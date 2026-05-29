Отчетность по договорам ГПХ в 2026 году: что сдавать в ФНС, СФР и Росстат — все обязательные формы в одной таблице

Какую отчетность по исполнителям сдавать в ФНС

Налоговая определяет исполнителей по договорам ГПХ как физлиц, с дохода которых нужно удержать НДФЛ. Поэтому основной блок отчетности здесь связан с доходами и взносами. Сроки подачи почти везде привязаны к 25 числу месяца. Если этот день выпадает на выходной, то крайний срок переносится на ближайший рабочий день.

Это основной отчет по внештатным исполнителям, в нем заказчик отражает суммы доходов, авансов, и удержанный с них НДФЛ.

Когда сдавать: по итогам квартала, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В 2026 году это 27 апреля, 27 июля, 26 октября и 25 февраля 2027 года с учетом переносов.

Это «отчет-заготовка» перед подачей РСВ. Поданные сведения позже формируют расчет. В них указывают ФИО, СНИЛС, ИНН и доходы по каждому отдельному исполнителю.

Когда сдавать: ежемесячно до 25 числа. Сдавать нужно даже если в течение месяца не было выплат. За март, июнь, сентябрь и декабрь сведения можно не подавать, так как все нужные данные итак будут прописаны в квартальном РСВ.

Здесь собираются сводные данные по взносам на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Напомним, что заказчик по отношению к физлицам на договорах ГПХ всегда выступает как страхователь. Взносы на травматизм при этом не платятся, если это не указано в договоре.

Когда сдавать: РСВ — ежеквартальный отчет, который подается до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Сроки в 2026 году: 27 апреля, 27 июля, 26 октября и 25 февраля 2027 года с учетом переносов.

Уведомления об исчисленных налогах и взносах.

Это не отчет в классическом смысле, скорее предварительное оповещение в налоговую о том, как нужно распределить суммы на едином налоговом счете (ЕНС) плательщика. В уведомлении показывают, сколько НДФЛ и взносов компании или ИП нужно уплатить.

Когда сдавать: ежемесячно. Подается отдельное уведомление по взносам — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдельное уведомление подается по НДФЛ: до 25 числа месяца по налогу, удержанному с 1 по 22 число; до 3 числа следующего месяца по НДФЛ, удержанному с 23-го по последний день прошлого месяца. В конце года подают дополнительное третье уведомление — до 31 декабря.