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Дистанционные работники в 2024 году: как платить НДФЛ по новым правилам

Статус дистанционного (удаленного) сотрудника означает, что он выполняет свои трудовые обязанности вне офиса или иного места нахождения работодателя. Для сотрудников на удаленке, работающих в российских компаниях из-за рубежа, с 2024 года применяются новые правила уплаты НДФЛ. Рассказываем об изменениях подробнее.
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Дистанционные работники в 2024 году: как платить НДФЛ по новым правилам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как платили НДФЛ с доходов удаленщиков до 2024 года

Ранее НДФЛ уплачивался в привязке к статусу работника — налоговый резидент РФ или нерезидент.

Напомним, что к налоговым резидентам относят граждан, находившихся на территории РФ минимум 183 дня на протяжении 12 месяцев, идущих подряд.

Некоторые виды поездок за рубеж период пребывания в РФ никак не прерывают — это заграничное лечение или обучение, не превышающее полугода, работа на морских углеводородных месторождениях (п. 2 ст. 207 НК).

Если в трудовом договоре или допсоглашении с удаленным сотрудником его рабочее место определено, как находящееся в России:

  • С дохода резидентов налог удерживается работодателем по ставке 13% (15% с доходов, превысивших 5 млн руб. в год).

  • К доходу нерезидентов применяется повышенная ставка 30%.

Если рабочее место сотрудника на удаленке определено, как находящееся за рубежом, его доход считался полученным от источника за пределами России, хоть и выплатил его российский работодатель. Работник — налоговый резидент — самостоятельно перечислял налог по ставке 13% (15%), а когда становился нерезидентом, НДФЛ прекращал платить вообще (п. 2 ст. 209 НК).

НДФЛ с дохода удаленщиков платим по-новому

По трудовым договорам

С 1 января 2024 года НДФЛ с доходов удаленщиков, которые выехали за рубеж, платят по новым правилам (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Теперь к доходам от российских источников относятся выплаты дистанционным сотрудникам, которые заключили трудовые договоры (пп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК):

  • с российскими компаниями (кроме «обособок» российских компаний, зарегистрированных за границей);

  • с филиалами зарегистрированных в РФ иностранных компаний.

Это означает, что доходы дистанционных сотрудников облагаются НДФЛ в России, несмотря на то, что эти люди по факту работают за пределами нашей страны. При выплате дохода такому удаленщику работодатель остается налоговым агентом, то есть обязан исчислить налог, удержать его и уплатить в бюджет.

Ставка НДФЛ в такой ситуации не зависит от налогового резидентства дистанционного работника: она всегда составляет 13% (15%). Даже если работник станет налоговым нерезидентом, налог по ставке 30% пересчитывать не требуется (п. 3, 3.1 ст. 224 НК).

Чтобы понять, почему важно правильно указывать место работы в договоре, рассмотрим пример:

Сотрудник, с которым заключен трудовой договор на дистанционную работу, в 2022 году переехал из России в Стамбул. При этом он продолжает удаленно трудиться в российской компании, находящейся в Москве.

Если в допсоглашении к договору место его работы определено как «Турция, г. Стамбул», в 2024 году его заработок будет облагаться по ставке 13%, хотя он уже давно приобрел статус налогового нерезидента, так как отсутствует на российской территории последние 12 месяцев.

Если же место работы по-прежнему указано в договоре как «РФ, г. Москва», работодатель обязан удерживать НДФЛ по ставке 30% как с нерезидента.

Отчетность по НДФЛ удобнее сдавать с помощью решений от «Астрал-Софт». Сервис Астрал Отчет 5.0 позволяет сформировать отчеты на любом устройстве, которое имеет доступ к интернету, а затем своевременно отправить их в налоговую инспекцию. Модуль 1С-Отчетность — это привычный интерфейс программы учета с новыми возможностями, который позволяет контролировать все этапы сдачи отчетов и отслеживать их перемещение.

По договорам ГПХ

Для лиц, которые сотрудничают с российскими организациями из-за границы по договорам гражданско-правового характера, в 2024 году ничего не изменилось:

  • Налоговые резиденты РФ продолжают самостоятельно платить 13% (15%) НДФЛ с дохода.

  • Нерезиденты НДФЛ с полученных вознаграждений не платят.

Однако для некоторых работ (услуг) эти правила поменяются с 1 января 2025 года.

Вознаграждения будут считаться полученными в России, если выполнение работ или оказание услуг, предоставление прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации проводилось с использованием (пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК):

  • интернет-ресурсов из российской национальной доменной зоны;

  • информационных систем, техсредства которых размещены в России;

  • российских комплексов программно-аппаратных средств,

Также при этом должно быть соблюдено хотя бы одно из условий:

  • Физлицо (исполнитель, подрядчик и т.д.) — налоговый резидент РФ.

  • Физлицом получен доход на счет в находящемся на территории России банке.

  • Источник дохода — российские организации, ИП, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, «обособки» иностранных фирм в России.

Налоговое резидентство получателя дохода неважно: НДФЛ налоговый агент удержит по ставке 13% (15%).

Легко отчитаться по НДФЛ поможет сервис Астрал Отчет 5.0. Он позволяет работать в привычной системе учета и сдавать отчетность с любого рабочего места. Отчеты можно отправлять сразу за несколько компаний. Вся отчетность тщательно проверяется перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. Для этого не вам не понадобится никакого дополнительного программного обеспечения, а подключиться к сервису можно с любой УКЭП.

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