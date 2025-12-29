Ошибки в налоговой отчетности бизнеса на УСН: как их избежать при сдаче отчетов за 2025 год

Самое главное:
Есть универсальные ошибки — для всех отчетов, а есть типичные для конкретного отчета.
Рассмотрели ошибки для декларации по УСН.
Разобрали ошибки для декларации по НДС на УСН.
Часто работодатели допускают ошибки в отчетности за сотрудников.
Универсальные ошибки
Это общие для всех отчетов ошибки, в основном технического характера:
использование устаревших форм деклараций и расчетов, не соответствующих актуальным форматам;
несоблюдение контрольных соотношений внутри отчетов и между разными формами;
некорректное заполнение реквизитов — ИНН / КПП, КБК, ОКТМО, налоговый период.
В эпоху автоматизированного учета и электронной сдачи отчетности технических ошибок становится все меньше, так как их контролируют учетные системы и встроенные проверки при отправке по ТКС. Тем не менее, рекомендуем перед отправкой отчетности проверять корректность заполнения основных реквизитов, таких как КБК и ОКТМО. Ведь при неверном их заполнении начисление налога может «потеряться» в недрах ЕНС и потребуется время на выравнивание сальдо по расчетам с налоговой.
Далее рассмотрим ошибки, характерные для отдельных видов налоговых отчетов.
Декларация по УСН
Для отчета по итогам 2025 года подается декларация по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. По этой форме упрощенцы уже отчитывались в прошлом году.
Неверный расчет доходов и расходов
Суммы доходов и расходов, указанные в декларации, должны соответствовать данным из КУДиР и подтверждаться документами. На этапе камеральной проверки декларации налоговая может не обнаружить ошибки в расчете налога, но при проведении более углубленной проверки у нее могут возникнуть вопросы.
Напомним, что правила учета доходов и расходов по УСН регулируются главой 26.2 НК.
Типичные нарушения при учете доходов:
Несвоевременное включение доходов в налоговую базу — при расчете УСН применяется кассовый метод, а значит, доходы определяются по дате поступления денег, а не в момент отгрузки.
«Потеря» доходов при неденежных методах расчетов — например, при зачете взаимных требований, бартере и других. Для целей УСН такое погашение задолженности также является доходом (п.1 ст. 346.17 НК).
Неполный учет доходов при поступлениях через посредников — зачастую на счет приходит сумма за минусом комиссии посредника, в этом случае в доход необходимо включить всю сумму, полученную от покупателей.
Невключение в состав доходов процентов по кредитам и банковским вкладам.
Ошибки в учете расходов при УСН (для объекта «Доходы минус расходы»):
В расчет налога включены расходы, не входящие в закрытый перечень ст. 346.16 НК.
Обратите внимание, что с 2026 года перечень расходов для УСН становится открытым. Изменения внесены законом от 28.11.25 № 425-ФЗ. При этом требования о документальном подтверждении расходов, а также о связи с бизнесом остаются в силе.
Неправильное распределение расходов по отчетным периодам — эта ошибка случается при учете расходов на основные средства. Подробнее про учет ОС на упрощенке писали в статье.
Учет расходов до выполнения всех условий признания, указанных в статье 346.17 НК.
Еще одна распространенная ошибка при расчете налога УСН связана с уменьшением налога на страховые взносы. Подробнее об этом мы писали в статье.
Ошибки при переносе убытков
Распространенные ошибки — неверная сумма убытка или неправильный его перенос. Убытки для расчета налога УСН учитываются по правилам п. 7 ст. 346.18 НК:
перенести можно только убыток по деятельности на УСН;
перенос возможен в течение 10 лет;
обязательно наличие документов, подтверждающих убыток.
Налоговая контролирует правильность переноса убытка на основании деклараций за предыдущие годы. И в случае несоответствия данных может потребовать пояснений или корректировки декларации.
Неверное указание квартальных авансовых платежей
В разделе 1 декларации по УСН суммы авансовых платежей по срокам должны соответствовать суммам начисленного налога по кварталам, указанным в разделе 2 декларации. Ошибкой является указание в декларации сумм авансов равными фактически уплаченным суммам, без учета поквартального расчета.
Несмотря на то что декларация по УСН сдается только за год, расчет налога необходимо производить поквартально. На основании этого расчета определяется сумма авансового платежа по налогу за каждый квартал. Чтобы налоговая знала, сколько налога начислено за квартал, подается налоговое уведомление.
Если налог в течение года считался правильно, то суммы авансов в декларации будут совпадать с суммами уведомлений о начисленных налогах.
Не заполнен раздел 3 декларации
Во многих налоговых декларациях содержатся разделы, подлежащие заполнению только при наличии определенных обстоятельств. И при формировании отчета про них часто забывают.
Если в течение года вы получали благотворительную помощь илидругие целевые поступления, вам необходимо заполнить раздел 3 декларации по УСН. Это нужно в том числе и для снижения риска вопросов от налоговой про расхождения между суммами поступивших на счета средств и суммой налоговых доходов в декларации.
Декларация по НДС
Актуальная форма декларации по НДС утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Корректировки формы отчета связаны с изменениями законодательства. В частности, в форму были добавлены новые налоговые ставки для упрощенцев.
Декларация по НДС новый для упрощенцев отчет, ведь они стали плательщиками НДС только в 2025 году. Поэтому возникает довольно много ошибок при его подготовке.
О правилах совмещения УСН и НДС можно узнать в статье.
Не отправлены разделы 8 и 9 декларации
Декларацию по НДС сдают только в электронном виде. У некоторых операторов ЭДО для отправки декларации разделы с книгой покупок и книгой продаж нужно подгружать отдельно. Неопытные плательщики часто не обращают на это внимания и отправляют декларацию без этих разделов.
Разделы 8 и 9 являются обязательными к заполнению при наличии начисленного НДС и / или вычетов. Декларация без этих разделов может быть признана несданной.
Не проведена сверка с контрагентами
Налоговая проверяет декларации по НДС с помощью специальной системы «АСК НДС», которая сканирует всю цепочку — от производителя до конечного покупателя. И если в каком-то из звеньев не совпадут данные о контрагентах или счета-фактуры, налоговая запросит пояснения, а покупатель может лишиться вычетов.
Чтобы избежать дополнительного внимания налоговой, перед отправкой декларации проверяйте данные о контрагентах и продуктах в счетах-фактурах, проводите сверку по книге продаж и книге покупок с партнерами.
Вычеты при «упрощенном» учете НДС
Если упрощенец выбрал для себя начисление НДС по сниженной ставке 5% / 7%, у него нет права на вычет входящего НДС (п. 7 ст. 171 НК).
В этом случае будет ошибкой отражать счета-фактуры поставщиков в книге покупок.
Разрывы по НДС с авансов
Вычет НДС в книге покупок по полученному ранее авансу «не бьется» с начислением НДС в книге продаж.
Чтобы налоговая могла проверить правильность вычета, необходимо в счете-фактуре на реализацию указать платежный документ на поступление аванса. Тогда в книге покупок и книге продаж будут симметричные счета-фактуры со ссылкой на один платеж.
С 2026 года эта связь станет еще очевиднее — для вычета НДС с аванса в счетах-фактурах на реализацию нужно будет указать реквизиты авансового счета-фактуры (закон от 28.1120.25 № 425-ФЗ).
Ошибки в отчете 6-НДФЛ
Это один из самых сложных для заполнения отчетов, а потому ошибки в нем встречаются чаще всего. Форма отчета 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 19 сентября 2023 г. № ЕД-7-11/649@ (в редакции приказа от 9 января 2024 г. № ЕД-7-11/1@).
Зарплата за декабрь
Много сложностей и ошибок при заполнении 6-НДФЛ за год возникает в связи с отражением в отчете зарплаты за декабрь. Согласно НК доход у физлица возникает в момент выплаты. Удержание НДФЛ производится при выплате зарплаты и именно эта дата определяет срок уплаты налога и период попадания в 6-НДФЛ:
Если зарплата за декабрь будет выплачена до окончания 2025 года, НДФЛ с нее нужно включить в 6-НДФЛ за текущий год.
Если же декабрьская зарплата будет выплачиваться в январе, то она попадет уже в расчет НДФЛ за I квартал 2026 года.
Обратите внимание, что по НДФЛ за декабрь установлены особые сроки подачи уведомления о начисленных налогах. По НДФЛ с доходов за период 23–31 декабря уведомление нужно сдать не позднее последнего рабочего дня года, в 2025 году это 30 декабря.
Расхождения между удержанным налогом и НДФЛ к уплате
Сумма НДФЛ, подлежащая уплате, указывается разделе 1 отчета 6-НДФЛ по строке 020. Ошибкой будет указать по данной строке только сумму НДФЛ за последний квартал, по аналогии с другими показателями раздела 1.
Правильно — указывать сумму НДФЛ к уплате нарастающим итогом с начала года. Для проверки используйте контрольное соотношение: сумма налога по строке 020 раздела 1 должна соответствовать сумме удержанного налога из строки 160 раздела 2 отчета 6-НДФЛ.
Особый раздел в годовой 6-НДФЛ
При подготовке отчета 6-НДФЛ за год не стоит забывать про раздел-приложение «Справка о доходах и суммах НДФЛ». Этот раздел является аналогом прежнего отчета 2-НДФЛ и содержит в себе сведения о доходах и налогах по каждому сотруднику. Заполняется только в отчете за год.
Ошибки в расчете по страховым взносам (РСВ)
С 2025 года РСВ сдается по форме, утвержденной приказом ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739.
Ошибки в данном отчете часто связаны с неверным расчетом взносов.
Применение неверного тарифа
Закон предусматривает целый ряд тарифов страховых взносов для разных категорий плательщиков (глава 34 НК). Применение того или иного тарифа является обязанностью, а не правом.
Если компания малого бизнеса в 2025 году рассчитывает взносы по обычному тарифу, это является ошибкой, которая может привести к занижению налога по УСН за счет включения неверной суммы взносов в расходы или вычеты для уменьшения налога.
Устаревшая сумма МРОТ
Тариф взносов для малого бизнеса в 2025 году зависит от размера МРОТ: при выплатах до 1,5 МРОТ ставка взносов равна 30%, сверх этой суммы — 15%. Для правильного расчета взносов требуется обновить данные о размере МРОТ в учетной системе.
Размер МРОТ постоянно индексируется и обновляется, как правило, каждый год. На 2025 год МРОТ установлен в размере 19 242 рубля.
Отсутствие специальных разделов
Отчет РСВ содержит довольно много разделов, которые заполняются в особых случаях. Например, при выплатах отдельным категориям работников, применении льгот или начислении взносов по дополнительным тарифам.
Чтобы избежать ошибок и не пропустить нужные разделы, перед заполнением РСВ проверьте все разделы отчета на наличие соответствующих операций.
Отсутствие отчета
Ошибка считать, что если не было выручки, то сдавать декларацию по УСН или НДС не требуется. Аналогично, при отсутствии выплат сотрудникам, компании забывают сдать РСВ.
Большинство налоговых отчетов нужно сдавать, даже если не было облагаемых операций. Если компания или предприниматель является плательщиком налога, его обязанность — вовремя сдавать отчетность.
При отсутствии облагаемых операций нужно сдать «нулевую» декларацию — в инструкциях по заполнению отчетов указано, какие разделы обязательны и сдаются всегда.
В заключение напомним сроки сдачи налоговых отчетов за 2025 год:
УСН за 2025 год: компании — до 25 марта 2026 года, ИП — до 27 апреля 2026 года;
НДС за IV квартал 2025 года — до 26 января 2026;
РСВ за IV квартал 2025 года — до 26 января 2026;
6-НДФЛ за 2025 год — до 25 февраля 2026.
Отмечайте даты отчетности в календаре, чтобы не пропустить сроки, ведь задержка отчетности — одна из самых частых ошибок.
