Новый отчет о прививках. Не хотите штраф в один миллион - заполняйте правильно

Бизнес из сферы услуг, торговли и общепита должен привить против новой коронавирусной инфекции большую часть своих сотрудников и отчитаться об этом. Первыми новый отчёт ввели Москва и Подмосковье. Остальные регионы тоже планируют.

Кто должен организовать вакцинацию сотрудников:

Компании и ИП из сферы торговли и общепита Салоны красоты, фитнес-клубы, СПА, массажные салоны Кинотеатры и компании из сферы развлекательных услуг Клиентские структуры банков Организации и ИП, оказывающие транспортные услуги Предприятия из сферы ЖКХ и энергетики Театры, музеи, библиотеки МФЦ Детские развлекательные центры

Вопрос: Нужно ли подавать отчёт о вакцинированных сотрудниках, если организация не входит в сферы деятельности с обязательной вакцинацией? Ответ: Нет, не нужно. Если организация не входит в сферы деятельности, которые обязательны для вакцинирования, то подавать отчёт о вакцинированных сотрудниках, не понадобится.

Не менее 60 процентов от общего числа работников должны сделать прививку от коронавируса. До 15 июля их надо привить первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа — вторым компонентом (постановления главных государственных санитарных врачей по г. Москве от 15.06.2021 № 1, Московской области от 16.06.2021 № 3). Отчитаться о результатах также надо с 1 по 15 июля (указ мэра Москвы от 16.06.2021 № 32 — УМ, постановление губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184 — ПГ). Отслеживают выполнение через отчёты, которые сверяют с данными о прививках в электронных системах.

Как отчитываться

Электронный отчёт надо отправлять через личный кабинет на сайтах Москвы и области. Сервисы доступны с 01 июля. Отчёты в двух регионах почти идентичны. Отличие лишь в пункте 9. В него всем надо вписывать число сотрудников, которые привились от коронавируса. Сведения о вакцинации они должны подтвердить прививочными сертификатами. А работодателям из Подмосковья в пункте 9 надо ещё посчитать тех, кто не привился, но у них есть антитела к коронавирусу.

Учтите, что просто подать информацию о 60% сотрудников как о привившихся, если фактически прививки они не сделают, опасно. В указах и постановлениях пояснили, что информацию по каждому сотруднику будут проверять через электронные системы Минздрава. Попробуете схитрить — ждите проверку и штраф.

Что будет, если не сдать отчёт. Работодателей предупредили, что за невыполнение требований Главного санитарного врача предусмотрены штрафы (ст. 6.3 КоАП). ИП могут оштрафовать на 50 000 — 150 000 руб., компании на 200 000 — 500 000 руб. За повторное нарушение оштрафуют на сумму от 500 000 до 1 млн. руб. Крайняя мера — приостановка работы на срок до 90 суток.

Как заполнить отчёт о привитых сотрудниках в Подмосковье

Чтобы получить от сотрудников необходимую информацию, составьте запрос с просьбой предоставить информацию. Форма произвольная. Если сотрудник отсутствует на работе или работает удалённо, запрос направьте ему по электронной почте. Отдельного согласия на передачу персональных данных от сотрудника не нужно — обработка персональных данных работников не требует согласия, когда обязанность передавать сведения установили законом.

№ Наименование сведений Сведения Примечания 1 Полное наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя Общество с ограниченной ответственностью «Сириус» 2 Краткое наименование организации ООО «Сириус» Индивидуальным предпринимателем не заполняется 3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7705002652 4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037739376228 5 Юридический адрес 123056, Москва г, Тишинская пл, дом № 1стр1 В соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц/Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 6 Основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) в соответствии с ОКВЭД 57.22 «Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах» 7 Дополнительные виды осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 8 Общая численность работников 30* 9 Информация о работниках (исполнителях по гражданско-правовому договору), которые - либо получили первый и (или) второй компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; - либо имеют значение иммуноглобулина G(IgG), равное или превышающее двукратное минимальное референсное значение, зафиксированное в период не ранее чем за 3 (три) календарных месяца до дня проведения проверки предоставленных сведений 18 Информация подлежит заполнению в отношении каждого из работников по форме, приведенной ниже

*Информация о работниках — укажите общее количество совершеннолетних сотрудников на 1 июня 2021 года.

Информация о работниках

№ СНИЛС Номер полиса ОМС (при наличии) Серия и номер документа, удостоверяющего личность, или патента (для иностранных граждан) Номер мобильного телефона 1 123-456-789-00 1234567891234567894 2302 124578 +7(906)5614578 2

Вопрос: Нужно ли подавать нулевой отчёт о прививках от коронавируса? Ответ: Нулевой отчёт не нужен. Чиновникам не нужна информация о том, что сотрудники не привились. Это понятно и так по отчётам, которые вы предоставляете. Поэтому в Москве и области такую информацию не спрашивают.

Автор: Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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