«Ночной бухгалтер». Банки будут проверять ИП и компании еще больше

Банки не станут нас меньше контролировать, кто бы что ни обещал. Наша статья о новой методичке ЦБ только за праздничные выходные набрала почти 20 тысяч просмотров. Не везет и ИП на упрощенке. На этот раз из-за расчета взносов.

Когда банкиры становятся налоговиками

Вас могут заподозрить в отмывании доходов, если в платежках не будет фигурировать НДС, вы совершаете платежи в адрес Почты России и переводите деньги на карты физлиц.

Центробанк выпустил новую методичку, согласовав ее с налоговой службой.

Особый акцент на НДС. По нему — еженедельный мониторинг. Банки будут анализировать, какие суммы приходят вам на счет с НДС, какая сумма НДС фигурирует в ваших исходящих платежках, и сколько НДС вы платите в бюджет.

Посмотрите, кто еще попадет под подозрение.

Если банк что-то не устроит — будьте добры представить документы.

Обещания, что банкиры перестанут видеть среди своих клиентов сплошных финансовых преступников, видимо, не сбудутся.

Недолго музыка играла

Не сбылись и ожидания, что налоговики не будут придираться к расчету взносов предпринимателей.

Не прошло и месяца, как ФНС разослала обзор судебной практики, в котором признала право ИП на УСН (доходы минус расходы) считать взносы с учетом своих затрат.

В новом письме, отправленным по инспекциям, говорится прямо противоположное.

В чем ошибаются ИП на вмененке

Полезная статья для тех, кто планирует работать на ЕНВД.

Первая ошибка, которую допускают начинающие предприниматели, — это постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД.

О чем знать, чтобы не попасть на доначисления и штрафы?

Что еще важного

— Ошибки в СЗВ-СТАЖ, проблемы с картами «Мир» и псевдо-улучшения по онлайн-кассам. Неделя на «Клерке»;

— Первичные документы: все, что нужно знать бухгалтеру;

— Удержания из зарплаты сотрудников: таблица с предельными процентами;

— В США не хватает бухгалтеров. А как у нас? Новые вакансии от Бух.Джоб.

Ваша задубевшая от резкого похолодания редакция