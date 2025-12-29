Ошибки в налоговой отчетности бизнеса на УСН: как их избежать при сдаче отчетов за 2025 год

Декларация по УСН

Для отчета по итогам 2025 года подается декларация по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ . По этой форме упрощенцы уже отчитывались в прошлом году.

Неверный расчет доходов и расходов

Суммы доходов и расходов, указанные в декларации, должны соответствовать данным из КУДиР и подтверждаться документами. На этапе камеральной проверки декларации налоговая может не обнаружить ошибки в расчете налога, но при проведении более углубленной проверки у нее могут возникнуть вопросы.

Напомним, что правила учета доходов и расходов по УСН регулируются главой 26.2 НК.

Типичные нарушения при учете доходов:

Несвоевременное включение доходов в налоговую базу — при расчете УСН применяется кассовый метод, а значит, доходы определяются по дате поступления денег, а не в момент отгрузки.

«Потеря» доходов при неденежных методах расчетов — например, при зачете взаимных требований, бартере и других. Для целей УСН такое погашение задолженности также является доходом (п.1 ст. 346.17 НК).

Неполный учет доходов при поступлениях через посредников — зачастую на счет приходит сумма за минусом комиссии посредника, в этом случае в доход необходимо включить всю сумму, полученную от покупателей.

Невключение в состав доходов процентов по кредитам и банковским вкладам.

Ошибки в учете расходов при УСН (для объекта «Доходы минус расходы»):

В расчет налога включены расходы, не входящие в закрытый перечень ст. 346.16 НК.

Обратите внимание, что с 2026 года перечень расходов для УСН становится открытым. Изменения внесены законом от 28.11.25 № 425-ФЗ. При этом требования о документальном подтверждении расходов, а также о связи с бизнесом остаются в силе.

Неправильное распределение расходов по отчетным периодам — эта ошибка случается при учете расходов на основные средства. Подробнее про учет ОС на упрощенке писали в статье.

Учет расходов до выполнения всех условий признания, указанных в статье 346.17 НК.

Еще одна распространенная ошибка при расчете налога УСН связана с уменьшением налога на страховые взносы. Подробнее об этом мы писали в статье.