Смена зарплатного банка. Что нужно знать

Сотрудник вправе самостоятельно выбрать банк для начисления зарплаты. 6 августа 2019 года был принят закон о смене зарплатного банка, благодаря которому внесены поправки в Трудовой Кодекс Российской Федерации. В результате чего были изменены правила смены лицевого счёта сотрудника для перечисления заработной платы (Закон от 26.07.2019 № 231-ФЗ).

Статья 136 ТК РФ предусматривает право работника сменить банк в любое время. Для этого необходимо написать заявление в свободной форме с указанием новых реквизитов лицевого счёта для перечисления зарплаты. До 6 августа 2019 года написать такое заявление можно было не позднее, чем за пять рабочих дней до дня получения заработной платы. Теперь же сотруднику нужно оповестить работодателя о смене зарплатной карты за 15 календарных дней. Президент РФ подумал о бухгалтерах и решил дать им больше времени на перевод сотрудника из одного банка в другой.

Выходит, что новое правило направлено на защиту интересов работодателя. Оно увеличивает сроки для уведомления о смене зарплатного банка с той целью, чтобы сотрудники организации не злоупотребляли своими правами и не уведомляли работодателя в последний момент.

Давайте рассмотрим случай, когда один недобросовестный сотрудник принес вам заявление о смене зарплатного банка, например, за 5 дней до даты выплаты заработной платы. Как поступить в такой ситуации? Отказать ему или принять заявление? Если бухгалтер успевает по срокам перечислить ему заработную плату на новые реквизиты, то вполне можно пойти навстречу сотруднику. А если нет, то лучше перечислить ему заработную плату на старую карту, чтобы избежать проблем с задержкой выплаты. Вам же не хочется платить компенсацию за задержку заработной платы?

Не нужно препятствовать желанию работника сменить зарплатный банк, к примеру, игнорировать его просьбу или выполнять ее с задержкой. Виновных будут штрафовать также, как и за невыплату заработной платы.

Для этого были введены соответствующие штрафы за воспрепятствование работодателем осуществлению сотрудником права на смену кредитной организации, в которую переводится зарплата (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ):

для организации — от 30 000 до 50 000 руб.;

для индивидуального предпринимателя — от 1 000 до 5000 руб.;

для директора и главбуха — от 10 000 до 20 000 руб. или предупреждение.

За повторное нарушение санкции значительно выше:

для директора и главбуха— от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет;

для ИП — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.;

для организации — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Вы конечно помните, что в трудовом договоре с сотрудником обязательно нужно указать способ выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ):

наличными через кассу;

безналичными на зарплатную карту сотрудника.

Рекомендую вам не указывать в трудовом договоре конкретные реквизиты лицевого счёта сотрудника. Он же может решить сменить зарплатный банк, а вам придётся оформлять дополнительное соглашение с изменениями лицевого счёта к трудовому договору. Безусловно, это крайне неудобно. Можно обойтись тем, чтоб просто указать в договоре способ выплаты в таком виде «безналичными на банковскую карту сотрудника». А с работника достаточно будет взять заявление с реквизитами лицевого счёта.

Конечно бывают случаи, когда инициатива смены банка для перечислений зарплаты может исходить и от самого работодателя. Ведь у него тоже может быть своя выгода от сотрудничества с тем или иным банком. Например, можно экономить на комиссиях, а также на трудозатратах, связанных с перечислением денежных средств сотрудникам. В таком случае работодатель предлагает работнику конкретный банк, но всё же право выбора останется за сотрудником (ст. 136 ТК РФ).

Обращаю ваше внимание: даже если в локальных актах организации, которые регулируют трудовые отношения (к примеру, коллективный договор), обозначен конкретный банк для перечисления заработной платы, просьба работников о его смене для работодателя всё равно является обязательной и приоритетной.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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