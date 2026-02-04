Алексей Володеев: искусственный интеллект вместо кладбищ

CRM врет в половине случаев и это вина менеджеров

Борис: Всем привет! К нам в «Тот еще разговор» пришел сегодня Алексей Володеев, фаундер и CEO проекта Phonix.pro. Алексей, расскажи, чем ты занимаешься?

Алексей: Мы делаем систему для отделов продаж девелоперов, она анализирует разговор, определяет кто говорит, выводит саммари, загружает данные в CRM, раскладывает их по метатегам и формирует портрет звонящего.

Это решает несколько задач. Во‑первых, менеджеры часто ничего не записывают во время разговора, а потом заполняют CRM — и 53 % данных в CRM оказываются неправдивыми.

Во‑вторых, система выравнивает взаимодействие отдела маркетинга с отделом продаж: устраняет конфликты по поводу лидов, платежеспособности клиентов и наличия запроса. Мы, по сути, система, которая обеляет весь рынок и фактически делает для них поле игры одинаковое.