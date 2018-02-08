«Ночной бухгалтер». Уголовки по налогам будет больше: ФНС и следователи договорились об однодневках

Схемы с однодневками не дают покоя налоговикам и следователям. Уголовные дела по материалам от инспекторов стали возбуждать чаще. Займы от компаний и «физиков» теперь еще опаснее. Неспокойная картина дня.
Про борьбу с однодневками
Глава ФНС Михаил Мишустин, говоря о совместной работе со следователями, отметил, что снижается доля отказов в возбуждении уголовных дел.
Если в 2011 году уголовка возбуждалась лишь по каждому десятому материалу, направленному налоговиками, то в 2017 году — по каждому третьему.
Дальше — больше. Потому что Мишустин считает, что бороться с однодневками надо больше.
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Про проверки
Налоговики заявили, что в России еще мало проверок.
«Просто так мы не выходим на проверку — установлены общедоступные и четкие критерии налоговых рисков. Например, в странах Европейского союза налоговые органы в среднем проверяют 2-3% компаний, у нас же выездными проверками охвачено менее 1% налогоплательщиков», — заявил Мишустин.
Инспекторы стали запрашивать в банке выписки по счету налогоплательщика даже в рамках «камералки».
Не дают расслабиться и трудовые инспекторы. В 2018 году плановые проверки пройдут примерно в 10 тыс. компаниях. Но и для внеплановых сейчас куча оснований. Читайте, что рассказывает сами инспекторы труда.
Кстати, обвиняемым в невыплате зарплаты вызвался помогать бизнес-омбудсмен.
Про займы
По мнению налоговиков и судей, займы от дружественных юридических или физических лиц — не что иное, как схема. Банки повышают комиссии, и получить средства становится сложно.
Почему компаниям, пользующимся заемными средствами, в 2018-м будет сложнее избежать проблем?
Узнайте все о трендах налоговых проверок, банковского и полицейского контроля-2018.
Про СЗВ-СТАЖ
Бухгалтеры обсуждают новую форму, которую надо сдать не позднее 1 марта.
Вот инструкция от ПФР, как заполнять СЗВ-СТАЖ.
Больше всего вопросов по заполнению данных по отпускам.
Про ФСС и пособия
Разместили полный справочник для бухгалтера по социальным пособиям-2018. Там примеры новых расчетов и ситуации, когда в возмещении откажут.
Почему ФСС считает, что нужно хранить копии трудовых книжек работников?
Какой он, современный бухгалтер? Провели опрос среди бухгалтеров.
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