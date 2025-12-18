Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Самое главное:
Что такое табель учета времени в Битрикс24.
Функции и преимущества табеля.
Настройка табеля учета рабочего времени — подробная инструкция.
Что представляет собой табель учета времени в Битрикс24
Табель учета времени в Битрикс24 — это электронный инструмент, который позволяет в автоматическом режиме регистрировать данные о присутствии сотрудников на рабочем месте.
С помощью табеля можно:
учитывать рабочее время;
отслеживать опоздания и ранние уходы;
учитывать периоды отпусков и больничных;
формировать отчеты по подразделениям компании и отдельным сотрудникам.
Табель в Битрикс24 совместим с подсистемой расчета заработной платы. Есть мобильное приложение, которое позволяет, кроме прочих возможностей, фиксировать рабочее время.
Как настроить табель учета рабочего времени
Необходимо совершить ряд действий.
1. Включите модуль учета рабочего времени
Чтобы начать работать с табелем, нужно активировать соответствующий модуль:
Зайдите в раздел «Сотрудники», затем выберите «Учет рабочего времени».
Нажмите на кнопку «Начать учет рабочего времени».
Определите методы фиксации времени (через веб-интерфейс, мобильное приложение и др.).
Настройте параметры учета, исходя из особенностей вашей организации.
2. Настройте рабочие графики
Корректная настройка графика работы — залог точного учета времени:
Для стандартного графика задайте время начала и окончания рабочего дня.
При гибком графике установите допустимые временные интервалы для прихода и ухода.
В случае сменного графика создайте несколько вариантов рабочих смен.
Индивидуальный график позволяет настроить персональное расписание для отдельных сотрудников.
3. Укажите способы фиксации рабочего времени
Битрикс24 предоставляет несколько вариантов отметки рабочего времени.
Через веб-интерфейс:
отметка времени через браузер на рабочем компьютере;
возможность ограничивать доступ по IP-адресам;
интуитивно понятный интерфейс для пользователей;
Через мобильное приложение:
фиксация времени через смартфон;
использование геолокации для контроля местоположения сотрудника;
удобство для работников, которые трудятся вне офиса;
Через IP-телефон:
отметка времени через корпоративную телефонную систему;
оптимальный вариант для компаний с развитой телефонной инфраструктурой.
Используя биометрические устройства:
интеграция с турникетами.
Кроме этого, руководители могут заполнять табели вручную.
Как работать с табелем
Рассмотрим основные возможности.
Ежедневный учет рабочего времени
Сотрудники могут фиксировать время прихода и ухода различными способами:
1. Через веб-интерфейс:
Войдите в систему Битрикс24.
Нажмите кнопку «Начать рабочий день».
По кнопке «Пауза» можно сделать перерыв, а затем его отменить.
По окончании рабочего дня нажмите на кнопку «Завершить».
2. Через мобильное приложение:
Запустите приложение Битрикс24.
Перейдите в раздел «Рабочее время».
Нажмите кнопку для отметки времени.
Подтвердите геолокацию, если это требуется.
Управление отпусками и больничными
Битрикс24 позволяет регистрировать:
ежегодные оплачиваемые отпуска;
больничные листы;
командировки;
отгулы и прочие кадровые события.
Система автоматически учитывает периоды отсутствий при формировании табеля:
отпуска обозначаются кодом «ОТ»;
больничные — кодом «Б»;
командировки — кодом «К»;
административные отпуска — кодом «АО».
Корректировка данных
Специалисты по работе с персоналом могут вносить изменения в табель:
открыть табель сотрудника;
найти день, который требует корректировки;
изменить данные о времени прихода и ухода;
добавить комментарий с объяснением причин изменений;
сохранить внесенные изменения.
Получение и анализ отчетов
Битрикс24 предлагает большой набор инструментов для мониторинга и анализа рабочего времени сотрудников.
Можно сформировать:
Сводный отчет, который дает общую картину по всему коллективу. В нем можно увидеть суммарное количество отработанных часов, процент опозданий и среднюю продолжительность рабочего дня.
Детальный отчет по каждому сотруднику содержит исчерпывающую информацию о его трудовой деятельности: время прихода и ухода с работы, длительность перерывов, а также любые отклонения от установленного графика.
Отчет по подразделениям позволяет провести сравнительный анализ работы разных отделов. С его помощью можно определить, какие подразделения демонстрируют более высокую дисциплину, а также оценить эффективность использования рабочего времени в каждом отделе.
Для удобства контроля можно настроить автоматическую отправку отчетов. Для этого нужно:
зайти в раздел настроек отчетов;
выбрать нужный тип отчета;
определить, с какой периодичностью отчеты будут отправляться;
указать адресатов, которые будут получать отчеты;
выбрать формат отчетов (Excel, PDF).
Взаимодействие табеля с другими модулями Битрикс24 и внешними системами
Система интегрируется с другими модулями Битрикс24, что позволяет расширить ее функциональность:
с CRM — для учета времени, затраченного на взаимодействие с клиентами;
с модулем проектов и задач — чтобы отслеживать, сколько времени уходит на выполнение проектов;
с модулем «Зарплата и кадры» — для автоматического расчета заработной платы;
с системой документооборота — для связи с кадровыми документами.
Данные из табеля учета рабочего времени можно экспортировать в различные форматы:
в Excel — для дальнейшего анализа;
в PDF — для печати и создания архивов;
в CSV — для импорта в другие системы;
в XML — для интеграции с внешними системами.
Кроме того, система позволяет настраивать:
отправку автоматических уведомлений: о необходимости отметить время прихода или ухода, о нарушениях графика, о приближающихся отпусках и т. п.;
выполнение автоматических действий: создание задач при нарушениях, блокировка системы при критических нарушениях, автоматическое начисление штрафов.
Табель Битрикс24 можно интегрировать с внешними системами:
контроля доступа;
биометрическими;
видеонаблюдения;
«1С:Зарплатой и управлением персоналом».
Чтобы настроить интеграцию табеля в Битрикс24 с программами 1С нужно зайти в модуль «КЭДО+Госключ», далее «Интеграции».
Выбрать пункт «Интеграция с 1С», нажать «Подключить интеграцию».
Помощник интеграции запросит доступы и предложит нажать кнопку «Установить».
После чего нужно открыть программу 1С, запустить помощник настройки 1С с КЭДО Битрикс24 (внешняя обработка), указать ключ подключения и далее пройти все пункты настройки.
Подведем итоги
Табель учета времени в Битрикс24 — это онлайн-инструмент, который помогает проводить контроль и анализ рабочего времени сотрудников.
Данные в табеле формируются автоматически — на основе сведений о фактическом нахождении сотрудника на рабочем месте.
Табель отражает данные о времени прихода и ухода сотрудника, о перерывах в работе, об отсутствии на работе из-за больничных и отпусков.
Этот инструмент подходит для контроля и анализа рабочего времени как офисных, так и удаленных сотрудников.
Подробная аналитика позволяет руководителю оценить, насколько эффективно используется рабочее время в подразделениях в целом и по каждому сотруднику.
