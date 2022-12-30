Новогодний Клерк.Дайджест. С Новым годом, бухгалтеры!

…именно так могло звучать наше поздравление на фоне Кремлевских елей. Расслабьтесь, мучать вас канцеляритом и угрюмыми речами в этот предпраздничный день не будем.

Лучше поговорим о том, какие вы крутые были в этом году!

Что интересного вы читали за год в блоге «Клерк»

Мы могли бы сказать, что все, но это будет нечестно. Держите 10 самых читаемых статей за 2022 год:

За год вас стало почти на 10 тысяч больше — сейчас нас уже в блоге 36,7 тысяч клерков. Это правда круто, спасибо вам за то, что читаете!

Продолжим нашу минутку статистики. В блоге «Клерк» за год:

1 360 000 просмотров статей;

256 199 уникальных посетителей;

вышло 480 статей.

В этом году было много волнующих тем — мобилизация, изменения, ФСБУ «Аренда» и многое другое. Мы старались для вас, чтобы вы получали качественную и правдивую информацию самые первые.

Вы — самые лучшие читатели. Спасибо за то, что подписываетесь на блог, читаете, комментируете.

Пожелания от «Клерка» на новый, 2023 год

Мы надеемся, что следующий год будет лучше, чем этот. Серьезно. Проблем с ЕНП не будет, поправок в НК будет меньше, и никого не будут долбать с этими ФСБУ (но, увы, будут).

Бухгалтеры, кадровики, финдиры, ИПшники — пусть ваш 2023 год будет ненапряжным и спокойным.

«Клерк» и дальше будет стараться, чтобы вы были в курсе всех новостей. Наша редакция работает все праздничные дни — вы точно не пропустите новое.

Блог «Клерк» уходит на новогодние каникулы — статьи выйдут 9 января.

С наступающим 2023 годом!