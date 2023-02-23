Новая отчетность, ФСБУ, уведомления: бухгалтеры, мы в вас верим! БухСтрим

👉Кто решился с этого года перейти на уплату ЕНП с уведомлениями? Вы должны регулярно до 25-го числа отправлять уведомления в налоговую о своих налогах. По уведомлениям происходит начисление налога, т.е.

Нет уведомления = нет начисления.

Если уведомление не сдать – будут пени. Это касается НДФЛ, который должен удерживаться с каждой выплаты. На уплаченный НДФЛ будут идти пени, если не сдать уведомление.

Получив 6-НДФЛ за первый квартал, налоговики начислят налог и пени. Потому что своевременно не было информации о том, что налог должен с единого налогового счета перечисляться в бюджет.

В комментариях наши клерки ещё раз подчеркивают, что деньги не в бюджете! Поэтому если до 25 января не отправляли, а платили на единый КБК, то отправляйте уведомление сегодня. Сразу после того, как дослушаете все новости БухСтрима.

👉Пусть ФНС обещает не взыскивать налоговые долги, но это только до тех пор, пока ситуация с сальдо на ЕНС не придет в норму. Сейчас пени не взыскивают, но это не говорит о том, что счетчик начисления отключен.

Даниил Егоров на совещании у Президента озвучил, что объявлен мораторий на начисление пеней. Он продлится, пока не пройдут сверки со всеми налогоплательщиками в марте – апреле.

Мы продолжим держать вас в курсе последних событий, если мораторий отменят раньше, что не удивительно, то читатели Клерка и слушатели БухСтрима – узнают первыми.

Напоминаю, что экстренные новости одной строкой мы публикуем в телеграмм канале БУХ! Молния. А чтобы не пропустить внеплановый выпуск БухСтрима, подписывайтесь на канал Клерка в Ютубе.

👉Теперь поговорим о тех налогоплательщиках, которые не используют отдельные уведомления. А заполняют для каждого КБК отдельную платежку со статусом 02. При этом важно правильно указать код ОКТМО и налоговый период, за который перечисляете налог,

То есть ещё раз, заполнены будут поля 104,105 и 107, в остальных нули.

К таким платежкам правила корректировки, как уведомлениям, не применяют.

Если заплатили 3000 рублей, а начислили 1000 рублей, то сообщить об этом другой платежки вы не сможете. Все платежи суммируются и ложатся на ЕНС. Ясность в расчеты может внести квартальная или годовая отчетность. Ну или отдельное уведомление, которые вы не хотели подавать в 2023 году.

👉Пополнять свой налоговый счет можно хоть каждый день, или по графику оплаты авансовых платежей или в дни удержания НДФЛ из зарплаты. Уведомление в таком случае нужно подавать только один раз.

Повторное уведомление за тот же период оформляют, если прежнее уведомление было с ошибкой.

Например, компания направила уведомления по НДФЛ с аванса, а потом уведомление по НДФЛ с зарплаты. Если код периода одинаковый и уведомления отличаются только суммой, то инспекторы будут считать верным второе уведомление, а складывать суммы двух уведомлений не станут.

Наши читатели спрашивают, можно ли отправлять на каждый налог отдельное своё уведомление? Ответ – конечно, это можно!

Тему уведомлений закроем последними новостями, которые касаются налогоплательщиков имущественных налогов.

👉Если вы уплатили налог на имущество, транспортный и земельный налоги в прошлом году. То в этом году по ним сдавать уведомление не надо.

В вашем случае уплаченная сумма уже зарезервирована на ЕНС под эти налоги. Уведомление по имущественным налогам нужно, если компания платит их в 2023 году.

Такое разъяснение бухгалтерам дает ФНС в своем Telegram-чате.

Если у вас есть вопросы, на которые не сможет ответить налоговая, то задавайте их в телеграмм-канале «Красный уголок бухгалтера».

👉Про следующую новость Артемий Васенко с БухТуба уже успел пошутить в рубрике Объяснялки!

Ну а я ещё раз напомню, чтобы бухгалтера не искали справку 182н. С 2023 года её отменили, а нового ничего не предложили.

Для расчета больничного бухгалтеры будут получать данные из СФР. СФР будет брать эти данные от ФНС. ФНС получит сведения из нового ежемесячного персонифицированного отчета, который сдают бухгалтеры. В итоге круг замкнулся на бухгалтерии.

Поэтому не сдавайте отчеты с ошибками, из-за этого ваши коллеги посчитают и оплатят больничный с ошибками.

👉Вместо СЗВ-М мы сдаем новый отчет, ежемесячно до 25-го числа. В Феврале крайний срок переносится на 27-ое.

Не перепутайте, Персонифицированные сведения отправляем в ФНС, а не ПФР.

Сведения подавайте на всех работников, которые работали в январе по трудовому договору или по ГПД, включая тех, кто уволился, и тех, у кого не было выплат (сюда входят отпуск без сохранения, декретные отпуска, отсутствие по неизвестной причине и т.д.). Даже за руководителя и единственного учредителя без трудового договора необходимо сдать отчет.

Исключение – самозанятые, их в отчет не включайте.

👉До 27 февраля нужно успеть отправить и попрощаться расчетом 6-НДФЛ. Нет, конечно, он не отменяется. Из-за новых требований единого налогового счета поменяется раздел 1 в 6-НДФЛ. Но об этом мы обязательно расскажем ближе к квартальной отчетности.

Сегодня всё внимание на годовой расчет, который включает приложение 1 про НДФЛ сотрудников.

Как оказалось, в бывших справках 2-НДФЛ за 2022 год можно не заполнять поле с уплаченным налогом.

Об этом сообщает ФНС в своем Telegram-чате, отвечая на вопросы налогоплательщиков.

До этого ФНС выпустила несколько разъяснений по поводу отражения зарплаты за декабрь в 6-НДФЛ.

👉Напомним, по мнению ФНС, зарплата за декабрь, выплаченная в январе – это доход января. Аванс за декабрь, выплаченный в декабре – доход декабря.

Но у бухгалтеров все равно нет единого мнения по этому вопросу. Каждый делает отчет, как считает нужным.

Мы решили выяснить, как на практике бухгалтеры включили декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ.

Оказалось, что единого мнения так и нет.

👉Закончим тему отчетности. Устроим сверку, какие отчеты вам сдавать в феврале.

В феврале впервые надо сдавать в инспекцию новый ежемесячный отчет с персонифицированными сведениями работников. Подписчикам Клерк.Премиум мы разъяснили порядок заполнения.

В годовом 6-НДФЛ есть нюансы заполнения декабрьской зарплаты. Если возникнут сложности, попросите и наши эксперты вас проконсультируют.

нужно сдать уведомление об исчисленном НДФЛ и взносах – за период с 23 января по 22 февраля. Включите показатели в одно уведомление, код периода для НДФЛ – 21/02, для взносов – 21/01.

В СФР сдайте отчет ЕФС-1 за январь. К примеру, если в январе кто-то из работников написал заявление об отказе от бумажной трудовой. Все кадровые мероприятия, после которых требуется ЕФС-1, разобрали на вебинаре, подпишитесь и посмотрите.

27 февраля крайний срок для налогоплательщиков, которые выбрали ежемесячный режим предоставления декларации по налогу на прибыль, и оплачивают авансы по фактической прибыли.

👉Следующая новость касается предпринимателей. Рассказываем про фиксированные взносы у предпринимателей с наемными работниками.

Для уменьшения стоимости патента на взносы за себя и за работников нужно придерживаться определенной последовательности действий:

До 28 февраля пополнить единый налоговый счет на сумму страховых взносов за сотрудников за январь и частично оплатить фиксированные за себя. Не позднее 25.02.2023 надо сдать уведомление по ЕНП на страховые взносы за работников за январь 2023 года. До 31.03.2023 надо сдать заявление о зачете суммы ЕНП в счет фиксированных взносов. Вместе с заявлением нужно отправить уведомление об уменьшении налога по Патентной системе.

В описанном способе уменьшения налога через зачете, заявление и уведомление отправляются электронно и подписываются ЭЦП.

Для тех, кто не посещает соцсети и не подписан на сообщество Клерков в Вконтакте, расскажу, что сейчас там проходит опрос и обмен мнениями по поводу фиксированных взносов для ИП.

ИП запутали с фиксированными взносами – как в итоге уменьшать на них УСН и патент, как лучше платить и нужны ли заявления о зачете. Но есть и другие способы, чтобы разобраться и не переплатить налоги. Рекомендую записаться на специальный онлайн-курс «ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых» за 991 руб.

👉Пока все силы наших бухгалтеров были брошены на изучение механизма ЕНП и ЕНС, с 2023 года начал действовать новый ФСБУ.

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» – новый стандарт, который уже можно и нужно применять.

Обязательным стандарт по НМА станет с 2024 года, но уже с 2022 года многие компании начали его применять, наряду с другими ФСБУ.

Всё ещё считаете что ФСБУ 14/2022 к вам не относится, тогда мы идем к вам. Перечислим, что относится к нематериальным активам, а вы вспоминайте –пользуетесь вы этим или нет:

средства индивидуализации организации, к примеру, логотип, торговая марка, брэнд. При этом если они созданы силами самой компании в ходе обычной деятельности, например, рекламным агентством, то признаются текущими расходами, а не относятся к нематериальным активам;

лицензии на право осуществления деятельности также признаются нематериальными активами.

Деловая репутация не является НМА, как это было ранее в соответствии с ПБУ. Вместо нее теперь появилось понятие – гудвил.

Также ФСБУ 14/2022 не применяется к :

правам, которые возникают в результате аренды;

интеллектуальным и деловым качествам персонала, его квалификации;

информации о контрагентах, которая хранится в базах данных CRM;

к базам контактов клиентов.

Зная особенности применения ФСБУ перед бухгалтером и его руководителем открываются уникальные возможности для оптимизации налогов. Сейчас, в 2023 году, компании уже могут применять в своей работе (или даже обязаны) целых шесть ФСБУ.

«Клерк» создал целый курс, объединяющий все шесть стандартов в одном месте. В курсе семь глав – в каждой видео, текстовый вариант лекции, практические материалы, тест на усвоение пройденного обучения. Седьмая глава – подготовка к итоговой аттестации и ее прохождение. После прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое внесено в государственный реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора, а также сертификат ИПБ России на 40 часов.

Ну и это пожалуй самые главные новости на сегодня и мы завершаем этот стрим. Также, как это сделал глава ФНС Даниил Егоров на совещании у Владимира Владимировича, только итоговую речь немного отредактируем.

Мы в Клерке развиваем технологические проекты, открываем телеграмм каналы для присоединившихся регионов, пишем разборы и проводим консультации, чтобы бухгалтеру и бизнесу было удобно, и понятно, как выполнить то, что придумали в налоговой... И процесс уплаты налогов все-таки стал более удобным не для налоговой, а для налогоплательщика.

Всем пока! До следующего стрима.