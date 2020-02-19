Почему займы от юрлиц и «физиков» в 2018 году стали еще опаснее

По мнению налоговиков и судей, займы от дружественных юридических или физических лиц – не что иное, как схема. Банки повышают комиссии, и получить средства становится сложно. Предприятиям, пользующимся заемными средствами, в 2018-м будет сложнее избежать проблем.

Как известно, многие предприятия привлекают финансовые ресурсы не только от кредитных организаций, но и от дружественных юридических или физических лиц. Привлекаемые средства используются не только для развития бизнеса, но и как способ оптимизации налога на прибыль. Этот способ оптимизации использовался в течении длительного времени многими предприятиями.

Но в 2017 году появились судебные решения, в котором налоговики сочли экономически необоснованными расходы общества на проценты по займам от дружественной (материнской) компании, сочтя кредитование схемой по выводу средств и уклонению от уплаты налогов, а Верховный суд поддержал позицию налоговиков (дело №А40-251161/2015 ООО «Континентал Тайрс Рус»).

Судебная практика получила развитие(дело № А09-2657/2016 и др.), т.е. кредитование взаимозависимых лиц для покрытия кассового разрыва может стать основанием для налоговых претензий, а в ФНС говорят, что новая практика позволит в 2018 г. проводить более качественно налоговые проверки предприятий с высокой долей заемных средств.

Но на этом фантазии чиновников не заканчиваются. Появляются сообщения налоговиков о том, что если участник Общества, являющийся работником, предоставил своей компании процентный заем, и сумма полученных им процентов равна или выше его заработной платы, то это является уходом от уплаты страховых взносов, т.к. в данном случае полученные проценты это скрытая форма оплаты труда.

На сегодня это выглядит полным абсурдом, но вполне возможно, что такое требование будет официально озвучено после президентских выборов.

Многие предприятия обратили внимание на появление новых рисков при привлечения заемных средств от дружественных лиц и стали готовить предприятия с высоким риском к ликвидации, не дожидаясь налоговых проверок.

Но оказалось, что если по заемным средствам полученным от юридических лиц проблем не возникает, то возвратить заемные средства, полученные от физических лиц, оказывается не так просто.

Все дело в том, что под предлогом борьбы с отмыванием средств полученных преступным путем, банки повысили комиссию за выдачу наличных средств и за платежи на счета физических лиц и ИП. Так в Россельхозбанке при выдаче наличных более 10 млн. руб. в месяц комиссия составляет 10%, в Альфа-Банке за 5 млн. руб. в месяц комиссия 11%, ВТБ берет комиссию 10% при выдаче более 10 млн. руб. в месяц.

При платежах на счета физических лиц в Альфа-Банке от 6 млн. руб. комиссия 10%, ВТБ комиссия 10% при платеже свыше 10 млн. руб. Отличился Промсвязьбанк, у которого уже при выдаче более 2 млн. руб. комиссия составляет 13%.

Если сумма средств, выдаваемых (перечисляемых) в пользу физических лиц и ИП, составляет 20 млн.руб. и более, то комиссия и объем предоставляемых банку документов значительно увеличивается. В случае непредоставления (неполного предоставления) документов возможна блокировка счетов предприятия и внесения список «неблагонадежных» предприятий.

Фактически, вся сумма процентов по выданному физлицом займу юридическому лицу (если заем под проценты) достается банку.

Проблема состоит и в том, что законных способов возврата денежных средств, без уплаты комиссии банку, полученных в виде займов от физических лиц, не так много. А если требуется передача средств внутри группы предприятий, то это уже многоходовая операция.

Наиболее безопасные способы требуют определенного времени, которого у предприятий не так много. Для разработки варианта, подходящего для конкретного предприятия, необходимы специалисты, владеющие знаниями как в области налогового, так и гражданского права, а их услуги достаточно дорогие. Но все равно хороший специалист может помочь предприятию решить вопросы, связанные с выводом средств из проблемных предприятий с минимальными потерями.

Изменившиеся условия ведения бизнеса требуют новых подходов и главное - это планирование деятельности предприятия на перспективу. Предприятиям, пользующимся заемными средствами, необходимо оценить возможные риски и принять необходимые меры, чтобы в 2018 г. не понести финансовых потерь. А собственникам, директорам и главбухам - не быть привлеченными к уголовной ответственности за неуплату налогов.

Но все же не стоит полностью отказываться от законного способа снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и от доходов, получаемых при передачи средств в виде займов. Просто необходимо рассчитать возможность получения этих средств обратно после завершения операции с наименьшими потерями и снизить риски претензий со стороны налоговых органов посредством грамотного документооборота.