Топ–10 ошибок при расчете отпускных — и как их избежать

Ошибиться в отпускных проще простого. Не ту премию включили, забыли исключить больничный, перепутали сроки выплаты — и вот уже сотрудник жалуется, компания спорит с инспекцией, а вы считаете все заново и готовитесь к возможным штрафам.
В 2025 году рисков стало больше. Теперь действует новая прогрессивная шкала НДФЛ, а порядок расчета среднего заработка обновлен постановлением № 540. Все это нужно учитывать: работать «по старой памяти» больше нельзя.
Что внутри
Неполный состав выплат.
Лишние дни в расчетном периоде.
Забытый коэффициент пересчета.
Неверное округление и учет дней.
Неправильный расчет НДФЛ, игнорирование ПП №540.
Устаревшие ссылки в документах.
Ошибки с совместителями и удаленкой.
Неправильный расчет компенсации.
Несвоевременная выплата отпускных.
Неучет переходящих премий.
Итоги + шпаргалка для бухгалтера.
1. Неполный состав выплат
В чем риск. Отпускные считаются без премий или надбавок. Сумма выходит меньше положенной, что грозит жалобами и доначислениями.
Как правильно. Проверьте локальные акты. В расчет включаются все выплаты, закрепленные в системе оплаты труда: премии, надбавки, ежемесячные доплаты. С 2025 года туда же входят денежные поощрения (ПП № 540). Соцвыплаты (помощь к юбилею, к свадьбе, на похороны) и разовые премии к праздникам, не связанные с результатами работы — не учитываются.
👉 В 1С. В настройках каждого начисления (премии, надбавки, доплаты) есть параметр «Учитывать при расчете среднего заработка». Проверьте, что он включен для тех выплат, которые должны попадать в отпускные.
2. Лишние дни в расчетном периоде
В чем риск. В расчет попадают больничные, отпуск по БиР, простои. Среднедневной заработок искажается, отпускные считаются неверно — споры, доначисления, переплата налогов и взносов.
Как правильно. Исключайте эти дни и учитывайте неполные месяцы.
Формула простая:
среднедневной заработок = сумма выплат ÷ количество календарных дней (29,3 × полные месяцы + 29,3 ÷ дни в неполном месяце × календарные дни, включаемые в расчет)
Пример: сотрудник отработал 11 полных месяцев и 15 дней (месяц — 31 день).
Считаем полные месяцы: 29,3 × 11 = 322,3.
Считаем неполный: 29,3 ÷ 31 × 15 = 14,2.
Складываем: 322,3 + 14,2 = 336,5 дня.
Делим сумму выплат за период на 336,5 → получаем среднедневной заработок.
👉 В 1С. Программа исключает из расчета больничные и декрет, если они отмечены в карточке сотрудника. Проверить можно в отчете Справка о среднем заработке.
3. Забытый коэффициент пересчета
В чем риск. Оклад в расчетном периоде вырос, а выплаты до повышения не пересчитаны. Отпускные окажутся меньше положенного, и инспекция обяжет пересчитать.
Как правильно. Применяйте коэффициент пересчета:
новый оклад ÷ старый оклад × выплаты до повышения
Примеры:
Оклад вырос с 50 000 ₽ до 60 000 ₽ → коэффициент = 60 000 ÷ 50 000 = 1,2. Все выплаты до повышения умножаются на 1,2.
Если оклад повышали дважды за расчетный период — коэффициент применяется по каждому повышению.
Если повышение произошло после начала отпуска — бухгалтер обязан сделать доплату.
Если повышение отменили задним числом — пересчет не нужен.
👉 В 1С. Коэффициент подтянется автоматически, если повышение оклада отражено в документах. Если не сработало — убедитесь, что повышение оклада зафиксировано в документах.
4. Неверное округление и учет дней
В чем риск. Дни или суммы округляются произвольно. В итоге среднедневной заработок считается неправильно — ошибка в копейках превращается в споры и доначисления на десятках сотрудников.
Как правильно. Считайте строго по формуле с коэффициентом 29,3, и пересчетом неполных месяцев.
👉 В 1С. Программа рассчитывает среднедневной заработок по формуле с коэффициентом 29,3. Если видите ошибку — проверьте производственный календарь: возможно, в нем неправильно отмечены праздничные или выходные дни.
5. Старые правила вместо новых
В чем риск. Используются устаревшие нормы ПП № 922 или единый НДФЛ 13%, что ведет к спорам, доначислениям и штрафам.
Как правильно. С 1 сентября 2025 года действует ПП № 540: он уточнил состав выплат — теперь туда входят денежные поощрения. А с 1 января 2025 года отпускные облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ (считается по совокупному доходу нарастающим итогом):
до 2,4 млн ₽ — 13%,
от 2,4 до 5 млн ₽ — 15%,
от 5 до 20 млн ₽ — 18%,
от 20 до 50 млн ₽ — 20%,
свыше 50 млн ₽ — 22%.
Пример: сотрудник с начала года заработал 4,9 млн ₽, получает отпускные 200 000 ₽.
До лимита 5 млн ₽ остается 100 000 ₽ → с них удержат 15% = 15 000 ₽.
Оставшиеся 100 000 ₽ попадают в диапазон 5–20 млн ₽ → удержат 18% = 18 000 ₽.
Итого НДФЛ: 15 000 + 18 000 = 33 000 ₽.
👉 В 1С. Новая шкала применяется автоматически. Убедитесь, что все выплаты сотрудника (зарплата, премии, отпускные) корректно проведены в программе — иначе она неправильно рассчитает ставку налога и сумму к удержанию.
6. Устаревшие ссылки в документах
В чем риск. Локальные акты ссылаются на старую редакцию ПП № 922 без учета ПП № 540. Это повод для претензий инспекции и признания документов неактуальными.
Как правильно. Обновите документы — замените ссылки и перепроверьте формулировки. Проведите аудит всех документов, где упоминается расчет отпускных: положения об оплате труда, коллективный договор, приказы о премировании.
7. Ошибки с совместителями и удаленкой
В чем риск. Отпускные по совместительству часто считаются только по одному договору. У внешних совместителей и сотрудников на удаленке бывают пробелы в учете стажа или времени. В итоге отпускные занижены, и это становится поводом для жалоб и перерасчетов.
Как правильно. Уточняйте, по каким договорам сотрудник работает: внутреннее совместительство (по той же компании) или внешнее (у другого работодателя). Если совместитель работает на 0,5 ставки — отпускные считаются пропорционально этой ставке. Отпуск по совместительству предоставляется отдельно, даже если на основном месте он уже был.
👉 В 1С. В карточке сотрудника должны быть учтены все договоры совместительства (внутреннее и внешнее) с правильно указанным видом договора и ставкой. При расчете отпускных, программа учитывает стаж и доходы по всем договорам.
8. Неправильный расчет компенсации
В чем риск. Компенсация за неиспользованный отпуск считается по старым правилам или без исключения периодов. Сумма выходит неверной — сотрудник вправе требовать перерасчет.
Как правильно. Рассчитывайте компенсацию по тем же правилам, что и отпускные: средний заработок по ПП № 540 с исключением нужных периодов.
👉 В 1С. При увольнении компенсация считается автоматически, если периоды отсутствия внесены в карточку сотрудника.
9. Несвоевременная выплата отпускных
В чем риск. Отпускные перечисляют позже чем за три дня до начала отпуска. Это нарушение ст. 136 ТК и повод для штрафа.
Как правильно. Выплачивайте отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска.
👉 В 1С. Настройте напоминания в Задачах пользователя, чтобы система вовремя предупредила о сроках выплаты.
10. Неучет переходящих премий
В чем риск. Квартальные и годовые премии попадают в расчет не в тот период. Средний заработок получается неправильным, и инспекция доначислит налоги.
Как правильно. Включайте премии за тот период, за который они начислены, а не по дате фактической выплаты.
Примеры:
Квартальная премия начислена, но период еще не закрыт — включается в отпускные, если она закреплена системой оплаты труда.
Годовая премия начислена в декабре, сотрудник уволился в январе — премия берется в расчет, если система премирования не исключает выплату уволенным сотрудникам.
👉 В 1С. В настройках премий есть параметр «Учитывать при расчете среднего заработка». Если премия не попала в отпускные, проверьте дату ее начисления — программа ориентируется именно на нее, а не на дату выплаты.
Автоматизация вместо ошибок
📌 Ошибки в отпускных — это не только жалобы, но и штрафы и переплаты. Ручные расчеты увеличивают риски, особенно после изменений 2025 года.
🔥 В 1С:Фреш изменения по ПП № 540 и ставкам НДФЛ-2025 обновляются автоматически — формулы и коэффициенты всегда актуальны.
👌 Сервис работает в облаке: доступ к базе из любой точки, а обновления и резервные копии выполняются на стороне сервиса.
Итоги
Ошибки в отпускных — это не про «копейки», а про реальные риски: жалобы сотрудников, штрафы и споры с инспекцией. В 2025 году правил стало больше, и бухгалтеру приходится учитывать новые нюансы.
Шпаргалка для бухгалтера 2025
Пробегитесь по короткому списку, чтобы сразу увидеть, где при начислении отпускных чаще всего случаются промахи. Используйте его как финальную самопроверку перед расчетом.
👉 Автоматизация и контроль помогают снизить риски. В 1С:Фреш расчет отпускных становится прозрачным и предсказуемым: изменения законодательства подтягиваются автоматически, данные синхронизируются 24/7, а бухгалтер избавляется от рутины, ведущей к выгоранию.
