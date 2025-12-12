Страховые взносы для МСП в 2026 году: ставки, условия, примеры расчета 

Самое главное:
Продавцы, строители, компании, добывающие ископаемые, из числа МСП с 2026 года будут платить страховые взносы в полном объеме без льгот.
Льготы сохранятся только для наиболее важных с точки зрения государства отраслей.
Если ОКВЭД подпадает под льготы, то на него должно приходиться не меньше 70% доходов бизнеса.
Льготы по взносам для работодателей-МСП начинаются с зарплат от 40 639,50 рублей на одного работника каждый месяц в 2026 году.
Что меняется в страховых взносах для МСП в 2026 году
В 2025 году все компании и ИП, которые числятся в реестре малого и среднего бизнеса, платят за своих сотрудников страховые взносы по меньшим ставкам, чем крупные работодатели (п. 2.4 ст. 427 НК).
Большинство представителей МСП платят взносы по единому тарифу по ставке 15% вместо 30% с части зарплаты каждого работника, которая превышает 1,5 МРОТ. А для представителей обрабатывающего производства скидки к основному тарифу доходят до 22,4 процентных пункта в отношении выплат свыше 1,5 МРОТ на каждого работника ежемесячно. То есть для них пониженный тариф составляет 7,6% (п. 2.5 ст. 427 НК). 1,5 МРОТ в 2025 году — 33 660 рублей. После этого уровня зарплат работникам начинаются льготы по взносам.
С 1 января 2026 года вступят в силу положения закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, а значит, число льготников в части страховых взносов среди МСП сократится: пониженный тариф в соответствии с п. 2.4 ст. 427 НК станет доступен не всем субъектам МСП, а только тем, чей основновной вид деятельности числится среди приоритетных по мнению Правительства и приносит более 70% дохода.
Какие субъекты МСП будут платить пониженные страховые взносы в 2026 году
Не потеряют льготу по взносам субъекты МСП, минимум 70% доходов которых приходится на:
обрабатывающие отрасли, кроме табачной, производства напитков, нефтепродуктов и металлов (п. 2.5 ст. 427 НК);
общепит с численностью персонала от 250 человек и зарплатами выше средних по региону (п. 13.1 ст. 427 НК);
бизнес в наиболее значимых отраслях, таких как производство, транспорт, электроника, образование, ЖКХ и другие социально значимые направления деятельности.
Представители этих сфер продолжат платить страховые взносы со скидками с выплат работникам ежемесячно более 1,5 МРОТ. Федеральный МРОТ на 2026 год — 27 093 рубля. 1,5 МРОТ = 40 639,50 рублей. Все доходы работника после этого порога будут подпадать под пониженные страховые взносы.
Важно. Отмена пониженных тарифов страховых взносов для отдельных направлений деятельности касается только компаний из реестра МСП. Льготы для IT-сектора, НКО на УСН, религиозных и благотворительных организаций сохранятся.
Кто лишится права на пониженные страховые взносы
Перейдут на стандартные ставки страховых взносов малые и средние предприятия торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и другие, а также представители приоритетных сфер с профильным доходом менее 70% от общего.
Сравнительная таблица страховых взносов для МСП в 2025 и 2026 годах
2025 год
2026 год
До 1,5 МРОТ
После 1,5 МРОТ
До 1,5 МРОТ
После 1,5 МРОТ
Обрабатывающие отрасли
До регресса*
30%
7,6%
30%
7,6%
После регресса
15,1%
7,6%
15,1%
7,6%
Приоритетные отрасли
До регресса
30%
15%
30%
15%
После регресса
15,1%
15%
15,1%
15%
Остальные субъекты МСП
До регресса
30%
15%
30%
После регресса
15,1%
15%
15,1%
* Если доход сотрудника превышает предельную базу для страховых взносов (в 2026 году — 2 979 000 рублей), общий тариф страховых взносов снижается с 30 до 15,1%.
Примеры расчета страховых взносов для МСП в 2025 и 2026 году
Обрабатывающие отрасли
Пример 1. ООО «Пышка» занимается производством хлебобулочных и мучных кондитерский изделий (ОКВЭД 10.71) и состоит в реестре МСП. Численность работников — 20 человек, месячный ФОТ — 2 млн рублей. Зарплаты работников за год не достигли лимита по взносам.
1,5 МРОТ в 2025 году — 33 660 руб.
1,5 МРОТ 20 работников = 33 660 руб. * 20 чел. = 673 200 руб.
Взносы с зарплаты в пределах 1,5 МРОТ = 673 200 руб. * 30% = 201 960 руб.
Взносы с зарплаты свыше 1,5 МРОТ = (2 000 000 руб. — 673 200 руб.) * 7,6% = 100 836,8 руб.
Всего взносы за месяц = 201 960 руб. + 100 836,8 руб. = 302 796,80 руб.
Всего взносы за 2025 год = 302 796,80 руб. * 12 мес. = 3 633 561,6 руб.
1,5 МРОТ в 2026 году — 40 639,50 руб.
1,5 МРОТ 20 работников = 40 639,50 руб. * 20 чел. = 812 790 руб.
Взносы с зарплаты в пределах 1,5 МРОТ = 812 790 руб. * 30% = 243 837 руб.
Взносы с зарплаты свыше 1,5 МРОТ = (2 000 000 руб. — 812 790 руб.) * 7,6% = 90 227,96 руб.
Всего взносы за месяц = 243 837 руб. + 90 227,96 руб. = 334 064,96 руб.
Всего взносы за 2026 год = 334 064,96 руб. * 12 мес. = 4 008 779,52 руб.
Вывод: рост расходов на страховые взносы в 2026 году в сравнении с 2025 годом вызван увеличением МРОТ, то есть увеличением «не льготируемой» части заработной платы.
Приоритетные отрасли
Пример 2. ООО «Только в путь» — автотранспортная компания, занимается междугородними пассажирскими перевозками, состоит в реестре МСП, ОКВЭД — 49.39.11. Численность работников — 25 человек, месячный ФОТ — 3 млн рублей. Зарплаты работников за год не достигли лимита по взносам.
1,5 МРОТ в 2025 году — 33 660 руб.
1,5 МРОТ 25 работников = 33 660 руб. * 25 чел. = 841 500 руб.
Взносы с зарплаты в пределах 1,5 МРОТ = 841 500 руб. * 30% = 252 450 руб.
Взносы с зарплаты свыше 1,5 МРОТ = (3 000 000 руб. — 841 500 руб.) * 15% = 323 775 руб.
Всего взносы за месяц = 252 450 руб. + 323 775 руб. = 576 225 руб.
Всего взносы за 2025 год = 576 225 руб. * 12 мес. = 6 914 700 руб.
1,5 МРОТ в 2026 году — 40 639,50 руб.
1,5 МРОТ 25 работников = 40 639,50 руб. * 25 чел. = 1 015 987,5 руб.
Взносы с зарплаты в пределах 1,5 МРОТ = 1 015 987,5 руб. * 30% = 304 796,25 руб.
Взносы с зарплаты свыше 1,5 МРОТ = (3 000 000 руб. — 1 015 987,5 руб.) * 15% = 297 601,88 руб.
Всего взносы за месяц = 304 796,25 руб. + 297 601,88 руб. = 602 398,13 руб.
Всего взносы за 2026 год = 602 398,13 руб. * 12 мес. = 7 228 777,56 руб.
Вывод: расчет показал, что как и в примере № 1 рост расходов на страховые взносы в 2026 году связан с увеличением части заработной платы, на которую распространяется стандартная ставка 30%.
Субъекты МСП, не относящиеся к льготным категориям
Пример 3. ИП Бобров Б.Б. — владелец магазина канцелярский товаров, состоит в реестре МСП, ОКВЭД — 47.62. Численность работников — 7 человек, месячный ФОТ — 1 млн рублей. Зарплаты работников за год не достигли лимита по взносам.
Рассчитаем страховые взносы в 2025 и 2026 году.
1,5 МРОТ в 2025 году — 33 660 руб.
1,5 МРОТ 7 работников = 33 660 руб. * 7 чел. = 235 620 руб.
Взносы с зарплаты в пределах 1,5 МРОТ = 235 620 руб. * 30% = 70 686 руб.
Взносы с зарплаты свыше 1,5 МРОТ = (1 000 000 руб. — 235 620 руб.) * 15% = 114 657 руб.
Всего взносы за месяц = 70 686 руб. + 114 657 руб. = 185 343 руб.
Всего взносы за 2025 год = 185 343 руб. * 12 мес. = 2 224 116 руб.
Взносы с зарплаты в 2026 году = 1 000 000 руб. 30% 12 мес. = 3 600 000 руб.
Вывод: нагрузка на бизнес в части страховых взносов в 2026 году увеличится более чем на 61% из-за отмены пониженного тарифа для сферы торговли.
Заключение
Льготников в части страховых взносов по единому тарифу среди субъектов МСП в 2026 году станет меньше. Экономить на взносах смогут только компании и ИП из сфер, которые представляют наибольший интерес для государства — обрабатывающая промышленность, электроника, транспорт и другие. Приоритеты расставит Правительство в своем Перечне.
Важным условием для пользования льготой будет объем дохода по основной деятельности. Она должна приносить минимум 70% всех доходов. Снижение этого показателя ниже уровня 70% лишит бизнес льготы.
Льготные тарифы в 2026 году будут действовать в отношении зарплат более 40 639,50. Чем больше выплата одному работнику — тем больше экономия на взносах.
