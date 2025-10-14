ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Борис Мальцев

Как мы используем AI в Клерке

Если честно, я думал, что технологические революции я уже пережил. Но оказалось, что пропустить ИИ сегодня — это как в 90-е отказаться от компьютера, потому что «мне и калькулятора хватает».

Мы в Клерке собрали маленький вайботдел, попробовали ИИ на вкус и за месяц получили столько инструментов, что стало ясно: это не мода, это новая норма. И тот, кто впишется сейчас, будет жить в будущем. А кто нет — будет объяснять, почему бухгалтерию обгоняют нейросети.

Я пристально наблюдаю, как ИИ меняет нашу жизнь. Это похоже на то, как мою жизнь когда-то изменил холодильник Интернет.

Сначала мы слабо понимали, как использовать вайб-программирование в жизни бухгалтерского сайта. Но постепенно нащупали нишу. Начали с раздела «Игры». Поняли, как всё это может делаться быстро, поколдовали с фиатными программистами и собрали систему, которая умеет встраивать код от ИИ в любую страницу сайта. И это, конечно, чудо.

Теперь задачи ИИ-отдела такие:

  1. создание тренажёров в наших курсах вместо домашних заданий вручную;

  2. создание калькуляторов и справочников (например, «План счетов» — или вот уже целый раздел);

  3. создание игр. Например, встречайте кликер: https://www.klerk.ru/game/clicker/

  4. создание онлайн-бухгалтерии, я вот тут про это писал: https://www.klerk.ru/user/tot/671183/

Для примера привожу отчёт работы отдела за ноябрь:

Наш вайботдел за первый месяц своего существования сделал 60 тренажеров для курсов, 8 тренажеров на главной тренажеров и игр, 5 игр, 14 калькуляторов и 1 гороскоп.

Вот несколько примеров нашей работы:

Калькулятор расчета способов пенсионных накоплений
https://www.klerk.ru/tool/pensiya/

Тренажер заполнения текста закона ФЗ-402
https://www.klerk.ru/game/fill-text/

Игра отгадай слово вордл https://www.klerk.ru/game/wordle/

Гороскоп https://www.klerk.ru/game/goroskop/

Также, большая работа была проведена по структуризации и нормализации процессов внутри проекта, о которой можно долго рассказывать, но я не буду)

Все это сделали 3 молодых парней - Дмитрий Покотилов Сергей Александров Михаил Книга. Я считаю, очень крутой результат и большие скорости)

Отдельное спасибо Василий Свиткин и основной команде разработки за помощь в работе и создании инструментов для нашего отдела!)

Руководитель отдела Олег Мальцев

То есть три человека сделали 60 разообразных интерактивных тренажеров! А про появление новых игр я уже неуспеваю писать. Вот последние:

Выбор игр за ИИ-инженерами. Если есть идеи игр, пишите нам )

Я сел разбираться с кликером. Присоединяйтесь!

Дата публикации: 05.12.2025, 10:20

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 376 подписчиков8 367 постов

