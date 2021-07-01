Хитрые расходы на УСН: уменьшаем облагаемую базу вместе с Бертой Сергеевной

Каждый бухгалтер сталкивался с тем, что нужно объяснить нюансы учета директору. Почему налог такой большой, деньги есть, а дивиденды выплатить нельзя, есть расходы, документы, а принять в затраты не получается. Берта Сергеевна, которая вернулась к нам вместе с ее новой работой, не исключение. Можно ли оптимизировать налоги, чтобы директор остался доволен и не выйти за рамки закона — Берта расскажет.

С чего началось

Всем привет! Думала не вернусь к вам до июля, пока не сдам отчеты (как помните, я еще на испытательном сроке). Но нет сил молчать. Я уже сталкивалась с тем, что директор — крутой управленец, но в бухгалтерии способность четко мыслить его покидает:

Налоговая база большая? Придумай как уменьшить. Не знаешь как — плохой ты бухгалтер. В смысле эту покупку нельзя принять в расход? Вот же товарный чек, аж с печатью и авансовый отчет. Ну и пусть на диван, я ж почти ночую на работе.

Из нескольких организаций, которыми я занимаюсь на новой работе, основная на ОСНО и парочка на УСН с объектом «доходы минус расходы». Доходы сейчас достаточно большие, а вот расходов не так много и директор попросил найти возможности эти расходы нарастить.

Пришлось заняться анализом расходов, на работе времени из-за текучки не хватало, поэтому я брала работу на дом. Точнее работала с базой удаленно. С БухСофт это возможно благодаря тому, что бухгалтерия ведется онлайн.

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Первоначальные выводы были неутешительные — оптимизация если и будет, то незначительная. О чем я шефу и сообщила.

«А вот предыдущий бухгалтер уменьшала», — заявил мне начальник. Согласна, только коллега работала временно и ей было по большому счету все равно, что включить в расходы — реальные затраты или покупку стереосистемы для шефа.

Мне же (надеюсь) работать тут долго А значит и учет должен вестись так, чтобы ФНС не могла ни к чему прицепиться.

Я решила поглубже погрузиться в вопросы с расходами на УСН с учетом специфики работы. И вот что я выяснила.

Оптимизировать можно не только расходы

Доходы тоже можно пересмотреть. Ваш директор вносит в компанию свои деньги? А может он еще и учредитель с более, чем 50% доли в компании? Тогда он может помочь своему бизнесу деньгами и эти суммы не будут облагаться налогом.

В моем случае учредителей два и директор владеет только 25%, так что все его взносы попадают под налогообложение.

Решение: пусть помощь «вносит» второй участник. Им достаточно договориться об условиях между собой. Например в будущем непропорционально долям распределить дивиденды.

Насчет дивидендов я решила заранее проконсультироваться с экспертами поддержки БухСофт. Они помогают не только в бухгалтерском и налоговом учете, но и по юридическим вопросам. Они подтвердили — раз в уставе есть возможность распределять дивиденды не по долям, то так можно. Ну вот — одно решение есть.

Еще один вариант — перераспределение расходов и доходов по кварталам.

Например:

В июне планируется поступление оплат от клиентов на 1 000 000 в качестве аванса за товар. При этом сам товар будет оплачен нами сейчас, но поставлен только в августе. Если аванс придет в июне, то и налог за полугодие с этой суммы придется заплатить уже до 25 июля.

С одной стороны — отказываться от аванса не хочется, с другой — переплачивать налог тоже. Есть два варианта:

1.Для немножко жадных и смелых — не платить налог полностью. Плюсы: до конца года никаких санкций не будет, фактически получится отсрочка по уплате, «самый выгодный кредит от государства — зажать на время налоги» — как говорил Броненосец.

Минусы: после того, как будет подана декларация по УСН за год, ФНС насчитает пени за просрочку платежа и также может выставить требование об уплате авансового платежа — такая практика есть.

2.Для рисковых — попросить покупателя перечислить деньги чуть позже — в начале июля. Плюсы — необходимость платить налог переносится уже на следующий отчетный период, а там появятся расходы, которые значительно уменьшают облагаемую базу. Минус — покупатель может передумать, пока мы тут крутим свои схемы. Потерять миллион? Вряд ли шеф скажет мне «спасибо», скорее " неси трудовую, твой испытательный срок окончен«.

Еще один момент, который важен для УСН — НДС. Да, не удивляйтесь, я не ошиблась. Покупатели иногда просят выставить документы с НДС даже упрощенца. И у нас такие есть. Причем это — анекдот. НДС мы крутим сверху на обычную цену, в результате выгоды покупателю ноль, зато с НДС :), кто-то у них явно не умеет пользоваться калькулятором.

У нас же появляется обязанность перечислить НДС в бюджет и сдать декларацию. Причем только в электронном виде. Даже если операция разовая.

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Чек-лист в работе с расходами на УСН

Конечно главное правило — все расходы должны быть задокументированы, причем документы оформлены как положено и в полном объеме. Разбираться — можно их провести или нет — это потом.

Обычно же все наоборот. Сначала директор что-то покупает, а потом бухгалтер разбирается — чего не хватает в документах.

Есть и еще несколько важных моментов, на которые ни рядовые сотрудники, ни руководитель часто не обращают внимание:

Что все-таки купили. Чеки в духе «лампочка» или «канцелярия» — страшный сон бухгалтера. Пытки в нашей стране запрещены, а так бы хотелось иногда! Кажется меня уже считают этакой Круэллой, потому что я строго настрого запретила приносить такие чеки. Если из документов не совсем ясно, для чего предназначена покупка — обязательно должна быть объяснительная записка с обоснованием.

А чек то где? Одного товарного чека мало, чтобы принять расходы. Сейчас большая часть предпринимателей уже обязана иметь кассы и еще часть потеряет право на льготу по ним с 1 июля. Поэтому требование чека — это не хотелки бухгалтера, а необходимость. Есть тут такой кладовщик, назовем его Василий. Так вот Вася считает, что дружит со всеми и поэтому не любит ни с кем спорить (кроме меня, я — «счастливое» исключение). Когда ему приносят какие то документы на закупку он предпочитает не замечать ошибок — вот есть бухгалтер и пусть разбирается. Вася был сильно удивлен, когда я напомнила ему должностную инструкцию и даже распечатала её часть, где говорится, что кладовщик обязан проверять документы, которые ему передают. Мир Васи буквально встал с ног на голову, я прямо услышала звук упавших розовых очков. Прости Василий, ничего личного, только бизнес.

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Неполный комплект документов . Например, товар покупается с условием доставки. Доставка оплачивается как отдельная услуга. При получении товара прикладываются документы на сам товар, а на доставку — нет. Или выясняется, что разгрузка в услуги не входит и директор доплачивает за нее на месте наличными и никаких подтверждающих документов не получает.

Я сейчас настраиваю руководителя, что любые разовые работы должны выполняться самозанятыми. Это тоже хороший способ вывести из тени расходы (да, в тени не только доходы прячутся).

Во-первых, так мы получим официальное подтверждение по затратам и сможем их списать, во-вторых, сэкономим на взносах, их при расчетах с самозанятыми нет в отличие от оплат обыным физлицам.

Конкуренция у самозанятых сейчас сильная. В крайнем случае надо заключать договор с физлицом (но там НДФЛ и взносы).

С учетом любых расчетов с «физиками» проблем не будет — в БухСофт все есть. Даже прием на работу сотрудника можно сделать, сформировав сразу весь пакет документов, что говорить о самозанятых.

Как увеличить расходы на УСН

Несколько лайфхаков по отражению расходов и выработке тактики по их защите перед ФНС.

«Социальные» расходы

Для создания нормальных условий труда работодатель может обеспечивать сотрудников различными полезными вещами. Например:

установить кулеры и покупать бутилированную воду;

приобрести для оборудования зоны приема пищи (кухни) мебель, микроволновку, чайник и т.п.;

покупать средства для уборки и чистки, в т.ч. дезинфицирующие средства.

За что мне нравится новый офис — у нас все есть. Зона кухни с кофеваркой, чайником, микроволновкой и холодильником, несколько кулеров, в магазинах они тоже стоят — для клиентов и для персонала. В такую жару, как сейчас здорово, что можно выпить холодной воды или съесть прохладных фруктов. Правда виноград с апельсинами не покупают, но я все своё ношу с собой ;)

Я заметила, что хоть и покупались эти вещи официально, у поставщика, который возит в офис канцелярию, а мелкую технику мы брали из своих запасов (из того, что продаем в магазине), но бухгалтер явно опасалась их включать в расходы — в бухучете они прошли, а вот в НУ нет.

В этом году меняли чайник, покупали сменные фильтры для кофеварки и всякие чистящие средства тоже. И опять их не проводили в расходах. Я решила исправить эту несправедливость.

Что касается расходов на воду, то это спорный расход. ФНС эти затраты в КУДиР видеть не любит и требует снять. Обоснование — в НК, в статье 346.16 нет таких расходов, а перечень расходов закрытый. Но вот судебная практика говорит в пользу налогоплательщиков. Так что тут на усмотрение руководителя — будет он рисковать или нет (я бы лично рискнула).

Что касается чистящих средств — несмотря на то, что прямо такие затраты в НК также не указаны, но их можно отнести к материальным расходам. Это подтверждают и сами налоговики. Вот и Минфин давал подобные разъяснения (см. Письмо Минфина России от 17.01.2020 № 03-11-11/1827).

Также можно обосновать и покупку бытовой техники. При этом дополнительными аргументами станут:

отсутствие поблизости мест общественного питания — кафе, столовых и т.п.;

продолжительная рабочая смена;

невозможность покинуть на долгое время рабочее место;

удаленность места работы.

У нас офис расположен не то чтобы в промзоне, но в отдалении от оживленных улиц (офисы в центре Москвы сами понимаете — слишком дороги), так что необходимость организации кухни вполне обоснована. К тому же в пиковое время менеджеры могут работать сменами не по 8, а по 12 часов, переходя на другой режим работы — это, например, периоды активных распродаж или новогодних праздников.

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Обслуживание техники

Чаще всего в офисе это — заправка картриджей для МФУ или принтеров. И их вы в статье 346.16 не найдете. Но и тут выручат материальные расходы — к ним относятся в т.ч. расходы на приобретение материалов, используемых для содержания и эксплуатации основных средств.

Обратите внимание — по сложившейся практике и разъяснениям Минфина не имеет значение фактически — относится устройство к ОС или нет (МФУ может стоить и 5000 рублей), все равно расходы на обслуживание офисной техники можно принять к расходам.

Канцелярия

Не раскидывайтесь мелкими расходами. Все покупки типа ручек, блокнотов, бланков и др. в совокупности могут составлять приличные суммы. Лучший вариант — централизовать закупки. Ежемесячно (или чаще, нам вот достаточно раз в месяц) собирать заявки от отделов, магазинов и т.д. и заказывать оптом. Тут есть сразу несколько плюсов:

Оптовые покупки могут быть выгоднее.

Они не раскиданы по куче мелких чеков (которые, как мы выяснили, могут оформить неправильно или вообще не дать), а собраны в накладных.

Снижается вероятность ошибок при вводе документов и время на эту работу.

Легко отследить расходы. У моей знакомой на работе директору не понравились суммы, заплаченные за канцелярию в течение года и он провел «внутреннее расследование». Оказалось несколько сотрудников регулярно забирали домой из каждой партии по коробке бумаги. Ущерб за год — около 60 000. Бумагу продавали через соцсети со скидкой. Горе-предприниматели.

Соцсети

Раз уж коснулись этой темы. Сейчас продвижение в социальных сетях и интернете вообще необходимая часть работы практически любой компании. Я конечно не у сетевых магнатов работаю, но недавно директор предложил начать рекламироваться в инстаграме и завести уже группу в ВК (до этого был только сайт с интернет магазином).

И вот там есть платные услуги — таргетинг, объявления и все такое прочее. Одним из первых вопросов стала возможность учесть эти рекламные расходы.

Принять расходы на продвижению и рекламу в соцсетях на УСН принять можно. В письме Минфина России от 26.10.2020 № 03-11-06/2/92939 ведомство подтвердило эту позицию.

Какие расходы не получится учесть

Расходы на УСН очень коварные. Кажется, что можно что-то без труда принять. Но нет, оказывается НК не предусмотрено.

Нельзя уменьшить налогооблагаемую базу на расходы по участию в торгах — платежи электронной площадке, комиссии, платные услуги — все мимо. Мы нанимали для подготовки документации специалиста, т.к. у нас в штате такого нет. Вот расходы на него мы учтем. Он самозанятый и его услуги пройдут как бухгалтерские.

Консультационные услуги налоговики тоже не любят видеть в расходах. В нашем случае одна компания пошла навстречу и выставила акт на юридические услуги, вместо просто консультационных. Такой тип услуг мы можем принять в расходы.

Расходы на тесты на коронавирус для сотрудников вы тоже в расходах учесть не сможете. Письмо Минфина России от 23.11.2020 N 03-11-06/2/101770. При этом другие расходы, например, на приобретение средств дезинфекции можно возместить через ФСС.

Подводим итоги

В процессе поиска ответов на свои вопросы я постоянно просила помощи у экспертов БухСофт, они здорово помогли мне с нормативкой.

Тут сразу два плюса — меня точно консультируют профессионалы и эта услуга входит в стоимость обслуживания сервиса БухСофт Онлайн, поэтому проблем с принятием в расходы оплаты таких консультаций точно не будет.

Итак, главные принципы для расходов на УСН:

экономически обоснованы;

связаны с получением дохода;

документально подтверждены;

оплачены.

И все равно надо быть готовыми отстаивать свою позицию не только перед налоговиками, но и в суде. Поэтому запасайтесь судебной практикой и скачивайте Письма Минфина с разъяснениями заранее. Я вот уже папку на компьютере для этого завела.