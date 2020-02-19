Почему займы от юрлиц и «физиков» в 2018 году стали еще опаснее

По мнению налоговиков и судей, займы от дружественных юридических или физических лиц – не что иное, как схема. Банки повышают комиссии, и получить средства становится сложно. Предприятиям, пользующимся заемными средствами, в 2018-м будет сложнее избежать проблем.
Как известно, многие предприятия привлекают финансовые ресурсы не только от кредитных организаций, но и от дружественных юридических или физических лиц. Привлекаемые средства используются не только для развития бизнеса, но и как способ оптимизации налога на прибыль. Этот способ оптимизации использовался в течении длительного времени многими предприятиями.
Но в 2017 году появились судебные решения, в котором налоговики сочли экономически необоснованными расходы общества на проценты по займам от дружественной (материнской) компании, сочтя кредитование схемой по выводу средств и уклонению от уплаты налогов, а Верховный суд поддержал позицию налоговиков (дело №А40-251161/2015 ООО «Континентал Тайрс Рус»).
Судебная практика получила развитие(дело № А09-2657/2016 и др.), т.е. кредитование взаимозависимых лиц для покрытия кассового разрыва может стать основанием для налоговых претензий, а в ФНС говорят, что новая практика позволит в 2018 г. проводить более качественно налоговые проверки предприятий с высокой долей заемных средств.
На сегодня это выглядит полным абсурдом, но вполне возможно, что такое требование будет официально озвучено после президентских выборов.
Но оказалось, что если по заемным средствам полученным от юридических лиц проблем не возникает, то возвратить заемные средства, полученные от физических лиц, оказывается не так просто.
При платежах на счета физических лиц в Альфа-Банке от 6 млн. руб. комиссия 10%, ВТБ комиссия 10% при платеже свыше 10 млн. руб. Отличился Промсвязьбанк, у которого уже при выдаче более 2 млн. руб. комиссия составляет 13%.
Если сумма средств, выдаваемых (перечисляемых) в пользу физических лиц и ИП, составляет 20 млн.руб. и более, то комиссия и объем предоставляемых банку документов значительно увеличивается. В случае непредоставления (неполного предоставления) документов возможна блокировка счетов предприятия и внесения список «неблагонадежных» предприятий.
Проблема состоит и в том, что законных способов возврата денежных средств, без уплаты комиссии банку, полученных в виде займов от физических лиц, не так много. А если требуется передача средств внутри группы предприятий, то это уже многоходовая операция.
Наиболее безопасные способы требуют определенного времени, которого у предприятий не так много. Для разработки варианта, подходящего для конкретного предприятия, необходимы специалисты, владеющие знаниями как в области налогового, так и гражданского права, а их услуги достаточно дорогие. Но все равно хороший специалист может помочь предприятию решить вопросы, связанные с выводом средств из проблемных предприятий с минимальными потерями.
Но все же не стоит полностью отказываться от законного способа снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и от доходов, получаемых при передачи средств в виде займов. Просто необходимо рассчитать возможность получения этих средств обратно после завершения операции с наименьшими потерями и снизить риски претензий со стороны налоговых органов посредством грамотного документооборота.