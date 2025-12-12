Страховые взносы для МСП в 2026 году: ставки, условия, примеры расчета 

Что меняется в страховых взносах для МСП в 2026 году

В 2025 году все компании и ИП, которые числятся в реестре малого и среднего бизнеса, платят за своих сотрудников страховые взносы по меньшим ставкам, чем крупные работодатели (п. 2.4 ст. 427 НК).

Большинство представителей МСП платят взносы по единому тарифу по ставке 15% вместо 30% с части зарплаты каждого работника, которая превышает 1,5 МРОТ. А для представителей обрабатывающего производства скидки к основному тарифу доходят до 22,4 процентных пункта в отношении выплат свыше 1,5 МРОТ на каждого работника ежемесячно. То есть для них пониженный тариф составляет 7,6% (п. 2.5 ст. 427 НК). 1,5 МРОТ в 2025 году — 33 660 рублей. После этого уровня зарплат работникам начинаются льготы по взносам.

С 1 января 2026 года вступят в силу положения закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, а значит, число льготников в части страховых взносов среди МСП сократится: пониженный тариф в соответствии с п. 2.4 ст. 427 НК станет доступен не всем субъектам МСП, а только тем, чей основновной вид деятельности числится среди приоритетных по мнению Правительства и приносит более 70% дохода.