Как сегодня выживают региональные деловые СМИ: Владимир Козлов | «Эксперт Юг» Ростов-на-Дону

Как стать владельцем издания и зарабатывать

Офис Клерк.ру

Борис: Ты выкупил издание?

Владимир: Просто переписали на меня компанию и все. Без денег, она была довольно убыточная. Если говорить о том, что я сделал — у нас последний раз убытки были в 2015 году.

Михаил: С тех пор не было убытков. Это из-за ивентов?

Владимир: Первые мы начали делать в 2009, но научились это делать позже. На самом деле организовать технически процесс не очень сложно. А вот по каждому мероприятию иметь окупаемость — это более творческая задача. Надо, чтобы ни один ивент не проводился в убыток. Этого мы добивались дольше.

Борис: Кроме ивентов, есть ещё какой‑то бизнес? Рекламный — основа.

Владимир: Сайта не было — он пришел последним. Федеральные партнеры запаздывали с подключением регионов к своим сайтам. Конкуренты на рынке деловых СМИ изначально имели сильные позиции, им дали кусок федерального сайта в управление — у них на старте был готовый продукт.

Михаил: Это «Деловая газета Юг»?

Владимир: Федеральные бренды — «Коммерсантъ», РБК — имели другую модель. Старая команда экспертов создала ситуацию, когда регионы вынуждены были с нуля создавать сайты и конкурировать с ними. Мы последними стали зарабатывать на сайтах.

Борис: А в бумажном издании есть реклама?

Владимир: В последние годы — это продукт номер один в продажах. Добавилась аналитическая функция. Мы делали рэнкинги компаний — быстрорастущих, отраслевые и запустили аналитическое направление. На юге почти нет институций, которые регулярно наблюдают за бизнесом. Юг России попадает в зону обозрения федеральных аналитиков фрагментарно. У нас есть идентичность — аналитический центр «Эксперт Юг». Используем ее, помогая городам и регионам разрабатывать документы стратегического планирования. Это дает репутационный эффект, денег — немного. Благодаря аналитике мы пережили один кризис. У нас выстрелила аналитика.

Михаил: Вы ее продаете?

Владимир: Мы продавали аналитику — были закрытые исследования двух типов: опросы целевых аудиторий для крупного заказчика либо кабинетные, на основе статистики и анализа цифр. Эта составляющая осталась. Потом поняли, что нужно разрабатывать линейку продуктов, связанных с сайтом, когда он стал зарабатывать.