На что может рассчитывать начинающий бухгалтер в современных экономических условиях

Молодых бухгалтеров сейчас много. И все хотят получить хорошие места. Оно и понятно: какой солдат не мечтает стать генералом. Но иногда мечтать о генеральской должности начинают слишком рано.

Мы с компанией «Гринатом» подготовили обзор для тех бухгалтеров, которые только получили профильное образование и не могут найти себе достойное место.

Сейчас экономика России находится в ситуации выхода из кризиса. У бухгалтеров важная роль: помочь своей компании расти в нормальном темпе без штрафов, налоговых доначислений и при правильной финансовой политике. Может ли выпускник вуза взять на себя такую роль или сейчас молодые специалисты никому не нужны?

Может ли молодой специалист стать главбухом?

Недавно на «Клерке» писали о студенте второго курса колледжа, который хочет стать главбухом. Он обратился на наш форум за советом: причем не о том, потянет ли такую должность, а о том, каков план действий, чтобы стать главбухом прямо сейчас.

В комментариях клерки, в основном, с иронией относятся к студенту.

Но прозвучало и такое мнение: «Цукерберг создал Фейсбук в 21 год, а создателю второй по величине криптовалюты в мире с текущей капитализацией $83 млрд сейчас 23 года, начал он в 20».

Какие проблемы ждут молодых специалистов

Так может, действительно, реально стать главбухом и в 18 лет?

Младшим бухгалтером – да, а вот ценным главбухом вряд ли.

Почему сейчас заведовать бухгалтерией может только опытный специалист?

1. Требования налоговых органов только растут. Почитайте, сколько сил главбухи тратят на ответы налоговой инспекции. Или – как проходят сейчас налоговые проверки.

2. Банки становятся вторыми налоговиками. Операция легко может попасть в разряд подозрительных, и банк заблокирует счет на основании закона о противодействии легализации доходов. Начинающий специалист просто не знает, как работать с претензиями банкиров.

3. Руководству компаний нужен главбух, который может грамотно и законно оптимизировать налогообложение. О налоговом планировании молодой специалист если и знает, то только из материала лекций. Кстати, теории законной налоговой экономии в вузах сейчас уделяют очень немного внимания.

В итоге, мало компаний готовы брать молодого специалиста не только главбухом, но и просто бухгалтером.

Мы делали обзор вакансий для бухгалтеров не из Москвы (там требования зачастую еще выше), и нет ни одной, где ждут к себе специалиста без опыта или высшего профильного. Чаще всего называют опыт работы от трех лет. Есть те, кто готов взять на должность рядового бухгалтера специалиста с годовым опытом.

Так ли важно профильное высшее образование для бухгалтеров?

Сейчас – очень важно. Если лет 15 назад можно было обойтись и полугодичными курсами, то сейчас от претендентов ждут высшего образования. Как минимум, бакалавриата. Это может быть образование по специальностям «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция по отраслям» и «Банковское дело».

Но даже от экономистов ждут курсов профпереподготовки на бухгалтерский учет или второго высшего.

Это показывают наши обзоры вакансий.

И какой выход для молодых бухгалтеров?

Выйти из порочного круга «без опыта не берут на работу, а опыт не получишь без работы» молодым бухгалтерам непросто.

Первое – не стоит метить сразу в генералы.

Второе – важно понимать, что на поиск нормального места могут уйти недели, если не месяцы.

И третье – не отчаиваться. Есть компании, которые понимают, что сразу крутого специалиста с вузовской скамьи не получишь.

У бухгалтера-выпускника есть три пути:

1. Каким-то чудом устроиться на серьезную должность в бухгалтерию, не имея опыта. Обычно такие истории получаются «по знакомству». Есть они не у всех. И не факт что, когда руководство поймет что на такую должность молодой специалист не тянет, удастся продолжить работу.

2. Искать работу фрилансером. Есть шанс, что клиенты не обратят внимание на отсутствие опыта или просто не будут иметь возможности удостовериться, что его нет. Часто индивидуальным предпринимателям нужен бухгалтер так срочно, что они особо не интересуются его компетенцией.

3. Найти работу в компании, которая может дать карьерный рост и понимает, что все когда-то начинали.

«Гринатом» именно такая компания. Там верят, что в дальнейшем из выпускника вуза может выйти ценный специалист, который нужен компании.

Чем занимается «Гринатом»? АО «Гринатом» – многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) Госкорпорации «Росатом». Большинство крупнейших российских и мировых компаний используют модель бизнеса, при которой типовые транзакционные процессы передаются из организации в специализированный общий центр обслуживания. МФ ОЦО АО «Гринатом» создан в 2009 году в рамках Программы трансформации информационных технологий Росатома. В ходе этой программы обеспечивающие функции предприятий – бухгалтерский и налоговый учет, управление персоналом и ИТ-поддержка – автоматизируются с помощью единых технологических решений и переводятся на обслуживание в ОЦО. Создание АО «Гринатом» – амбициозный и уникальный для России проект.

«Гринатом» традиционно участвует в «Днях карьеры» в университетах.

Например, в ноябре в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» в Москве прошел традиционный «День карьеры Росатома» – масштабный проект Госкорпорации «Росатом» и Корпоративной Академии Росатома для студентов и выпускников вузов.

Студенты смогли узнать о том, как пройти стажировку и построить карьеру на предприятиях атомной отрасли и проверили свои силы в интеллектуальной игре-квесте.

«День карьеры» в этот же день проходил в Нижегородском политехническом институте им. Алексеева. Его посетители познакомились с актуальными вакансиями и пообщались с представителями отрасли.

Атомная отрасль – мечта многих студентов. И на таких Днях карьеры они могут задать вопросы работникам «Гринатома» и оставить свои резюме.

Что дает бухгалтеру работа в «Гринатоме»

Мы связались с руководством «Гринатома», чтобы узнать, что они могут дать молодым бухгалтерам. Нам ответили, что «Гринатом» – это возможность получения достойного опыта, реализации профессиональных навыков, построения собственной карьеры и получения достойного вознаграждения.

Работая в АО «Гринатом», вы получаете:

Белую конкурентоспособную зарплату,

Полное соблюдение ТК РФ (оплата больничных, отпусков и пр.),

Развитие и карьерный рост в компании,

Премию по итогам года,

Стажировки и обучение,

Ежегодную оценку профессиональной деятельности,

Единую корпоративную культуру,

Работу в стратегически важной отрасли,

Дополнительное медицинское страхование.

Будьте готовы пройти несколько туров собеседований, чтобы попасть в такую серьезную компанию. Хотите примерно понять, какие тесты и задания сейчас предлагают бухгалтерам на собеседованиях, посмотрите наш обзор.

Вакансии для бухгалтеров в «Гринатоме» есть в нескольких городах. Особое внимание сейчас в компании – филиалу в Нижнем Новгороде. Посмотрите, какие вакансии там есть.

Собеседования в «Гринатоме» – это серьезное мероприятие, а не серии нелепых вопросов, которые стали практиковать во многих компаниях.

Мы на «Клерке» уже несколько раз рассказывали, что к бухгалтерам на собеседованиях начали предъявлять совершенно не относящиеся к профессии требования. Например, спрашивают о квартирах родственников (и даже о местах захоронения, что совершенно нелепо). Интересуются знаками Зодиака, требуют справки об отсутствии беременности и просят сыграть на гитаре. Не верите? Посмотрите наш обзор.

Важно правильно представить себя на собеседовании. Сделать грамотное резюме. Пройти все задания. И тогде есть шанс убедить работодателя в том, что он в вас нуждается. У нас есть советы, как бухгалтеру представить себя на собеседовании, чтобы смотреться лучше конкурентов.

А если уже опыт есть, но хочется чего-то большего

И напоследок поговорим о тех, кто уже успел поработать в бухгалтерии, но чувствует, что «уперся в стенку». Эксперты по карьерному росту говорят, что не только отсутствие профессиональных навыков может стать препятствием на пути к достойному месту в бухгалтерии. Есть и внутренние барьеры. О них мы уже писали.

Если вкратце, то ошибка может крыться в нашем восприятии своего пути, профессионального, в том числе. Мы идем по пути, навязанному с детства. Надо обязательно сначала закончить институт, потом пойти на одну работу, вырасти там, потом поменять компанию на другую, там тоже вырасти и так далее.

А может быть, сломать систему? Получить второе высшее, например, уже по специальности «Бухучет и аудит» и пойти в крупную компанию? Или переехать в другой город и найти работу там? Помните, упоминали про вакансии «Гринатома» в Нижнем Новгороде?

Подумайте, ведь в «Гринатоме» есть все возможности для карьерного роста не только для начинающих бухгалтеров.