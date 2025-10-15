Топ–10 ошибок при расчете отпускных — и как их избежать

1. Неполный состав выплат

В чем риск. Отпускные считаются без премий или надбавок. Сумма выходит меньше положенной, что грозит жалобами и доначислениями.

Как правильно. Проверьте локальные акты. В расчет включаются все выплаты, закрепленные в системе оплаты труда: премии, надбавки, ежемесячные доплаты. С 2025 года туда же входят денежные поощрения (ПП № 540). Соцвыплаты (помощь к юбилею, к свадьбе, на похороны) и разовые премии к праздникам, не связанные с результатами работы — не учитываются.

👉 В 1С. В настройках каждого начисления (премии, надбавки, доплаты) есть параметр «Учитывать при расчете среднего заработка». Проверьте, что он включен для тех выплат, которые должны попадать в отпускные.