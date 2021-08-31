Достали даже ИП: как проходят выездные проверки предпринимателей. Готовимся к обороне

Вне зависимости от вида и размера бизнеса, любой предприниматель может столкнуться с налоговой проверкой. В случае, если вам назначена выездная налоговая проверка (ВНП), необходимо заранее подготовиться и, в принципе, знать, чего ожидать.
Как решают кого проверять
Критерии, по которым налоговики отбирают предпринимателей для выездных проверок, содержатся в Приказе ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
Общие критерии:
- ФНС сравнивает налоговую нагрузку (соотношение между суммой налогов и доходов) и если она ниже среднеотраслевого показателя, то это повод для проверки.
- Не так много ИП на общей системе, но все-таки они есть. Если предприниматель заявляет высокий входящий НДС (вычет), то это тоже «звоночек» для налоговой службы.
- Низкая зарплата тоже заинтересует проверяющих. Причем сравнивают ее сразу с двумя величинами — среднеотраслевой и зарплатой в регионе и МРОТ.
- Для ИП, которые ведут торговлю, опасность представляет бизнес через цепочку контрагентов. Если перед тем, как попасть к ИП он проходит много посредников и при продаже тоже реализуется не через прямые и понятные схемы, то тут предпринимателя могут заподозрить в том, что он участвует в схеме, а реальным выгодоприобретателем по ней является другое лицо.
Зачастую в схемах подозревают предпринимателей, которые работают на самых экономных режимах — УСН, патент. Именно поэтому им нельзя пренебрегать качеством учета (а ведь многие вообще его не ведут). Чёрная Бухгалтерия специализируется на работе с ИП на УСН и патенте. Мы не просто ведем учет, но и оперативно отвечаем на ваши вопросы в личном чате, забираем на себя общение с налоговой, а также решаем проблемы с блокировками счетов, которые нередко возникают у ИП.
- Ведение деятельности с привлечением фирм-однодневок. Тут как говорится no comments.
- Непредставление в налоговый орган в положенный срок истребуемых документов и пояснений, нарушение сроков хранения документов и т. д.
- Неоднократное приближение к предельным показателям при применении спецрежимов.
Специальный критерий только для ИП:
- Сумма профессионального вычета по НДФЛ приближается к сумме годового дохода.
У себя принять инспекторов ИП готов не всегда. Если в его распоряжении есть офис или другое подобное помещение, то он может предложить проверяющим расположиться там. Возможно это даже удобнее — не придется возить туда-сюда документы для проверки.
Но если такого помещения нет (квартира не в счет), то придется оригиналы первичной документации отвезти в ФНС (п. 12 ст. 89 НК РФ).
Не забудьте составить реестры на все документы, лучше — подробные, где будет указано не просто «Реализация за 2020 год», а «Накладная № 1 от 10.01.2020...». Конечно идеально, если в реестре будут указаны контрагенты и суммы. Такие списки вполне можно сформировать из программы, если ИП ее использует. А вот вручную конечно писать будет сложновато.
Скрываться или изменять документы нет смысла, так как это принесет вам еще больше проблем и приведет к принудительному изъятию документов (п. 12 ст. 89 и п. 8 ст. 94 НК РФ) и, не видя реальной картины, инспекторы могут начислить налоги, исходя из собственного видения ситуации (п. 3 ст. 91 НК РФ).
ИП на патенте и УСН «доходы» считают, что их бизнес в безопасности — нет расходов, нет повода приходить с проверкой. Это ошибочное мнение. Во-первых, можно слишком близко подойти к границе лимитов для применения спецрежима, во-вторых, пропустить доходы, которые должны быть отражены в декларации, в-третьих, неверно истолковать закон и внезапно после проверки оказаться на общей системе.
Что вправе делать налоговики при выездной проверке, а что нет
Кроме истребования документов и осмотра, инспекторы могут организовать:
- выемку предметов и документов, подтверждающих нарушение;
- инвентаризацию;
- привлечение эксперта, вызов и допрос свидетелей, приглашение переводчика.
При проверке не нужно забывать, что полномочия проверяющих строго регламентированы в решении о проверке и любая просьба или требование, незафиксированные в документе, приравниваются к превышению полномочий.
Тезисно о ходе проверки:
1. Проверку у предпринимателя будет проводить та инспекция, на учете в которой он состоит (п. 2 ст. 89 НК РФ).
2. Сотрудники налоговой должны показать служебные удостоверения и предъявить решение о проведении проверки.
3. Сотрудники вправе изучать документация, проводить инвентаризацию, посещать необходимые объекты, изучать взаиморасчеты.
4. Проверка может быть сплошной (т.е. проверяют ИП от и до по всем налогам) или выборочной, посвященной нескольким налогам или одному конкретному (часто инспекторов интересует НДС, а также расходы на едином налоге по упрощенке или расчет НДФЛ на общей системе).
5. Проверка не может проводиться чаще раза в год и ее нельзя проводить дважды по одним и тем же налогам за один и тот же период. Период, за который проводится ВНП — не более 3-х последних полных отчетных лет (п.п. 3–5 ст. 89 НК РФ). Например, в 2021 году у ИП могут проверить 2018, 2019, 2020 год.
Однако бывают исключения. Например, если переносится убыток по УСН, то нужно хранить связанные с ним документы до тех пор, пока убыток не будет полностью перенесен на другие периоды ( 3 года). Или, если ведется судебное разбирательство — пока оно не окончено их тоже придется хранить.
6. «Стандартный» срок выездной проверки — 2 месяца, он считается со дня вынесения решения до дня составления справки о проверке.
7. Но по стандартам налоговая работает не часто. Если у ИП много документов или ФНС проверяет его связи с другими предпринимателями и организациями, привлекать экспертов, переводчиков и т.д., то срок может растянуться до 6 месяцев (п.п. 6–8 ст. 89 НК РФ). Мало того на время каких-то дополнительных мероприятий проверка может приостанавливаться. Максимум на 6, в отдельных случаях — 9 месяцев по следующим основаниям::
- истребование документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Кодекса;
- ожидание получения данных от иностранных государственных органов (например, информации по зарубежным счетам) или перевода на русский язык представленных ИП документов;
- проведение экспертизы.
8. Инспекторы не вправе интересоваться конфиденциальными данными, а также проводить проверку рабочих мест сотрудников, проверять ведение электронного документооборота и программ сдачи бухгалтерии.
9. Следует помнить, что если затребованные документы однозначно не относятся к предмету налоговой проверки, то их можно не представлять. Штрафовать предпринимателя за такое бездействие не станут (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2015 № 09АП-22573/15).
По итогам выездной проверки составляется акт и подаются возражения по нему.
Обратите внимание, что если вы уже не являетесь предпринимателем, это не освобождает вас от выездной проверки после прекращения деятельности (Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2007 № 95-О-О).
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