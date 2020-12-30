Налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом ратифицировали. А IT-отрасль хочет разъяснений по налоговому маневру

Госдума на днях ратифицировала налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом. Скоро и по остальным популярным юрисдикциям это сделают, а там дело уже за малым.

Тем более, что на другие страны воздействовать будет несколько проще. Мол, смотрите, остальные согласились, и вы давайте.

Российская IT-отрасль, несмотря на то, что до 2021 года осталось не так много времени, так и не сумела разобраться в налоговом маневре. И попросила Минфин разъяснить самую суть.

Ну а для российской промышленности в 2021 году планируют потратить около 300 млрд рублей, на ее развитие. По мнению главы Минпромторга, такие вливания благотворно повлияют на экономику. При этом, первый вице-премьер говорит, что в ближайшие 3-4 года для российской экономики нужно искать новые источники роста. Хотя по-хорошему, это нужно было давно сделать.

А еще с 1 января 2021 года при предоставлении отчетов по зарубежным счетам в банках и иных организациях финансового рынка для резидентов устанавливаются требования об указании не только информации о движении денежных средств, но и сведений об иных финансовых активах.

Малому и среднему бизнесу продолжат выдавать кредиты по сниженным ставкам. Всего для этого закладывают сумму в 900 млрд рублей. Кстати, в пандемию не смогли воспользоваться господдержкой, в том числе льготными кредитами, больше половины представителей малого и среднего бизнеса.

Льготные кредиты, это, конечно, хорошо. Но перед тем, как их брать, стоит несколько раз подумать и все тщательно посчитать и взвесить. Иногда такие кредиты могут обернуться банкротством. Так может стоит подумать о банкротстве без дополнительных обязательств перед банками?