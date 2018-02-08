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«Ночной бухгалтер». Уголовки по налогам будет больше: ФНС и следователи договорились об однодневках

Схемы с однодневками не дают покоя налоговикам и следователям. Уголовные дела по материалам от инспекторов стали возбуждать чаще. Займы от компаний и «физиков» теперь еще опаснее. Неспокойная картина дня.

Про борьбу с однодневками

Глава ФНС Михаил Мишустин, говоря о совместной работе со следователями, отметил, что снижается доля отказов в возбуждении уголовных дел.

Если в 2011 году уголовка возбуждалась лишь по каждому десятому материалу, направленному налоговиками, то в 2017 году — по каждому третьему.

Дальше — больше. Потому что Мишустин считает, что бороться с однодневками надо больше.

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Про проверки

Налоговики заявили, что в России еще мало проверок.

«Просто так мы не выходим на проверку — установлены общедоступные и четкие критерии налоговых рисков. Например, в странах Европейского союза налоговые органы в среднем проверяют 2-3% компаний, у нас же выездными проверками охвачено менее 1% налогоплательщиков», — заявил Мишустин.

Инспекторы стали запрашивать в банке выписки по счету налогоплательщика даже в рамках «камералки».

Не дают расслабиться и трудовые инспекторы. В 2018 году плановые проверки пройдут примерно в 10 тыс. компаниях. Но и для внеплановых сейчас куча оснований. Читайте, что рассказывает сами инспекторы труда.

Кстати, обвиняемым в невыплате зарплаты вызвался помогать бизнес-омбудсмен.

Про займы

По мнению налоговиков и судей, займы от дружественных юридических или физических лиц — не что иное, как схема. Банки повышают комиссии, и получить средства становится сложно.

Почему компаниям, пользующимся заемными средствами, в 2018-м будет сложнее избежать проблем?

Узнайте все о трендах налоговых проверок, банковского и полицейского контроля-2018.

Про СЗВ-СТАЖ

Бухгалтеры обсуждают новую форму, которую надо сдать не позднее 1 марта.

Вот инструкция от ПФР, как заполнять СЗВ-СТАЖ.

Больше всего вопросов по заполнению данных по отпускам.

Про ФСС и пособия

Разместили полный справочник для бухгалтера по социальным пособиям-2018. Там примеры новых расчетов и ситуации, когда в возмещении откажут.

Почему ФСС считает, что нужно хранить копии трудовых книжек работников?

Какой он, современный бухгалтер? Провели опрос среди бухгалтеров.

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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