Как мы используем AI в Клерке

Если честно, я думал, что технологические революции я уже пережил. Но оказалось, что пропустить ИИ сегодня — это как в 90-е отказаться от компьютера, потому что «мне и калькулятора хватает».

Мы в Клерке собрали маленький вайботдел, попробовали ИИ на вкус и за месяц получили столько инструментов, что стало ясно: это не мода, это новая норма. И тот, кто впишется сейчас, будет жить в будущем. А кто нет — будет объяснять, почему бухгалтерию обгоняют нейросети.

Я пристально наблюдаю, как ИИ меняет нашу жизнь. Это похоже на то, как мою жизнь когда-то изменил холодильник Интернет.

Сначала мы слабо понимали, как использовать вайб-программирование в жизни бухгалтерского сайта. Но постепенно нащупали нишу. Начали с раздела «Игры». Поняли, как всё это может делаться быстро, поколдовали с фиатными программистами и собрали систему, которая умеет встраивать код от ИИ в любую страницу сайта. И это, конечно, чудо.

Теперь задачи ИИ-отдела такие:

создание тренажёров в наших курсах вместо домашних заданий вручную; создание калькуляторов и справочников (например, «План счетов» — или вот уже целый раздел); создание игр. Например, встречайте кликер: https://www.klerk.ru/game/clicker/ создание онлайн-бухгалтерии, я вот тут про это писал: https://www.klerk.ru/user/tot/671183/

Для примера привожу отчёт работы отдела за ноябрь:

Наш вайботдел за первый месяц своего существования сделал 60 тренажеров для курсов, 8 тренажеров на главной тренажеров и игр, 5 игр, 14 калькуляторов и 1 гороскоп.



Вот несколько примеров нашей работы:



Калькулятор расчета способов пенсионных накоплений

https://www.klerk.ru/tool/pensiya/



Тренажер заполнения текста закона ФЗ-402

https://www.klerk.ru/game/fill-text/



Игра отгадай слово вордл https://www.klerk.ru/game/wordle/



Гороскоп https://www.klerk.ru/game/goroskop/



Также, большая работа была проведена по структуризации и нормализации процессов внутри проекта, о которой можно долго рассказывать, но я не буду)



Все это сделали 3 молодых парней - Дмитрий Покотилов Сергей Александров Михаил Книга. Я считаю, очень крутой результат и большие скорости) Отдельное спасибо Василий Свиткин и основной команде разработки за помощь в работе и создании инструментов для нашего отдела!) Руководитель отдела Олег Мальцев

То есть три человека сделали 60 разообразных интерактивных тренажеров! А про появление новых игр я уже неуспеваю писать. Вот последние:

Гороскоп бухгалтера https://www.klerk.ru/game/goroskop/

Кликомания: Герои https://www.klerk.ru/game/clicker/

Мемори https://www.klerk.ru/game/memori/

2048 https://www.klerk.ru/game/2048/

Выбор игр за ИИ-инженерами. Если есть идеи игр, пишите нам )

Я сел разбираться с кликером. Присоединяйтесь!