Как оптимизировать налогообложение после налоговой реформы 2025

С 2025 года многим компаниям и ИП придется платить больше налогов: повысятся ставки на прибыль и НДФЛ, добавится НДС для тех, кто использует «упрощенку». Можно ли оптимизировать налогообложение, и насколько это рискованно? Разобрали способы оптимизации трех основных налогов.

Налог на прибыль

В 2025 году налог на прибыль в общем случае вырастет с 20 до 25%. IT-компании потеряют обнуление ставки, но льгота для отрасли сохранится — ставку поднимут только до 5%.

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Разберем основные способы оптимизации.

Учтите максимальное количество расходов в 2024 году

Пока действуют старые ставки, используйте их. Предложите перенести заключение сделок с контрагентами с начала 2025 года на конец 2024 и ускорить подписание документов. По методу начисления на ОСН расчет налога зависит от момента подписания первичных документов, а не от оплаты.

Если не искажать факты договоров, претензий от налоговой не будет. Риск есть только в случае, если стороны договора — взаимозависимые. ФНС может счесть это манипуляцией в рамках группы компаний.

Заложите в себестоимость больше дополнительных расходов

Вносите в себестоимость все возможные затраты — например, расходы на административно-управленческий персонал, на маркетинг и юридическое сопровождение.

Если контрагенты реальные и не взаимозависимые, рост расходов скорее всего не привлечет внимания налоговой.

Переходите на УСН

Начиная с 1 января 2025 года, лимиты для УСН существенно вырастут. Так, если за последние 9 месяцев 2024 года доход составлял 337,5 млн рублей или меньше, можно будет перейти на спецрежим.

Чтобы остаться на нем в течение года, нужно будет оставаться в рамках:

годового дохода до 450 млн рублей;

стоимости основных средств до 200 млн рублей;

количества сотрудников до 130 человек.

Льготный спецрежим позволит существенно сэкономить на налогообложении, но НДС на нем все равно придется перечислять. Читайте также: ИП и компании на УСН будут платить НДС

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НДФЛ

С нового 2025 года внедряется прогрессивная шкала НДФЛ. Налоговая ставка вырастет для тех работников, чей годовой доход составляет 2,4 млн рублей или больше — то есть, от 200 000 рублей в месяц с учетом премий.

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Для налоговой оптимизации можно использовать как минимум два способа.

Перенесите выплату годовой премии с января 2025 года на декабрь 2024 года

Даты, когда выплачивается премия, устанавливает сам работодатель. Для вас выгодно, чтобы расчет НДФЛ сотрудников был с учетом старой ставки, поэтому премию можно перенести.

Однако при этом важно, чтобы:

премия соответствовала положению о премировании, установленному в компании;

между достижением сотрудника и премией была связь;

сотрудники могли подтвердить получение премии и основание для ее выплаты.

То есть, выплатить премию за достижения, которые пока не произошли, например, за сделки в декабре, которые пока фактически не заключили — нельзя. Такие расходы будут необоснованными (постановление АС Дальневосточного округа от 27.05.2022 № А59-1863/2021).

Выплатить премии по итогам работы за год можно 31 декабря. Тогда при ее расчете можно будет учесть все достижения, затраченное время и дисциплинарные проступки за год.

Уменьшите заработную плату руководителям-учредителям, компенсируя разницу дивидендами

Рост налоговых ставок НДФЛ не затрагивает дивиденды. Налог на них рассчитывается по-прежнему:

13% — для доходов до 2,4 млн рублей;

15% — для более высоких доходов.

Однако при этом стоит учитывать риски:

дивиденды, в отличие от заработной платы, не уменьшают ставку на прибыль. Рассчитайте, насколько повышение дивидендов будет оправданно с учетом новых налоговых ставок;

налоговая может переквалифицировать выплату всех дивидендов в заработную плату, если выплаты будут происходить с нарушениями.

По сложившейся судебной практике (постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.04.2012 № А13-2089/2010), дивиденды, выплачиваемые непропорционально долям участия в обществе, облагаются НДФЛ:

в части, пропорциональной долям участия, — по ставке для дивидендов;

более крупные выплаты — в том же порядке, что и зарплата.

НДС для компаний на УСН

Начиная с 2025 года, компании на УСН будут платить НДС. Однако для некоторых компаний ставка будет ниже:

0% — при доходе за предыдущий год до 60 млн рублей;

5% — при доходе за предыдущий год в пределах 250 млн рублей;

7% — при доходе за предыдущий год свыше 250, но до 450 млн рублей.

При этом льготная ставка не предполагает налогового вычета. Чтобы его использовать, придется применять НДС 10 или 20%, в зависимости от доходов. Заранее рассчитайте, что для вас выгоднее — льготный НДС или возможность принять налог к вычету.

Разберем, как оптимизировать ставку НДС.

Перенесите оплаты на 2025 год

Если вы вплотную приближаетесь к лимиту 60 млн рублей, предложите контрагентам и покупателям перенести оплаты на следующий год, оформить отсрочку платежа или возврат.

Не забудьте согласовать перенос оплаты в письменном виде: например, пропишите изменение сроков в письме, и сохраните ответ покупателя.

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Выделите отдельные направления в бизнесе

Реструктурирование бизнеса — хороший способ оптимизации, но только в том случае, что у каждой новой компании будет:

свое направление деятельности и своя деловая цель;

отдельные собственники, не взаимозависимые лица;

свои сотрудники;

свои поставщики.

свой сегмент покупателей.

Учитывайте, что налоговая будет оценивать дробление бизнеса с точки зрения совокупности факторов.

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Однако если вы разделяете бизнес на самостоятельные направления, чтобы охватить новые сегменты рынка, ФНС не будет трактовать это как уход от налогов (постановление АС Поволжского округа от 08.10.2019 № А12-2866/2019).

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