Как мы используем AI в Клерке
Мы в Клерке собрали маленький вайботдел, попробовали ИИ на вкус и за месяц получили столько инструментов, что стало ясно: это не мода, это новая норма. И тот, кто впишется сейчас, будет жить в будущем. А кто нет — будет объяснять, почему бухгалтерию обгоняют нейросети.
Я пристально наблюдаю, как ИИ меняет нашу жизнь. Это похоже на то, как мою жизнь когда-то изменил
холодильник Интернет.
Сначала мы слабо понимали, как использовать вайб-программирование в жизни бухгалтерского сайта. Но постепенно нащупали нишу. Начали с раздела «Игры». Поняли, как всё это может делаться быстро, поколдовали с фиатными программистами и собрали систему, которая умеет встраивать код от ИИ в любую страницу сайта. И это, конечно, чудо.
Теперь задачи ИИ-отдела такие:
создание тренажёров в наших курсах вместо домашних заданий вручную;
создание калькуляторов и справочников (например, «План счетов» — или вот уже целый раздел);
создание игр. Например, встречайте кликер: https://www.klerk.ru/game/clicker/
создание онлайн-бухгалтерии, я вот тут про это писал: https://www.klerk.ru/user/tot/671183/
Для примера привожу отчёт работы отдела за ноябрь:
Наш вайботдел за первый месяц своего существования сделал 60 тренажеров для курсов, 8 тренажеров на главной тренажеров и игр, 5 игр, 14 калькуляторов и 1 гороскоп.
Вот несколько примеров нашей работы:
Калькулятор расчета способов пенсионных накоплений
https://www.klerk.ru/tool/pensiya/
Тренажер заполнения текста закона ФЗ-402
https://www.klerk.ru/game/fill-text/
Игра отгадай слово вордл https://www.klerk.ru/game/wordle/
Гороскоп https://www.klerk.ru/game/goroskop/
Также, большая работа была проведена по структуризации и нормализации процессов внутри проекта, о которой можно долго рассказывать, но я не буду)
Все это сделали 3 молодых парней - Дмитрий Покотилов Сергей Александров Михаил Книга. Я считаю, очень крутой результат и большие скорости)
Отдельное спасибо Василий Свиткин и основной команде разработки за помощь в работе и создании инструментов для нашего отдела!)
Руководитель отдела Олег Мальцев
То есть три человека сделали 60 разообразных интерактивных тренажеров! А про появление новых игр я уже неуспеваю писать. Вот последние:
Гороскоп бухгалтера https://www.klerk.ru/game/goroskop/
Кликомания: Герои https://www.klerk.ru/game/clicker/
Выбор игр за ИИ-инженерами. Если есть идеи игр, пишите нам )
Я сел разбираться с кликером. Присоединяйтесь!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию