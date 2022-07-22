Десять лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Десятки пользователей «Клерка» не просто читают чужие тексты, но и создают свои — в «Трибуне», сервисе персональных блогов. Вот обзор самых интересных постов за последнюю неделю по мнению редакции «Клерка».

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Десять лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Что такое Трибуна

«Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости.

В «Трибуне» нет (или почти нет — Роскомнадзор не дремлет) модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы.

Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Редакция «Клерка», руководствуясь субъективными критериями, и не претендуя на абсолютную истину, отобрала самые интересные посты «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. Популярное письмо Минтруда про зарплату учредителя — мои размышления

Автор:biznesinalogi

О чем текст: О новом хайповом письме Минтруда от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038.

Чем хорош: Автор эмоционально разбирает письмо Минтруда о том, что единственный учредитель ООО не должен начислять и платить себе зарплату. Возмущается, что налоговая нам говорит: «Где зарплата и взносы? Почему директор на хлебе и воде?», а Минтруд кивает в сторону ТК РФ — «Сам с собой подписать трудовой договор не можешь!».

2. Работа с госзаказчиками. Опыт бухгалтера

Автор:mizeri

О чем текст: О том, с какими сложностями сталкивается бухгалтер при работе с госзаказом.

Чем хорош: Автор давно работаю в организации, которая берет госконтракты, года два уже сама готовит сметы. Она делится личным опытом по работе с госзаказчиками. Предупреждает, что если вас пугает работа с бюджетом, то... правильно, что боитесь.

3. Как пользоваться агентскими услугами в Казахстане и не нажить себе проблем

Автор:Виктория Ломовкина

О чем текст: О том, как правильно работать с физлицами, которые оказывают агентские услуги на территории Казахстана.

Чем хорош: Автор рассказывает о сложностях по налогам и страховым взносам и дает рекомендации, как их избежать. Вопрос актуальный — у многих компаний проблемы с логистикой по параллельному импорту. Приходится использовать агентов в Казахстане, Армении и других дружественных странах.

4. Как мы участвуем в пилоте по единому налоговому платежу

Автор:Альфа Аудитор

О чем текст: О пилотном проекте по единому налоговому платежу, которым придется пользоваться всем с 2023 года.

Чем хорош: Автор рассказывает о проблемах, с которыми пришлось столкнутся его компании, которая тестирует программные комплексы ФНС, банков и операторов ЭДО. «Если кратко, то недоработочки... недоработки... недоработища. И у оператора и у ИФНС».

5. Кассация не поддержала доначисление НДС из-за технической ошибки в книге покупок

Автор:Волынец Гульнара

О чем текст: О том, что техническая ошибка в книге покупок не может являться основанием для отказа в вычете НДС.

Чем хорош: На основе анализа арбитражной практики автор делает вывод, что если налогоплательщик заявил вычет по счетам-фактурам правомерно, то технические ошибки в заполнении книги покупок помешают ему получить вычет по НДС. Но в досудебном порядке добиться этого будет сложно.

6. Куда лучше инвестировать?

Автор:Евгений Бурденюк

О чем текст: О том, куда сейчас стоит вкладывать деньги, а куда — нет.

Чем хорош: Автор делится своими наблюдениями на рынке инвестирования. По его мнению. сейчас наиболее активно развиваются компании сферы ритейла. Прежде всего, речь о таких федеральных продуктовых сетях, как «Пятерочка», «Магнит», «Лента». Также активно наращивают присутствие такие региональные сети, как «Монетка» и «Ярче!».

7. ИП тоже дробят бизнес. И им тоже доначисляют

Автор:Андрей Ивановский

О чем текст: О том, как налоговики доначислили ИП недоимку по УСН на основании неправомерного применения ПСН, а также за явные признаки ухода от налогов через дробление.

Чем хорош: Из текста выясняется, что индивидуальные предприниматели тоже участвуют в схемах по дроблению, иногда их создают самостоятельно. Выглядят схемы проще, чем у юрлиц. Якобы работают на одной площади несколько независимых ИП, а по факту работает один, а остальные просто «разбавляют оборот», чтобы правомерно использовать спецрежимы.

8. Чем грозят физлицам бездекларационные проверки НДФЛ

Автор:Налоговый_инспектор

О чем текст: О том, что 15 июля в налоговых органах стартовал новый этап бездекларационных проверок налога на доходы физических лиц, полученного от продажи имущества в 2021 году.

Чем хорош: Автор призывает не игнорировать обязанность подачи декларации, если того требует закон. И если вы продали недвижку в 21 году и не сдали 3-НДФЛ, то лучше уже сейчас оценить последствия и все-таки подать ее. Впрочем, если цена проданной недвижимости менее миллиона рублей или в сделке участвовали близкие родственники, то бездекларационная проверка не проводится.

9. Возмещение судебных расходов в суде

Автор:Омельченко Ольга

О чем текст: О возмещении судебных расходов, если вы победили в споре.

Чем хорош: В статье не просто констатация факта, что участие в судебном деле сопровождается расходами. Автор дает рекомендации, как выигравшей стороне взыскать затраты с проигравшей: когда подать заявление и в какую инстанцию, какие именно расходы возмещать и в чем может быть причина отказа.

10. Компания заказчик заплатила почти два миллиона налогов за своего подрядчика

Автор:AlyaMir

О чем текст: О том, как компания заказчик вынуждена была заплатить почти два миллиона рублей НДС, неуплаченных подрядчиком по клинингу.

Чем хорош: Автор рассказывает историю из практики. Любая добросовестная компания может попасть в подобную ситуацию, когда придется платить НДС в бюджет за недобросовестного контрагента. В статье есть рекомендации, как заказчику подстраховать себя от подобных ситуаций.

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