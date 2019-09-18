Российские финансовые новости и испанский торт для их переваривания

Прошедшая неделя была урожайной на новости – хорошие, не очень хорошие и просто курьезные. Стало известно, что электронные трудовые книжки появятся уже через несколько месяцев. А еще забудьте про ЕНВД и ПСН, если ваша компания занимается доставкой еды. Под эти режимы налогообложения попадают услуги общепита при условии потребления кулинарной продукции на месте. Доставка блюд клиентам на дом или в офис под эти спецрежимы не попадает. А чтобы эта информация вас не слишком расстроила, предлагаю слегка подсластить жизнь испанским тортом с грецкими орехами.

Отдельно взбить белки 4-5 яиц с солью, желтки с сахаром до устойчивой пены. В процессе можно обдумать, что безопаснее для директора - заплатить налоги или выплатить зарплату? Не переставая взбивать к белкам добавить желтки и еще раз хорошо взбить. Постепенно добавить просеянную муку (1,5 стакана) с содой и ванилью. Выпекать при 180 С 45-50 минут в форме, выстланной бумагой. Крем готовим на водяной бане. Постоянно помешивая, довести почти до кипения молоко с сахаром и маслом. Кстати, уже известен МРОТ на 2020 год – 12130 руб. Вот тут главное с сахаром не переборщить. Добавить по одному яйцу, постоянно взбивая. Муку смешать с 50 мл холодного молока и добавить в массу вместе с новым законопроектом об освобождении от НДФЛ матпомощи до 4000 руб. Нагревать, постоянно взбивая, до загустения. Остудить. Корж разрезать на 4-5 частей вдоль, каждую промазать кремом и посыпать орехами. Верх намазать кремом и украсить половинками орехов, бока - молотыми.

Вот, собственно, все и готово. Теперь завариваем чай, садимся в удобное кресло и знакомимся с новостями.

Спрашивали – отвечаем

- Чьи миллионные доходы освободят от НДФЛ

- К какому кассовому чеку не придираются налоговики

- Кого еще власти хотят освободить от НДФЛ

- Кто и где платит НДС, если исполнитель электронных услуг – белорусская фирма

Новости из ФНС

- Новый единый расчет из 6-НДФЛ и 2-НДФЛ надо будет сдавать на месяц раньше

- Иностранных работников будут ставить на налоговый учет по новым правилам

- Важные изменения по налогу на имущество организаций

- Ошибки в декларации по НДС и их коды

- Без решения ИФНС счет не разблокируют. Даже суд – не указ

- У иностранцев и лиц без гражданства должен быть СНИЛС

Не может не радовать!

- Утверждена новая выплата для многодетных семей

- ФНС усовершенствовала свой сервис «Уплата налогов и пошлин»

- Будет меньше волокиты при оформлении отпуска работникам

УПППССС…

- Налоговики требуют от фирмы данные о будущих налогах странным способом

- Бизнес ждет сталинская система массового доносительства

- ФНС просит сдавать своих полиции

- Налоги (особенно НДС) будут взыскивать еще активнее

- За компании массово шлют «неизвестно откуда взявшиеся» декларации

Узнайте, как...

- Заполнить 6-НДФЛ при перерасчете зарплаты из-за больничного

- Отразить в РСВ выходное пособие

- Определить срок полезного использования ОС

До чего дошел прогресс!

- Для заполнения РСВ можно «пробить» сотрудников на сайте ФНС

- На своих налоговых долгах можно заработать. Лайфхак от Тимати Black Star