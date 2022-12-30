Новогодний Клерк.Дайджест. С Новым годом, бухгалтеры!

…именно так могло звучать наше поздравление на фоне Кремлевских елей. Расслабьтесь, мучать вас канцеляритом и угрюмыми речами в этот предпраздничный день не будем.
Лучше поговорим о том, какие вы крутые были в этом году!
Что интересного вы читали за год в блоге «Клерк»
Мы могли бы сказать, что все, но это будет нечестно. Держите 10 самых читаемых статей за 2022 год:
Изменения в детских пособиях с 2023 года, о которых вы должны знать — 19,4 тысяч просмотров.
Бухгалтерский учет для новичков: разбираемся с балансом, счетами, налогами и изучаем основы — 16,6 тысяч просмотров.
Как считать зарплату мобилизованным работникам — 14,3 тысяч просмотров.
Бухгалтерский учет аренды у арендатора по ФСБУ 25/2018: упрощенный и основной порядок—10,5 тысяч просмотров.
Налоговые риски для бизнеса 2022: что надо знать бухгалтеру и директору — 9,6 тысяч просмотров.
Как бухгалтеру не учиться и все знать— 5,4 тысяч просмотров.
Налоговые схемы, которые налоговики раскрывают быстрее всего— 4,1 тысячи просмотров.
Работодатели не будут выдавать справку 182н с января 2023 года. Что теперь делать— 4,1 тысячи просмотров.
Воинский учет в 1С: ЗУП 8.3. Как правильно вести и не наделать ошибок— 4 тысячи просмотров.
Самые частые ошибки на УСН в 2022 году — 3,6 тысячи просмотров.
За год вас стало почти на 10 тысяч больше — сейчас нас уже в блоге 36,7 тысяч клерков. Это правда круто, спасибо вам за то, что читаете!
Продолжим нашу минутку статистики. В блоге «Клерк» за год:
1 360 000 просмотров статей;
256 199 уникальных посетителей;
вышло 480 статей.
В этом году было много волнующих тем — мобилизация, изменения, ФСБУ «Аренда» и многое другое. Мы старались для вас, чтобы вы получали качественную и правдивую информацию самые первые.
Вы — самые лучшие читатели. Спасибо за то, что подписываетесь на блог, читаете, комментируете.
Пожелания от «Клерка» на новый, 2023 год
Мы надеемся, что следующий год будет лучше, чем этот. Серьезно. Проблем с ЕНП не будет, поправок в НК будет меньше, и никого не будут долбать с этими ФСБУ (но, увы, будут).
Бухгалтеры, кадровики, финдиры, ИПшники — пусть ваш 2023 год будет ненапряжным и спокойным.
«Клерк» и дальше будет стараться, чтобы вы были в курсе всех новостей. Наша редакция работает все праздничные дни — вы точно не пропустите новое.
Блог «Клерк» уходит на новогодние каникулы — статьи выйдут 9 января.
С наступающим 2023 годом!