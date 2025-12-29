Как Сбер обошел Яндекс и Ростелеком в выручке на облачном рынке: Михаил Лобоцкий, Сloud.ru

Десятки миллиардов выручки: как вообще возможен такой рост?

Михаил Лобоцкий, Юрий Мео и Борис Мальцев

Борис: Сегодня мы позвали Михаила Лобоцкого, директор по развитию сервиса Cloud.ru. Это между прочим 16 миллиардов оборот в 2024 году.

Михаил: Это уже давно в прошлом.

Борис: Какая сейчас цифра?

Михаил: В 2019‑м компания началась — это была третья попытка Сбера сделать облачный бизнес. Я пришел, когда нас было около 100 человек, а выручка по итогам года составила 150 миллионов рублей.

Борис: А сейчас, еще раз, в миллиардах — 57?

Михаил: Это по итогам прошлого года, в этом будет сильно больше. Наша задача — расти быстрее рынка. Облачный рынок растет на 30–40 % в год, а IT‑рынок, частью которого являются облака, — на 15–17 %.