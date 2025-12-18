Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Табель учета времени в Битрикс24 — это онлайн-инструмент, который помогает проводить контроль и анализ рабочего времени сотрудников.

Данные в табеле формируются автоматически — на основе сведений о фактическом нахождении сотрудника на рабочем месте.

Табель отражает данные о времени прихода и ухода сотрудника, о перерывах в работе, об отсутствии на работе из-за больничных и отпусков.