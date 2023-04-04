Работу ЕНП в России приостановят? / БухТуб

👉 «Офигеть» недели: власти задумались над тем, чтобы приостановить работу ЕНП. Обсуждают с Минфином, стоит ли ввести до 2025 года мораторий на применение ЕНС или исключить погашение других налогов за счет НДФЛ. Одна из главных причин – налог на доходы физлиц, из-за проблем с которым страдают бюджеты регионов.

👉 Знаете, кстати, кто виноват в проблемах с ЕНП? Глава ФНС Даниил Егоров нашел ответ на этот вопрос. Это технические ошибки в коде программы! Нашли их налоговики, судя по всему, еще на старте системы – из-за этого и не заработали до сих пор нормально личные кабинеты налогоплательщиков. Открыть личные кабинеты «с осторожным оптимизмом» Егоров пообещал в апреле. Верим!

👉 Налоговые проверки, в том числе с участием силовиков и много кого еще, нагрянули к блогерам. Чету блогеров Чекалиных – Lerchek и ее мужа Артема – подозревают в отмывании 130 миллионов рублей и неуплате налогов.

Следующей «под раздачу» попала блогер Александра Митрошина. Ее налоговую недоимку оценивают сейчас в 120 миллионов рублей.

И в первом, и во втором случае один из важнейших заработков блогеров – обучающие курсы и марафоны, личные проекты в социальных сетях и общественная активность. И в обеих историях блогерам грозят реальные уголовные сроки.

Оптимизировать налоги лучше сразу правильно и законно, а в сомнительные финансовые игры не играть: налоговики явно не станут жалеть в этом году никого. Эксперты «Клерка» готовы дать вам все, что нужно для защиты при проверках: топовые юристы и налоговые консультанты сделали для этого курс повышения квалификации. Можете начать с бесплатных уроков, чтоб понять, что курс вам подходит. Попробовать

👉 Разбавим тревожную повестку интересной статистикой. SuperJob провел опрос среди работников разных специальностей: комфортнее им работать с мужчиной-начальником или женщиной? При опросе бухгалтеров выяснилось, что работать с руководителем-мужчиной хотели бы 25% мужчин и 22% женщин. Желающих трудиться под началом женского пола немного меньше – 25 и 9% соответственно. Остальные говорят, что пол не важен. А вам как?

👉 В сегодняшних «Объяснялках» напомним, что за зверь такой отчетность в службу занятости и что за напоминалку приготовил бухгалтерам Минтруд.

Итак, вот что важно помнить. Работодатели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, обязаны размещать на Единой цифровой платформе Роструда информацию о потребностях в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также специальных рабочих мест для инвалидов.

Компании с численностью работников до 25 человек могут выбирать: размещать эти сведения на Единой цифровой платформе или представлять сведения в службу занятости в электронном виде или на бумаге.

А вот письмо Минтруда со сроками этой отчетности, сохраните себе.

👉 Несмотря на ошибки в коде, налоговики не опускают лапки и продолжают радовать (нет) налогоплательщиков новыми сервисами. Новый такой сервис сделали для решения вопроса с фиксированными взносами ИП. Через личный кабинет ИП теперь можно подать заявление на зачет единого налогового платежа в счет фиксированных взносов. И здесь должна быть шутка про нюанс: без нормального сальдо разобраться со взносами все равно нельзя. А как раз вот это сальдо и не работает.

👉 Но все же кажется, в ФНС начали что-то подозревать о профессиональном уровне своих сотрудников – поэтому организовали систему так называемого менторства. Наставничества. Неопытный налоговик ищет наставника…

👉 И по традиции, заканчиваем выпуск грандиозным скандалом. Внезапно выяснилось, что некие странные менеджеры Актиона рассказывают своим потенциальным клиентам, что частью этого издания стал… Клерк. Вот оно как, Михалыч. Вы знали? От себя добавим: столь странные методы продаж нам не близки и неприятны. И Клерк – все еще Ваш и ничей больше. Сам по себе, сильный и независимый :)