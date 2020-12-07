Материальная помощь на лечение сотрудника: начислять страховые взносы?

Материальная помощь на лечение — это выплата сотруднику, которая делается по доброй воле работодателя. Она выплачивается по личному заявлению сотрудника. К нему можно приложить документы для ознакомления работодателя и дальнейшего принятия решения в оказании необходимой финансовой поддержки. Порядок и условия такой выплаты не регламентированы никакими законами. Выходит, что работодатель имеет право выплачивать материальную помощь и без подтверждающих документов — только на основании личного прошения и устной просьбы работника.

Налогообложение материальной помощи на лечение вызывает много споров. Ведь законодательством установлено, что такие выплаты, не облагаются налогом и страховыми взносами, если их размер не превышает 4 000 рублей в течение одного календарного года (основание подп. 11 п. 1 ст. 422 и п. 28 ст. 217 НК). А всё, что выше 4 000 рублей должно облагаться страховыми взносами.

Однако позиция суда (постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 № 17744/12) чётко конкретизирована: взносы на сумму материальной помощи свыше 4 000 рублей могут быть начислены только в том случае, если она выплачена в рамках трудовых правоотношений. Если же такую помощь можно приравнять к социальной, то взносы на неё не начисляются. Социальный характер матпомощи подтверждается тем, что она была выплачена по коллективному договору, ведь он регулирует и социально-трудовые отношения (ст. 40 ТК РФ).

Есть много судебных практик, в которых суд указывает, что материальная помощь на лечение — это выплата социального характера и на неё не нужно начислять страховые взносы. Можно ознакомиться со следующими постановлениями:

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.04.2019 № Ф04-1229/2019 по делу № А45-34360/2018

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.12.2018 № Ф03-5630/2018 по делу № А73-4750/2018

Постановление АС Московского округа от 29 июня 2020 г. № А40-175879/2019.

Более подробно рассмотрим третье Постановление АС Московского округа от 29 июня 2020 г. № А40-175879/2019.

Во время проведения выездной проверки ФСС ревизоры установили, что некая организация «А» произвела выплату своим сотрудникам и членам их семей материальной помощи на оплату лечения. При этом в базу для начисления страховых взносов «на травматизм» суммы этих выплат не включили. Проверяющие сочли это нарушением, обозначив, что эти выплаты произведены в рамках трудовых отношений, из чего следует, что они являются объектом обложения страховыми взносами. Вы не поверите, но на трёх уровнях судебного разбирательства судьи приняли сторону организации.

Судьи обосновали свою позицию тем, что начисление взносов происходит на выплаты, предусмотренные системой оплаты труда и произведённые в пользу работников на основании выполненных ими трудовых обязанностей. Само по себе наличие трудовых отношений не позволяет приравнивать все выплаты к одному виду, представляющие собой оплату труда. Они указали на то, что целью выплаты материальной помощи на лечение является финансовая поддержка сотрудника в нелёгкой ситуации, которая никаким образом не зависит от его трудовой деятельности и не может являться вознаграждением за труд.

Выходит, что выплата матпомощи не имеет отношения к выполнению сотрудниками трудовых обязанностей, не является стимулирующей или компенсирующей поддержкой, вознаграждением или элементом оплаты труда. В результате чего они пришли к выводу, что выплаты такой материальной помощи не являются объектом обложения страховыми взносами.

Опираясь на вышеперечисленное, суд постановил, что требования Фонда в части доначисления страховых взносов, а также соответствующих сумм пеней и штрафов являются неправомерными и необоснованными. И в подкрепление своей позиции суд привёл, в частности, определения Верховного Суда РФ от 3 ноября 2017 г. № 309-КГ17-15716, от 19 февраля 2016 г. № 307-КГ15-19614 и от 23 января 2015 г. № 306-КГ14-7168.

Получается, что нельзя уверенно сказать, что матпомощь не облагается страховыми взносами только в случаях, указанных в ст. 422 Налогового кодекса РФ. Можно опираться и на судебные практики, в которых приведены довольно убедительные основания.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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