2 1 , бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 апреля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.

а) если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 апреля. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 апреля. б) если платить на КБК УСН со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 апреля. Отдельное уведомление сдавать не нужно.

не позднее 25 апреля, 25 мая и 26 июня при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 апреля (по НДФЛ, удержанному с 23.03 по 22.04.2023), 25 мая (по НДФЛ, удержанному с 23.04.2023 по 22.05.2023 и страховым взносам за апрель), 26 июня (по НДФЛ удержанному с 23.05.2023 по 22.06.2023 и страховым взносам за май).

Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 апреля (за март), 25 мая (за апрель) и 26 июня (за май).

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 апреля, 29 мая и 28 июня.

ЕФС-1 с разделом 2 1, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 апреля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.

Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - заявление 1 и справка о подтверждении вида деятельности. Сдается в СФР не позднее 17 апреля. Организациям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сдать не надо!

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема 1!. С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 2 мая (т.к. 30 апреля выходной). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.