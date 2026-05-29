Отчетность по договорам ГПХ в 2026 году: что сдавать в ФНС, СФР и Росстат — все обязательные формы в одной таблице

Для разовых срочных задач компании и ИП привлекают исполнителей-физлиц, с которыми заключается договор гражданско-правового характера (ГПХ). Исполнитель выполняет определенный объем задач, но при этом у него нет рабочего графика, выходных и отпусков, он не обязан посещать офис и следовать внутренним регламентам фирмы. Своя специфика есть и при сдаче отчетности за таких специалистов. Ниже — полный перечень форм с краткими пояснениями, сроками и рекомендациями.
Главное про сдачу отчетности по договорам ГПХ
Контролирующие органы уделяют особое внимание отчетности по договорам ГПХ, так как здесь возникает множество рисков. Важно помнить, что даже если человек не числится в штате, заказчик всё равно выполняет роль налогового агента и страхователя, а поэтому обязан отражать выплаты, налоги и взносы в отчетности. Отдельных форм конкретно по внештатникам нет, сведения о них включают в типовую отчетность вместе с данными штатных специалистов.
Логика простая: есть заключен договор ГПХ и есть выплаты исполнителю-физлицу, то отчитываться нужно в обязательном порядке. Освобождение действует только в том случае, когда договор заключен с физлицом в статусе ИП или самозанятого. По таким внештатникам отчеты не сдаются. Также не подается отчетность по взносам на травматизм, если их уплата не предусмотрена договором.
Формы по исполнителям-физлицам сдают с определенной периодичностью в три основных ведомства:
ФНС — ежемесячно и ежеквартально;
СФР — не позже одного дня после подписания договора и по итогам года;
Росстат — ежемесячно или ежеквартально в зависимости от численности персонала.
Разберем каждый отчет отдельно и приведем конкретные сроки сдачи в 2026 году. В конце — таблица, чтобы вы могли проверить себя.
Какую отчетность по исполнителям сдавать в ФНС
Налоговая определяет исполнителей по договорам ГПХ как физлиц, с дохода которых нужно удержать НДФЛ. Поэтому основной блок отчетности здесь связан с доходами и взносами. Сроки подачи почти везде привязаны к 25 числу месяца. Если этот день выпадает на выходной, то крайний срок переносится на ближайший рабочий день.
Расчет 6-НДФЛ.
Это основной отчет по внештатным исполнителям, в нем заказчик отражает суммы доходов, авансов, и удержанный с них НДФЛ.
Когда сдавать: по итогам квартала, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В 2026 году это 27 апреля, 27 июля, 26 октября и 25 февраля 2027 года с учетом переносов.
Это «отчет-заготовка» перед подачей РСВ. Поданные сведения позже формируют расчет. В них указывают ФИО, СНИЛС, ИНН и доходы по каждому отдельному исполнителю.
Когда сдавать: ежемесячно до 25 числа. Сдавать нужно даже если в течение месяца не было выплат. За март, июнь, сентябрь и декабрь сведения можно не подавать, так как все нужные данные итак будут прописаны в квартальном РСВ.
Расчет по страховым взносам (РСВ).
Здесь собираются сводные данные по взносам на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Напомним, что заказчик по отношению к физлицам на договорах ГПХ всегда выступает как страхователь. Взносы на травматизм при этом не платятся, если это не указано в договоре.
Когда сдавать: РСВ — ежеквартальный отчет, который подается до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Сроки в 2026 году: 27 апреля, 27 июля, 26 октября и 25 февраля 2027 года с учетом переносов.
Уведомления об исчисленных налогах и взносах.
Это не отчет в классическом смысле, скорее предварительное оповещение в налоговую о том, как нужно распределить суммы на едином налоговом счете (ЕНС) плательщика. В уведомлении показывают, сколько НДФЛ и взносов компании или ИП нужно уплатить.
Когда сдавать: ежемесячно. Подается отдельное уведомление по взносам — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Отдельное уведомление подается по НДФЛ: до 25 числа месяца по налогу, удержанному с 1 по 22 число; до 3 числа следующего месяца по НДФЛ, удержанному с 23-го по последний день прошлого месяца. В конце года подают дополнительное третье уведомление — до 31 декабря.
Какую отчетность по исполнителям будет ждать СФР
Социальный фонд собирает данные о страховом стаже физических лиц. Важно корректно передавать информацию по исполнителям на договорах ГПХ, так как от этого напрямую зависит их будущая пенсия.
Отчетность по ГПХ здесь заключается в подаче единого отчета ЕФС-1. Он состоит из двух разделов, даты их подачи отличаются.
Подраздел 1.1 Раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности». Сюда попадают данные о заключении и расторжении договора ГПХ. С подачей нельзя медлить — СФР будет ждать отчет не позднее следующего рабочего дня после оформления события. Важен именно день оформления бумаг, а не фактическое начало работ.
Подраздел 1.2 Раздела 1 «Сведения о страховом стаже». Здесь отражаются сведения о стаже для пенсии исполнителя. Подается до 25 января по итогам прошлого года.
Для «обычных» договоров подраздел заполняют редко. Он актуален только в тех случаях, когда периоды работы дают исполнителю право на досрочную пенсию или более высокие выплаты за работу в особых условиях. Подраздел нужно заполнять, даже если договор ГПХ был заключен всего на 1 день.
Раздел 2 «Взносы на травматизм». Необходимо сдавать ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Подают только в том случае, если в договоре прописана обязанность уплаты взносов на травматизм. По умолчанию платить и сдавать этот раздел не нужно.
Какие отчеты по внештатникам сдавать в Росстат
Компании и ИП информируют Росстат о суммах вознаграждений в пользу внештатных исполнителей, эти сведения отражаются в форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». Выплаты внештатникам указывают в общем фонде заработной платы — графа 10 отчета.
Частота подачи отчета зависит от средней численности работников. Если за прошлые 2 года численность не превышала 15 человек, то отчет сдают раз в квартал, до 15 числа месяца после окончания квартала.
Если численность более 15 человек, то сдавать нужно ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
❗ В 2026 году форму № П-4 сдают только те респонденты, которые попали в выборку Росстата. Сплошное наблюдение в этом году не проводят. Проверить, есть ли у вас обязанность сдавать отчет, следует самостоятельно на сайте ведомства по ИНН. Также обратите внимание, что в 2026 году вышли новые указания по заполнению формы — приказ Росстата № 638.
Для удобства соберем все формы отчетности по исполнителям в одну таблицу. Здесь указано всё, что нужно сдавать в ФНС, СФР и Росстат
Вид отчета
Что содержит
Сроки сдачи в 2026 году
Где брать форму
Отчетность в ФНС
6-НДФЛ
Сведения о доходах и удержанном НДФЛ
Ежеквартально до 25 числа после отчетного квартала. Годовой расчет — до 25 февраля 2027 года
Персонифицированные сведения
ФИО, ИНН, СНИЛС, суммы выплат за месяц
До 25 числа по итогам прошлого месяца. За март, июнь, сентябрь и декабрь можно не сдавать
Расчет по страховым взносам (РСВ)
Сводные данные по взносам на ОПС, ОМС и ВНиМ
Ежеквартально до 25 числа месяца после отчетного квартала
Уведомления об исчисленных налогах и взносах
Данные, которые позволяют ФНС распределить средства на едином налоговом счете
По взносам: до 25 числа ежемесячно
Отчетность в СФР
Подраздел 1.1 ЕФС-1
Сведения о заключении и расторжении договора ГПХ
Не позднее следующего рабочего дня после оформления события
Подраздел 1.2 ЕФС-1
Сведения о пенсионном стаже исполнителя. Включает периоды действия договора ГПХ
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Раздел 2 ЕФС-1
Расчет взносов на травматизм. Сдается только если обязанность уплаты прописана в договоре ГПХ
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего после квартала
Отчетность в Росстат
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»
Вознаграждения по ГПХ в составе фонда зарплаты
Ежемесячно при численности сотрудников более 15 человек; ежеквартально, если численность менее 15 человек
