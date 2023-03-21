НДФЛ

Особенности налогообложения материальной помощи: удерживать НДФЛ или нет

Работодатели по своему усмотрению вправе выделять сотрудникам материальную помощь. Правила и условия назначения таких выплат фиксируются в рамках коллективных договоров, соглашений или во внутренней документации компании.

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Особенности налогообложения материальной помощи: удерживать НДФЛ или нет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В связи с этим у многих бухгалтеров возникает вопрос – подпадает ли матпомощь под НДФЛ? Ответ зависит от вида выплаты и ее размера. С 01.01.2023 порядок уплаты НДФЛ в бюджет изменился.

Мы подготовили подробный обзор, из которого узнаете: какие суммы матпомощи облагаются подоходным налогом, а какие освобождены от НДФЛ (частично или полностью), как правильно все рассчитать и сделать необходимые перечисления в бюджет.

Правила налогообложения матпомощи

Согласно положениям ст. 210 НК любые доходы физического лица (в денежном выражении или в натуральной форме) должны облагаться НДФЛ. Это же правило распространяется и на матпомощь. Однако здесь есть ряд особенностей:

  1. Такая помощь не включается в заработную плату, а относится к категории выплат социального характера (этот вывод следует из письма Минтруда от 28 сентября 2020 года № 14-1/ООГ-15412).

  2. При определении основания для удержания НДФЛ во внимание должен приниматься вид матпомощи, размер (в денежном выражении) и периодичность получения.

В налоговом законодательстве четко определены виды материальной помощи, которые полностью или частично освобождены от обложения подоходным налогом. Более подробно каждый из этих списков раскрыт ниже по тексту.

С каких видов материальной помощи НДФЛ не удерживается

В правовом поле определено несколько ситуаций, когда работник может рассчитывать на 100% освобождение от уплаты НДФЛ с матпомощи. Рассмотрим подробно каждый из этих случаев:

1. Матпомощь, предоставленная в связи со смертью самого работника или кого-нибудь из его близких родственников (п. 8 ст. 217 НК).

Важное условие – выплата должна носить единовременный характер (письмо ФНС от 28 февраля 2020 года № СД-4-3/3456 и Минфина от 14 марта 2019 года № 03-04-06/16622).

2. Доплаты в пользу лиц, пострадавших от действий террористов, в результате стихийного бедствия или наступления ЧП, а также материальная помощь в адрес членов их семей (п. 46 ст. 217 НК).

Для наглядности можно привести пример, упомянутый в письме ФНС от 6 декабря 2022 года № БС-4-11/16492@. Там речь идет о сотруднике, в пользу которого работодатель сделал выплату за ранение, полученное во время выполнения своих трудовых обязанностей на территориях, где идет СВО (Херсонская область, ДНР, ЛНР и т. д.). Эта матпомощь была в полном размере освобождена от налогообложения.

Обязательное условие: события, повлекшие возникновение права на матпомощь (террористический акт, стихийное бедствие и т. д.), подлежащую освобождению от налога на 100%, должны быть официально подтверждены соответствующей бумагой от компетентного органа.

3. Выплаты мобилизованным сотрудникам и их близким родственникам (п. 93 ст. 217 НК) – в эту категорию включены следующие категории лиц:

  • кадры, попавшие под мобилизацию;

  • запасники, проходящие службу по контракту;

  • добровольцы, заключившие контракт на прохождение военной службы;

  • военнослужащие по контракту или состоящие в составе войск национальной гвардии России, а также в подразделениях, перечисленных в п. 6 ст. 1 закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ.

Рекомендация работодателям – чтобы у сотрудников ФНС не возникали вопросы, порядок и условия предоставления матпомощи мобилизованным кадрам следует прописать в локальных нормативных актах компании. Соответствующее основание также должно быть указано в приказе на проведение таких выплат.

Суммы, подлежащие частичному обложению НДФЛ

Под частичное освобождение от уплаты подоходного налога попадает матпомощь в пределах установленных законом сумм.

Первый случай – выплаты в связи с рождением ребенка (усыновлением, оформлением опекунства). От НДФЛ освобождается сумма в пределах 50 тыс. рублей, выплачиваемых на каждого малыша (п. 8 ст. 217 НК).

Какие условия должны быть соблюдены при наличии такого основания:

  • деньги перечислены в течение первого года жизни ребенка (усыновления/оформления опекунства). Если этот срок прошел, то полученная матпомощь облагается налогом в полном размере (письмо МФ РФ от 3 декабря 2020 года № 03-04-06/105655);

  • такая помощь предоставлена только один раз (единовременная);

  • лимит необлагаемой налогом выплаты (50 тыс. рублей) установлен для отца и матери, поэтому нет необходимости в предоставлении работодателю справок от второго родителя;

  • предусмотренная льгота распространяется даже на те случаи, когда малыш родился мертвым (письмо ФНС от 11 декабря 2020 года № БС-4-11/20492@).

В иных ситуациях (не перечисленных выше) матпомощь освобождается от НДФЛ только в пределах 4 тыс. рублей. Об этом написано в п. 28 ст. 217 НК. В качестве примера подобных выплат, можно привести (письмо МФ от 22 июня 2020 года № 03-15-05/53998 и от 27 апреля 2020 года № 03-15-05/34128): доплаты к началу отпуска или по причине выхода на пенсию, помощь во время вынужденных простоев из-за коронавируса.

Особенности исчисления подоходного налога с матпомощи

Согласно установленному порядку работодатель обязан удержать налог с суммы материальной помощи (в случаях, когда освобождение от налогообложения не предусмотрено) в момент ее выплаты в пользу сотрудника.

При определении даты получения материальной помощи ориентироваться следует на положения п. 1 ст. 223 НК. В этой норме описано два возможных варианта:

  • дата перечисления денег на счет работника либо выдача на руки (когда речь идет о матпомощи в денежной форме);

  • дата вручения матпомощи в натуральной форме.

Размер ставки, по которой должен исчисляться налог с матпомощи, определяется на основании налогового статуса сотрудника. Для резидентов она установлена в размере 13% (п. 1 ст. 224 НК), а для нерезидентов – 30% (п. 3 ст. 224 НК).

НДФЛ с материальной помощи: порядок удержания и перечисления в бюджет

Удержание налога с материальной помощи, предоставленной в виде денег, производится в момент их перечисления. Здесь все просто.

Иначе обстоят дела с выплатами в натуральной форме. Дело в том, что в этом случае удержать налог с фактически предоставленной материальной помощи затруднительно. В бюджет в любом случае должны быть перечислены деньги, поэтому удержание производится из любых других выплат, произведенных в пользу работника (обычно это заработная плата). Обязательно нужно учесть лимит в размере 50% от начисленной суммы. Сверх этого порога за один раз удержать нельзя (п. 4 ст. 226 НК).

Согласно порядку, действовавшему до 1 января 2023 года, работодатели должны были перечислять в бюджет налог, удержанный с матпомощи, в течение суток с момента ее выплаты. Такой порядок был закреплён в п. 6 ст. 226 НК.

Начиная с 1 января 2023 года, правила изменились. Теперь на протяжении практически всего текущего года (с 23.01 по 22.12) срок перечисления налога в бюджет зависит от периода, когда он был удержан. Что это значит?
Если удержание подоходного налога было выполнено с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего – в бюджет государства деньги должны попасть до 28 числа текущего месяца.

Например, организация удержала НДФЛ из матпомощи 25 марта, а перечислить его в бюджет должна не позднее 28 марта.

Для нового порядка предусмотрено два исключения:

  • налог, удержанный в период 1-22 января, должен быть перечислен до 28 января;

  • НДФЛ, удержанный в период 23-31 декабря, перечисляется в бюджет до 31 декабря.

На практике возможна ситуация, когда работодатель предоставил своему сотруднику матпомощь в натуральной форме, но удержать налог с нее до конца года не может, так как в адрес работника иных денежных выплат не производилось (например, если он уволился или взял отпуск за свой счет).

В этом случае план действий будет такой:

  • организация должна уведомить об этом обстоятельстве налоговые органы и получателя средств (физическое лицо). Для этого она готовит справку по форме, утвержденной приказом ФНС от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/753@ (Приложение № 1) и отправляет ее адресату до 25 февраля нового года (в 2023 году это следовало сделать до 27 февраля);

  • в дальнейшем обязанность по уплате НДФЛ с матпомощи переходит на самого получателя этих средств, то есть физическое лицо.

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